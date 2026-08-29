Czy ktoś może śledzić lokalizację twojego telefonu? Sprawdzisz to w kilka minut
Smartfon potrafi bardzo precyzyjnie określić miejsce, w którym znajduje się użytkownik. Jest to potrzebne między innymi do nawigacji, zamawiania przejazdów czy prognozy pogody. Problem pojawia się wtedy, gdy dostęp do lokalizacji mają aplikacje, którym wcale nie jest on potrzebny. Na Androidzie można to szybko sprawdzić.
Sprawdź uprawnienia lokalizacji
W ustawieniach systemowych znajduje się menedżer uprawnień.
Po wybraniu lokalizacji można zobaczyć, które aplikacje otrzymały do niej dostęp.
W zależności od wersji Androida dostęp może być przyznany:
tylko podczas używania aplikacji, za każdym razem po potwierdzeniu albo również w tle.
Szczególnie sprawdź dostęp w tle
To właśnie ta kategoria jest najbardziej interesująca.
Aplikacja z dostępem do lokalizacji w tle może korzystać z danych także wtedy, gdy użytkownik nie ma jej aktualnie otwartej.
Nie oznacza to automatycznie czegoś podejrzanego. Niektóre programy potrzebują tej funkcji do prawidłowego działania.
Warto jednak sprawdzić, czy dotyczy to aplikacji, którym rzeczywiście ufamy.
Lokalizacja przybliżona może wystarczyć
Android pozwala w wielu przypadkach udostępnić aplikacji jedynie lokalizację przybliżoną zamiast dokładnej.
Dla programu pogodowego informacja o dokładnym miejscu z dokładnością do kilku metrów zwykle nie jest potrzebna.
Sprawdź również udostępnianie lokalizacji
Osobną kwestią jest świadome udostępnienie swojej pozycji innym osobom za pomocą usług lokalizacyjnych.
Jeżeli użytkownik kiedyś włączył taką funkcję i o niej zapomniał, warto sprawdzić listę osób, które nadal mogą widzieć położenie.
Nie każda aplikacja potrzebuje wiedzieć, gdzie jesteś
Najbezpieczniejszą zasadą jest przyznawanie tylko takich uprawnień, które są rzeczywiście potrzebne.
Jeżeli gra, latarka lub prosty kalkulator żądają dostępu do dokładnej lokalizacji, użytkownik powinien przynajmniej zastanowić się, dlaczego taka funkcja jest potrzebna.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.