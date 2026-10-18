Chodzą i sprawdzają. Polacy musza udowodnić, że zapłacili
Poczta Polska kontroluje rejestrację odbiorników radiowych i telewizyjnych oraz opłacanie abonamentu. Dla użytkownika sprzętu znaczenie mają zarówno dokumenty otrzymane przy rejestracji, jak i potwierdzenia wpłat, które mogą pomóc wyjaśnić spór o zaległości. W 2026 roku miesięczna opłata za telewizor wynosi 30,50 zł, ale stwierdzenie używania niezarejestrowanego urządzenia oznacza już 915 zł dodatkowej opłaty. Kontroler musi jednak ustalić konkretne okoliczności, a jego uprawnienia nie pozwalają na przymusowe wejście do mieszkania.
Rejestracja odbiornika i zapłata abonamentu to dwie różne sprawy
Obowiązek nie zależy od tego, czy właściciel telewizora lubi programy TVP ani czy słucha publicznego radia. Ustawa wiąże go z używaniem odbiornika, a posiadanie urządzenia w stanie umożliwiającym natychmiastowy odbiór programu pozwala domniemywać, że jest ono używane. Sam rachunek za kablówkę lub telewizję satelitarną nie zastępuje abonamentu RTV. Rejestracji należy dokonać w ciągu 14 dni od wejścia w posiadanie odbiornika. Poczta przypomina, że otrzymane zgłoszenie rejestracji oraz zawiadomienie o nadaniu indywidualnego numeru identyfikacyjnego trzeba zachować i okazywać podczas kontroli. Paragon ze sklepu potwierdza zakup sprzętu, ale nie jego rejestrację.
Osobną kwestią są dokumenty potwierdzające wysokość wniesionych opłat. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wymienia wśród nich dowody wpłat na rachunek bankowy oraz wydruki przelewów elektronicznych. W praktyce warto przechowywać potwierdzenia wykonanych transakcji, z których wynika kwota, data i rachunek odbiorcy. Sam niewypełniony blankiet nie dowodzi, że pieniądze zostały przekazane. Dokument rejestracji również nie potwierdza regularnego opłacania abonamentu, dlatego przy wyjaśnianiu zadłużenia potrzebna może być historia wpłat. To szczególnie przydatne wtedy, gdy abonent otrzyma upomnienie, choć jest przekonany, że należność została zapłacona.
Kontroler musi pokazać dokumenty. Nie może wejść do mieszkania siłą
Kontrole wykonują upoważnieni pracownicy Centrum Obsługi Finansowej Poczty Polskiej. Osoba przeprowadzająca czynności powinna okazać upoważnienie i legitymację służbową, a na żądanie kontrolowanego również dowód osobisty. Doręczanie listów samo w sobie nie daje listonoszowi prawa do sprawdzania odbiorników. Poczta już w komunikacie z marca 2023 roku wyjaśniała, że kontrolerzy koncentrują się przede wszystkim na firmach i instytucjach, a wizyty w gospodarstwach domowych stanowią niewielką część działań. To historyczna informacja o strukturze kontroli, nie potwierdzenie rozpoczęcia nowej, masowej akcji w październiku 2026 roku.
Właściciel mieszkania lub domownik może zgodzić się na wejście kontrolera, ale przepisy abonamentowe nie przyznają pracownikowi Poczty prawa do wymuszenia dostępu do lokalu. Brak ustawowego obowiązku wpuszczenia kontrolera potwierdzało Ministerstwo Kultury w odpowiedzi przekazanej Rzecznikowi Praw Obywatelskich, odwołując się również do orzecznictwa sądów administracyjnych. Upoważnienie do kontroli nie jest zgodą na przeszukanie mieszkania. Odmowa wpuszczenia pracownika nie usuwa jednak istniejącego obowiązku rejestracji i opłat. Nie zatrzymuje też dochodzenia zaległości widocznych na już zarejestrowanym koncie abonenckim.
