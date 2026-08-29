Co zrobić, gdy nagle zabraknie prądu na wiele godzin? Tych rzeczy lepiej nie zostawiać na ostatnią chwilę

29 sierpnia 2026 12:18 | Autor: Anna Szkutnik | Polska i świat | Brak komentarzy

Światło gaśnie, router przestaje działać, telefon ma kilkanaście procent baterii, a sklepy w okolicy nie mogą obsługiwać płatności kartą. Kilkugodzinna awaria jest przede wszystkim uciążliwa. Jeśli jednak potrwa znacznie dłużej, brak wcześniejszego przygotowania może stać się poważnym problemem.

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Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce
Gniazdka elektryczne z podłączonymi sprzętami w kuchni Fot. Warszawa w Pigułce

Najpierw sprawdź skalę awarii

Brak prądu nie musi oznaczać awarii całej okolicy.

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Warto sprawdzić bezpieczniki oraz ustalić, czy energii nie mają również sąsiednie budynki.

Jeżeli problem jest szerszy, należy sprawdzać komunikaty operatora sieci i służb.

Oszczędzaj baterię telefonu

Telefon może stać się podstawowym źródłem informacji i kontaktu.

Warto ograniczyć jasność ekranu, wyłączyć niepotrzebne aplikacje i funkcje oraz korzystać z urządzenia tylko wtedy, gdy jest potrzebne.

Nie otwieraj bez potrzeby lodówki

Każde otwarcie drzwi powoduje przedostawanie się ciepłego powietrza do środka.

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Jeżeli nie wiadomo, jak długo potrwa awaria, lodówkę i zamrażarkę najlepiej otwierać jak najrzadziej.

Uważaj ze świecami

Świece mogą dawać światło, ale oznaczają otwarty ogień i ryzyko pożaru.

Bezpieczniejszym podstawowym źródłem światła jest latarka z zapasem baterii.

Nie uruchamiaj generatora w mieszkaniu

Agregaty prądotwórcze z silnikami spalinowymi wytwarzają spaliny, w tym śmiertelnie niebezpieczny tlenek węgla.

Nie wolno używać ich w mieszkaniu ani innym zamkniętym pomieszczeniu.

Najlepsze przygotowanie odbywa się wcześniej

Naładowany powerbank, latarka, baterie, radio, woda, żywność i podstawowa ilość gotówki nie zajmują wiele miejsca.

Kiedy jednak dojdzie do poważniejszej awarii, mogą zdecydować o tym, czy kilka lub kilkanaście godzin bez energii będzie jedynie niedogodnością, czy poważnym problemem.

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