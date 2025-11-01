Cyberatak na znane biuro podróży. Ostrzeżenie dla tysięcy Polaków!
W wyniku cyberataku na biuro podróży ITAKA mogło dojść do wycieku danych logowania części klientów. O zdarzeniu poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który zapewnił, że specjaliści z NASK są w stałym kontakcie z firmą i prowadzą działania mające ustalić sprawców. W najbliższych dniach klienci będą mogli sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy ich dane znalazły się wśród wykradzionych.
Atak hakerski na ITAKĘ. Dane klientów mogły trafić w niepowołane ręce
Biuro podróży ITAKA padło ofiarą poważnego ataku hakerskiego. Jak poinformował wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, w wyniku cyberataku doszło do wycieku danych logowania części klientów. Sprawą natychmiast zajęli się eksperci z NASK oraz służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo cyfrowe państwa.
Według pierwszych ustaleń, nieautoryzowany dostęp dotyczył systemów informatycznych biura podróży, w których przechowywano dane logowania użytkowników. Choć nie potwierdzono, aby wyciek objął dane finansowe, resort cyfryzacji ostrzega, że klienci ITAKI powinni zachować szczególną ostrożność.
Minister Gawkowski przekazał, że trwają intensywne działania operacyjne mające na celu ustalenie sprawców. Zapowiedział również uruchomienie specjalnej funkcji na stronie bezpiecznedane.gov.pl, dzięki której każdy będzie mógł sprawdzić, czy jego dane znalazły się wśród wykradzionych.
Resort przedstawił też listę kroków, które powinny podjąć osoby potencjalnie dotknięte incydentem: natychmiastowa zmiana haseł we wszystkich serwisach, włączenie uwierzytelnienia dwuskładnikowego (2FA), korzystanie z menedżerów haseł oraz czujność wobec prób phishingu. Minister zalecił również zastrzeżenie numeru PESEL w aplikacji mObywatel, co pozwala zabezpieczyć się przed próbami wyłudzenia kredytu lub pożyczki na cudze dane.
To kolejny w ostatnich miesiącach przypadek cyberataku na dużą polską firmę, który pokazuje, jak rosnącym problemem staje się bezpieczeństwo danych klientów w sektorze usług turystycznych.
