Chcesz dostać mieszkanie komunalne? W 2027 roku te osoby mogą mieć pierwszeństwo [LISTA]
Mieszkanie komunalne może być dla wielu rodzin jedyną szansą na własny dach nad głową przy czynszu niższym niż na rynku komercyjnym. Samo spełnienie kryterium dochodowego nie oznacza jednak, że lokal zostanie przyznany od razu. O kolejności i zasadach udzielania pomocy decydują przede wszystkim gminy, a szczególna sytuacja życiowa może mieć ogromne znaczenie. W 2027 roku system może dodatkowo czekać reforma.
Mieszkania komunalne należą do gmin i mają służyć przede wszystkim osobom, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb mieszkaniowych.
Podstawę stanowi ustawa o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z jej art. 4 tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej jest zadaniem własnym gminy. Samorząd ma m.in. zapewniać lokale w ramach najmu socjalnego oraz pomagać gospodarstwom domowym o niskich dochodach.
Nie oznacza to jednak, że w całej Polsce obowiązuje jedna identyczna kolejka i jeden zestaw kryteriów.
Mieszkanie komunalne w 2027 roku. Nie wystarczy mieć niskich dochodów
Szczegółowe zasady ustalają samorządy w swoich uchwałach. Dlatego osoba, która kwalifikuje się do pomocy mieszkaniowej w jednej gminie, nie musi automatycznie spełniać kryteriów w innej.
Zazwyczaj znaczenie mają przede wszystkim dochody gospodarstwa domowego, posiadanie innego mieszkania lub domu, obecne warunki mieszkaniowe oraz związek z daną gminą.
Dobrym przykładem jest Warszawa. Aktualne informacje miasta wskazują, że przy ubieganiu się o lokal z miejskiego zasobu badane są trzy podstawowe kwestie: brak tytułu prawnego do innego lokalu, spełnienie kryterium dochodowego oraz takie warunki mieszkaniowe, które kwalifikują się do poprawy.
Oznacza to, że sam fakt otrzymywania niskiej pensji, emerytury czy renty nie daje automatycznie prawa do mieszkania.
Te osoby mogą znaleźć się w szczególnej sytuacji [LISTA]
Nie istnieje jedna ogólnopolska ustawowa lista ośmiu grup, które zawsze dostają mieszkanie przed wszystkimi innymi. Poszczególne samorządy mogą jednak szczególnie uwzględniać trudną sytuację życiową wnioskodawców.
W praktyce znaczenie mogą mieć m.in.:
- osoby z niepełnosprawnościami lub poważnymi problemami zdrowotnymi, szczególnie jeżeli obecne mieszkanie nie jest dostosowane do ich potrzeb;
- osoby doświadczające przemocy domowej, które nie mogą bezpiecznie pozostać w dotychczasowym miejscu zamieszkania;
- wychowankowie pieczy zastępczej, rozpoczynający samodzielne życie po opuszczeniu rodziny zastępczej lub placówki;
- osoby bezdomne lub zagrożone bezdomnością;
- rodziny znajdujące się w bardzo trudnych albo przeludnionych warunkach mieszkaniowych;
- osoby mieszkające w budynkach przeznaczonych do rozbiórki lub wymagających opróżnienia;
- osoby, które straciły mieszkanie wskutek katastrofy, pożaru, powodzi lub innego zdarzenia losowego;
- osoby mające szczególne uprawnienia wynikające z lokalnych przepisów albo programów mieszkaniowych danej gminy.
W Warszawie już na etapie składania dokumentów miasto przewiduje możliwość wykazania m.in. złego stanu zdrowia, przemocy w rodzinie, opuszczenia pieczy zastępczej, mieszkania w lokalu przeznaczonym do rozbiórki lub remontu, niedostosowania lokalu do niepełnosprawności czy utraty mieszkania wskutek katastrofy budowlanej lub siły wyższej.
Warszawa ma własne zasady
Stolica jest dobrym przykładem tego, jak bardzo lokalne przepisy mogą różnić się od prostych, ogólnopolskich zestawień.
Miasto szczegółowo reguluje m.in. sposób składania wniosku przez osoby bezdomne, wychowanków pieczy zastępczej, osoby przebywające w zakładach karnych oraz osoby korzystające z całodobowych placówek opiekuńczych.
Wniosek składa się co do zasady we właściwej dzielnicy, a urząd bada m.in. dochód i warunki mieszkaniowe.
Co ważne, Warszawa wymaga również dokumentów potwierdzających sytuację dochodową i majątkową gospodarstwa domowego. Miasto może sprawdzić m.in. dochody osiągane z pracy, działalności gospodarczej czy innych źródeł.
W 2027 roku zasady mogą się zmienić
I tutaj pojawia się bardzo ważna informacja dla osób planujących złożenie wniosku w przyszłym roku.
Rząd przygotował projekt UD313, który ma zmienić ustawę o ochronie praw lokatorów. Ministerstwo Rozwoju i Technologii przekazało projekt do konsultacji już w lutym 2026 roku, a jego kolejna wersja została opublikowana w sierpniu.
Projekt przewiduje m.in. wprowadzenie bardziej jednolitych zasad dotyczących kryteriów dochodowych oraz zmianę mechanizmów zarządzania mieszkaniami komunalnymi.
Jednym z najbardziej interesujących rozwiązań jest możliwość przeznaczania przez gminę nawet 20 proc. mieszkań w nowych lub wyremontowanych budynkach na najem na czas oznaczony według szczególnych zasad. Takie lokale mogłyby być oferowane również osobom wykonującym zawody szczególnie potrzebne lokalnej społeczności, np. lekarzom czy nauczycielom.
To pokazuje, że w przyszłości wykonywany zawód rzeczywiście może mieć większe znaczenie przy dostępie do części zasobu komunalnego.
Trzeba jednak bardzo wyraźnie zaznaczyć: na początku października 2026 roku UD313 pozostaje projektem. Nie można jeszcze przedstawiać tych rozwiązań jako obowiązujących od 1 stycznia 2027 roku.
Rząd przeznacza miliardy na mieszkalnictwo
Równocześnie w projekcie budżetu państwa na 2027 rok zapisano 5,8 mld zł na mieszkalnictwo.
Ministerstwo Finansów zapowiada, że dzięki finansowaniu mają ruszyć kolejne setki inwestycji związanych m.in. z budową i remontem mieszkań komunalnych oraz społecznych.
Większa liczba inwestycji nie oznacza jednak, że problem kolejek zniknie natychmiast. Budowa nowych lokali wymaga czasu, a zapotrzebowanie w wielu samorządach pozostaje znacznie większe od dostępnego zasobu.
Każda gmina może mieć inne kryteria
To najważniejsza informacja dla osób planujących starać się o mieszkanie komunalne w 2027 roku.
Nie należy kierować się wyłącznie ogólnopolskimi zestawieniami publikowanymi w internecie. Ostateczne znaczenie ma uchwała rady konkretnej gminy.
Dlatego przed złożeniem wniosku trzeba sprawdzić aktualny limit dochodów, wymagania dotyczące sytuacji mieszkaniowej, dokumenty oraz ewentualne zasady pierwszeństwa obowiązujące dokładnie tam, gdzie chcemy ubiegać się o pomoc.
A w 2027 roku będzie to szczególnie istotne, ponieważ równolegle trwają prace nad reformą przepisów dotyczących mieszkań komunalnych.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.