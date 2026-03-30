Czternasta emerytura w 2026 roku. Znamy przybliżone terminy i kwoty „do ręki”
Dodatkowe wsparcie finansowe dla seniorów to jeden z najbardziej wyczekiwanych przelewów w roku. W 2026 roku czternastka wyniesie 1 978,49 zł brutto – tyle samo co minimalna emerytura po marcowej waloryzacji. Sprawdziliśmy, kto dostanie pełną kwotę, ile realnie trafi „do ręki” i dlaczego tegoroczna waloryzacja paradoksalnie może oznaczać dla części seniorów niższą czternastkę niż rok temu.
Wrzesień 2026 – wtedy spodziewaj się przelewu
Czternasta emerytura wypłacana jest jesienią – inaczej niż trzynastka, która trafia na konta w kwietniu razem z regularnym świadczeniem. W 2026 roku czternastka najprawdopodobniej zostanie wypłacona we wrześniu, choć dokładny termin zostanie potwierdzony rozporządzeniem rządu. Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o kolejnym dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów (Dz.U. 2023 poz. 1407) rząd ma na to czas do końca października danego roku, ale dotychczasowa praktyka wskazuje jednoznacznie na wrzesień.
Pieniądze trafią na konto lub do rąk w tym samym terminie, w którym co miesiąc wypłacane jest regularne świadczenie. ZUS, KRUS i organy emerytalne służb mundurowych realizują przelewy według stałego harmonogramu: 1., 6., 10., 15., 20. i 25. dnia miesiąca. Żaden wniosek nie jest potrzebny – ZUS naliczy kwotę automatycznie na podstawie danych z marcowej waloryzacji.
1 978,49 zł brutto – ale nie każdy dostanie tyle samo
Maksymalna kwota czternastki w 2026 roku to 1 978,49 zł brutto, co po odliczeniu 9-procentowej składki zdrowotnej i zaliczki na podatek dochodowy daje w przypadku emerytury minimalnej około 1 629 zł netto. Tyle trafi do osoby pobierającej świadczenie nieprzekraczające 2 900 zł brutto miesięcznie.
Problem w tym, że nie wszyscy tyle dostaną. Od kwoty brutto potrącana jest obowiązkowa składka zdrowotna (9%) oraz zaliczka na podatek PIT (12% od nadwyżki ponad kwotę wolną). W praktyce kwota „na rękę” jest niższa, a jej ostateczna wysokość zależy od tego, ile wynosi podstawowa emerytura danej osoby. Im wyższe świadczenie, tym bardziej suma emerytury i czternastki przekracza roczną kwotę wolną od podatku (30 000 zł), tym samym podatek mocniej uszczupla wypłatę.
Próg 2 900 zł nie zmienił się od lat – tu zaczyna się pułapka
Czternasta emerytura od początku swojego istnienia ma wbudowany mechanizm, który faworyzuje seniorów z niższymi świadczeniami. Pełną kwotę otrzymują wyłącznie osoby, których miesięczna emerytura lub renta nie przekracza 2 900 zł brutto. Każda złotówka powyżej tego progu pomniejsza czternastkę o dokładnie taką samą kwotę – to właśnie zasada „złotówka za złotówkę”.
Przykład: emeryt pobierający 3 000 zł brutto miesięcznie przekroczył próg o 100 zł, więc jego czternastka wyniesie 1 878,49 zł brutto zamiast 1 978,49 zł. Emeryt z emeryturą 3 500 zł brutto dostanie czternastkę pomniejszoną o 600 zł, czyli 1 378,49 zł brutto. Im wyższe świadczenie – tym szybciej topnieje dodatek.
Minimalna kwota, jaką ZUS może wypłacić, to 50 zł brutto. Jeśli po zastosowaniu zasady „złotówka za złotówkę” wyliczona czternastka spada poniżej tej sumy, ZUS nie realizuje przelewu w ogóle. W 2026 roku ten próg zerowy wypada przy emeryturze podstawowej w okolicach 5 100 zł brutto – seniorzy z wyższymi świadczeniami czternastki nie otrzymają.
Waloryzacja podniosła emerytury, ale nie podniosła progu – i to jest problem
Od marca 2026 roku wszystkie emerytury wzrosły o 5,3% w ramach corocznej waloryzacji. To dobra wiadomość – ale dla czternastki ma ona nieoczekiwany skutek uboczny. Próg 2 900 zł brutto, od którego zaczyna się pomniejszanie świadczenia, nie był waloryzowany od lat. To oznacza, że każda kolejna podwyżka emerytur automatycznie przesuwa część seniorów powyżej tego limitu – i sprawia, że czternastka, którą dostawali w pełnej wysokości, zaczyna być obcinana.
