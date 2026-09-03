Noce coraz chłodniejsze, termometry pokażą jednocyfrowe wartości. Do pierwszych przymrozków coraz bliżej
Noce w Polsce robią się coraz chłodniejsze, a w najbliższych dniach w wielu miejscach termometry zaczną pokazywać już wartości jednocyfrowe. Nie oznacza to jeszcze powszechnych przymrozków, ale wrzesień wszedł w etap, w którym lokalnie zaczyna pojawiać się ryzyko bardzo niskich temperatur przy gruncie, zwłaszcza podczas rozpogodzeń. W Warszawie najchłodniejsza z najbliższych nocy ma przynieść około 9 stopni, więc do skrobania szyb jeszcze daleko, ale kierowcy i działkowcy powinni już uważniej śledzić prognozy poranne.
Zmiana jest wyraźna zwłaszcza po ciepłych dniach końcówki sierpnia. Aktualna prognoza IMGW pokazuje, że początek września przynosi coraz niższe temperatury nocą i chłodniejsze poranki, szczególnie na wschodzie, północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich. W wielu miejscach w ciągu dnia nadal będzie całkiem przyjemnie, ale różnica między temperaturą w dzień i nad ranem zacznie być coraz większa. To właśnie nad ranem, przy bezchmurnym niebie i słabym wietrze, grunt wychładza się najszybciej.
Jednocyfrowe temperatury pojawią się w wielu regionach. Przymrozki nie są jeszcze prognozowane powszechnie
IMGW w prognozie na pierwsze dni września wskazuje, że po przejściu kolejnych frontów w części kraju zrobi się wyraźnie chłodniej. Nocami temperatury mogą miejscami spadać do kilku stopni powyżej zera, a najniższe wartości tradycyjnie pojawiają się w obniżeniach terenu, na terenach podgórskich i tam, gdzie przy pogodnym niebie chłodne powietrze może się swobodnie gromadzić. Nie ma jednak obecnie podstaw, aby ogłaszać nadejście powszechnych przymrozków w całej Polsce. Najbliższe prognozy pokazują raczej chłodne noce i poranki, a nie zimowy scenariusz.
To ważne rozróżnienie. Temperatura powietrza mierzona standardowo na wysokości 2 metrów może wynosić kilka stopni powyżej zera, podczas gdy przy samej powierzchni gruntu bywa wyraźnie chłodniej. Dlatego pierwsze lokalne przymrozki przy gruncie mogą pojawić się wcześniej niż ujemna temperatura notowana w oficjalnych pomiarach powietrza. Na razie jednak prognozy nie wskazują, aby takie zjawisko miało objąć szeroki obszar kraju w najbliższych dniach.
Wrześniowe przymrozki w Polsce nie są niczym niezwykłym, ale zwykle nie pojawiają się wszędzie jednocześnie. Dane klimatologiczne IMGW pokazują, że ujemne temperatury we wrześniu zdarzają się rzadko i najczęściej dotyczą północno-wschodniej części kraju oraz obszarów górskich i podgórskich. Rekordowe wrześniowe wartości są oczywiście znacznie niższe od tego, czego można spodziewać się teraz, dlatego obecne ochłodzenie nie jest żadnym ekstremum.
W Warszawie najchłodniej około 9 stopni. Potem znów zrobi się cieplej
W Warszawie ochłodzenie będzie odczuwalne przede wszystkim nocą. Prognoza na najbliższe dni wskazuje, że temperatury minimalne będą stopniowo spadać: po nocach z około 15 stopni zrobi się 12, a następnie w najchłodniejszym momencie około 9 stopni. W dzień nie będzie jednak zimno – po chłodniejszym weekendzie temperatura ma ponownie wzrosnąć i na początku przyszłego tygodnia może dojść nawet do około 26 stopni.
To oznacza duże dobowe wahania temperatury. Rano może być potrzebna bluza lub lekka kurtka, a kilka godzin później warunki znów będą przypominały lato. W stolicy ryzyko przymrozku w najbliższych dniach jest małe, ale wrzesień potrafi przynieść szybkie zmiany. Szczególnie chłodno robi się na otwartych terenach poza centrum, na obrzeżach miasta, w rejonach nisko położonych oraz w miejscach z dużą ilością zieleni, gdzie nocne wychładzanie jest silniejsze niż w ścisłej zabudowie.