Abonament RTV i opłata za brak rejestracji w 2026 roku
W 2026 roku za samo radio płaci się 9,50 zł miesięcznie, a za telewizor albo telewizor i radio łącznie 30,50 zł. Przy dwunastu oddzielnych wpłatach daje to odpowiednio 114 zł oraz 366 zł za rok. Opłaty wnosi się z góry do 25. dnia miesiąca, za który są należne. Osoby fizyczne prowadzące wspólne gospodarstwo domowe płacą jedną opłatę niezależnie od liczby używanych odbiorników; zasada obejmuje także radio w samochodzie stanowiącym ich własność. Inaczej wygląda rozliczanie sprzętu firmowego, gdzie co do zasady opłata dotyczy poszczególnych urządzeń. Poniższe kwoty dodatkowej opłaty wynikają z ustawowej trzydziestokrotności stawki miesięcznej.
|Rodzaj odbiornika
|Abonament miesięczny w 2026 r.
|Suma 12 miesięcznych wpłat
|Opłata za używanie niezarejestrowanego odbiornika
|Radio
|9,50 zł
|114 zł
|285 zł
|Telewizor albo telewizor i radio
|30,50 zł
|366 zł
|915 zł
Kwota 915 zł dotyczy stwierdzenia używania niezarejestrowanego telewizora, a nie każdego opóźnionego przelewu. W postępowaniu trzeba ustalić obecność odbiornika, jego zdolność do natychmiastowego odbioru programu, brak rejestracji i okres używania, z uwzględnieniem terminu przewidzianego na zgłoszenie. Po zebraniu dowodów wydawana jest decyzja administracyjna nakazująca rejestrację i ustalająca opłatę. Jej zapłacenie nie zastępuje bieżącego abonamentu. Jeżeli natomiast odbiornik był zarejestrowany, ale abonent przestał płacić, problemem są zaległe należności i odsetki. Nie należy automatycznie dodawać do każdego takiego długu opłaty za brak rejestracji.
Zaległość może trafić do urzędu skarbowego bez wizyty kontrolera
Przy zarejestrowanym odbiorniku Poczta dysponuje kontem abonenta i informacjami o zaksięgowanych wpłatach, więc rozliczenie zaległości nie wymaga wcześniejszego oglądania telewizora w salonie. W przypadku opóźnień ustawa przewiduje odsetki naliczane jak dla zaległości podatkowych. Poczta informuje także o wysyłaniu upomnień przed skierowaniem należności do egzekucji administracyjnej. Nieuregulowany dług może ostatecznie trafić do urzędu skarbowego. Wpłacenie wyłącznie kwoty bieżącego abonamentu nie zawsze rozwiąże sprawę, ponieważ przy istniejącym zadłużeniu pieniądze mogą zostać rozliczone również na koszty doręczonego upomnienia, odsetki i wcześniejsze zaległości.
Po otrzymaniu pisma warto porównać wskazany okres zadłużenia z własnymi potwierdzeniami przelewów i dokumentami dotyczącymi konta. Znaczenie może mieć również data wyrejestrowania odbiornika albo uzyskania zwolnienia. Informację o aktualnym stanie konta można uzyskać w Poczcie Polskiej; KRRiT wskazuje infolinię 43 842 06 06, działającą w dni robocze od godziny 8 do 20, oraz adres rtv.eod@poczta-polska.pl. Jeśli wpłata nie została uwzględniona, przedstawienie potwierdzenia pozwala wyjaśnić konkretną rozbieżność. Samo przekonanie, że wszystkie opłaty zostały wniesione, nie wystarczy do porównania dat i kwot w rozliczeniu.
Zwolnienie z opłat i wyrejestrowanie odbiornika wymagają różnych formalności
Nie każdy użytkownik radia lub telewizora musi opłacać abonament. Zwolnienie przysługuje między innymi osobom, które ukończyły 75 lat; w ich przypadku działa ono z mocy prawa od początku następnego miesiąca, przy zachowaniu obowiązku rejestracji odbiornika. Inne uprawnienia dotyczą m.in. osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz osób po 60. roku życia mających prawo do emerytury nieprzekraczającej połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za poprzedni rok. W tych przypadkach trzeba przedstawić wymagane dokumenty i złożyć oświadczenie na poczcie. Samo przejście na emeryturę nie oznacza automatycznego zwolnienia wszystkich seniorów, a formalności co do zasady wywołują skutek od następnego miesiąca.
Jeżeli abonent definitywnie przestaje używać odbiorników, powinien zgłosić ten fakt i zadbać o ich wyrejestrowanie. Sprzedaż telewizora lub oddanie go do utylizacji nie aktualizują automatycznie danych w Poczcie Polskiej. Trzeba również pamiętać o pozostałym sprzęcie: pozbycie się telewizora przy dalszym używaniu radia może oznaczać zmianę rodzaju opłaty, zamiast całkowitego zakończenia obowiązku. Poczta wymaga zgłaszania zmian danych, zaprzestania używania odbiorników oraz utraty dokumentów rejestracyjnych. Potwierdzenie wyrejestrowania warto zachować razem z historią wpłat. Taka dokumentacja pomaga ustalić, za jaki okres opłata była rzeczywiście należna, gdy po czasie pojawi się spór o zadłużenie.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.