Skala zjawiska jest poważna. W 2025 roku około 300 000 seniorów straciło prawo do czternastki w ogóle – głównie dlatego, że ich świadczenia po waloryzacji przekroczyły próg wypłaty. Rok wcześniej, w 2024 roku, ZUS wypłacił czternastkę dla 8,9 mln emerytów i rencistów, z czego u ok. 2 mln była już pomniejszona. Rocznie kilkaset tysięcy osób traci pełne prawo do świadczenia bez żadnej zmiany przepisów – wystarczy, że ich emerytura rośnie w ramach standardowej waloryzacji.
Kto w ogóle nie dostanie czternastki
Poza progiem dochodowym jest kilka innych sytuacji, które pozbawiają prawa do świadczenia. Czternastka nie przysługuje osobom, których emerytura lub renta była zawieszona na dzień wypłaty – np. z powodu przekroczenia limitów dorabiania. Świadczenie nie trafi też do osób, które nabyły prawo do emerytury po terminie granicznym wyznaczonym przez rozporządzenie rządu – szczegóły poznamy, gdy dokument zostanie opublikowany.
W przypadku zbiegu prawa do świadczeń z kilku organów – np. ZUS i KRUS jednocześnie – czternastka przysługuje tylko raz. Wypłaca ją ten organ, który realizuje wyższe świadczenie.
Czternastka a komornik, podatek i pomoc społeczna
Trzy rzeczy warto zapamiętać, bo często pojawiają się pytania o te kwestie. Po pierwsze – komornik nie może zająć czternastki. Świadczenie jest ustawowo wolne od egzekucji komorniczej, nawet jeśli emeryt ma zadłużenie lub blokadę na koncie bankowym. Po drugie – czternastka nie wlicza się do dochodu przy ustalaniu prawa do pomocy społecznej ani przy wyliczaniu dodatku mieszkaniowego. Po trzecie – od czternastki potrącana jest składka zdrowotna 9% i zaliczka na podatek PIT (jeśli łączne roczne dochody przekraczają kwotę wolną 30 000 zł). To odróżnia ją od trzynastki, która dla wielu seniorów mieści się w kwocie wolnej i jest wypłacana bez podatku.
Tabela: ile czternastki dostaniesz przy różnych emeryturach
Poniżej orientacyjne kwoty brutto dla wybranych poziomów emerytury podstawowej – wartości netto są szacunkowe i zależą od indywidualnej sytuacji podatkowej:
- Emerytura do 2 900 zł brutto – czternastka pełna: 1 978,49 zł brutto (ok. 1 629 zł netto przy minimalnym świadczeniu),
- Emerytura 3 000 zł brutto – czternastka pomniejszona o 100 zł: 1 878,49 zł brutto,
- Emerytura 3 500 zł brutto – czternastka pomniejszona o 600 zł: 1 378,49 zł brutto,
- Emerytura 4 000 zł brutto – czternastka pomniejszona o 1 100 zł: 878,49 zł brutto,
- Emerytura 4 500 zł brutto – czternastka pomniejszona o 1 600 zł: 378,49 zł brutto,
- Emerytura ok. 5 100 zł brutto i więcej – czternastka spada poniżej 50 zł, ZUS nie wypłaca nic.
Dokładną kwotę „na rękę” trudno podać z góry bez znajomości pełnej sytuacji podatkowej – różnice między osobami o podobnych emeryturach mogą sięgać kilkudziesięciu złotych w zależności od tego, czy i jak przekroczona jest roczna kwota wolna od podatku.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swój próg zanim spodziewasz się pełnej kwoty
Jeśli Twoja emerytura mieściła się do tej pory poniżej 2 900 zł brutto i dostawałeś czternastkę w całości – sprawdź po marcowej waloryzacji, jak zmieniło się świadczenie. Wzrost o 5,3% mógł przesunąć je właśnie ponad ten próg. Przy emeryturze w okolicach 2 750 zł brutto podwyżka o 5,3% daje ok. 2 896 zł – nadal poniżej progu. Przy emeryturze 2 800 zł brutto po waloryzacji to już ok. 2 948 zł – czyli powyżej 2 900 zł, a czternastka zostanie pomniejszona o ok. 48 zł.
Jeśli Twoje świadczenie zbliża się do 5 100 zł brutto lub je przekracza – nie spodziewaj się czternastki. ZUS nie wyśle w tej sprawie żadnego pisma z wyprzedzeniem. Decyzja o nieprzyznaniu świadczenia zostaje po prostu podjęta automatycznie, bez powiadomienia.
Czternastka trafi na konto bez wniosku – nic nie trzeba robić. Warto jednak jesienią sprawdzić w aplikacji eZUS lub na wyciągu bankowym, czy przelew faktycznie wpłynął i w jakiej kwocie.