Na razie kierowcy w Warszawie nie muszą wyciągać skrobaczek, ale warto przypomnieć sobie o innym wrześniowym problemie – porannym osadzaniu się wilgoci na szybach. Przy chłodniejszej nocy i wysokiej wilgotności samochód może być rano mocno zaparowany albo pokryty rosą. To nie jest jeszcze szron, ale potrafi skutecznie opóźnić wyjazd i ograniczyć widoczność, jeśli kierowca ruszy zanim dokładnie oczyści szybę.
Pierwsze przymrozki są kwestią kolejnych tygodni, ale cały wrzesień ma być raczej ciepły
Długoterminowe prognozy IMGW nie wskazują na wyjątkowo zimny wrzesień. Wręcz przeciwnie – według aktualnych prognoz miesięcznych średnia temperatura w Polsce ma być w wielu regionach wyższa od normy z lat 1991-2020. Nie wyklucza to jednak krótkich epizodów chłodu. Wrzesień może mieć ciepłą średnią miesięczną, a mimo to przynieść pojedyncze noce z bardzo niską temperaturą.
To właśnie te krótkie epizody są najważniejsze dla ogrodników, działkowców i osób, które trzymają wrażliwe rośliny na balkonach. Gdy nocna temperatura zaczyna zbliżać się do kilku stopni powyżej zera, przy bezchmurnym niebie i słabym wietrze temperatura przy gruncie może spaść jeszcze bardziej. Wrażliwe gatunki warto wtedy osłonić albo przenieść w bardziej osłonięte miejsce, szczególnie poza dużymi miastami.
Dla kierowców pierwsze chłodne noce oznaczają z kolei powrót do kontroli płynu do spryskiwaczy, stanu wycieraczek i akumulatora. Nie ma jeszcze potrzeby wymiany płynu na zimowy czy montowania opon zimowych tylko dlatego, że nocą zrobi się 7-9 stopni, ale po lecie dobrze sprawdzić podstawowe elementy auta. Chłodniejsze poranki często ujawniają słabszy akumulator albo zużyte wycieraczki znacznie szybciej niż ciepłe dni.
Na co zwrócić uwagę w najbliższych dniach?
- Najniższe temperatury pojawiają się zwykle tuż przed wschodem słońca, dlatego prognoza dzienna nie mówi wiele o ryzyku wychłodzenia nad ranem.
- Przy bezchmurnej i spokojnej nocy temperatura przy gruncie może być wyraźnie niższa niż ta podawana dla wysokości 2 metrów.
- W Warszawie najbliższe noce nie zapowiadają jeszcze przymrozków. Minimalne wartości mają jednak spaść miejscami do około 9 stopni.
- Po chłodniejszym weekendzie w stolicy przewidywane jest kolejne ocieplenie. Początek przyszłego tygodnia może przynieść nawet około 26 stopni w dzień.
- Kierowcy nie muszą jeszcze przygotowywać auta na zimę, ale warto zadbać o czyste szyby, sprawne wycieraczki i akumulator. Przy chłodnych, wilgotnych nocach szyby mogą rano mocno parować.
- Działkowcy i właściciele ogrodów powinni zacząć śledzić nie tylko temperaturę powietrza, ale również prognozowaną temperaturę przy gruncie, bo to właśnie tam pierwsze lokalne przymrozki mogą pojawić się najwcześniej.
Na razie nie ma powodów do alarmu – początek września przynosi po prostu coraz chłodniejsze noce i pierwsze wyraźnie jesienne poranki. Jednocyfrowe temperatury będą się jednak pojawiać coraz częściej, a wraz z kolejnymi tygodniami ryzyko pierwszych lokalnych przymrozków będzie rosło. Tegoroczny wrzesień może być ogólnie cieplejszy od normy, ale nie oznacza to, że każdy jego poranek będzie ciepły.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.