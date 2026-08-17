Czternastki ruszają we wrześniu. ZUS wysyła oficjalny komunikat i potwierdza terminy
We wrześniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpocznie wypłatę czternastych emerytur dla seniorów w Warszawie i całej Polsce. Pełna kwota dodatkowego świadczenia w tym roku wynosi 1978,49 złotych brutto – dokładnie tyle, ile obecnie wynosi minimalna emerytura. Seniorzy nie muszą składać żadnego wniosku – ZUS wypłaci czternastkę automatycznie, razem z bieżącą emeryturą lub rentą.
Podstawa prawna już obowiązuje
Wypłatę formalnie uruchamia rozporządzenie Rady Ministrów z 10 sierpnia 2026 roku w sprawie określenia miesiąca wypłaty kolejnego dodatkowego rocznego świadczenia pieniężnego dla emerytów i rencistów w 2026 roku. Dokument opublikowano 13 sierpnia, a wszedł on w życie dzień później, 14 sierpnia. To właśnie ten akt prawny przesądza, że tegoroczna czternastka trafi do uprawnionych we wrześniu, tak jak działo się to w poprzednich latach od wprowadzenia świadczenia w 2023 roku.
Dokładne terminy wypłat – z ważną korektą
Pieniądze trafią do seniorów w standardowych terminach wypłat ZUS, którymi są 1, 6, 10, 15, 20 i 25 dzień miesiąca. W 2026 roku dwa z tych terminów – 6 i 20 września – wypadają jednak w niedzielę, dlatego wypłaty za te dni zostały przesunięte na najbliższy wcześniejszy dzień roboczy. W praktyce oznacza to, że pieniądze popłyną 1 września (wtorek), 4 września (piątek, zamiast przypadającej w niedzielę szóstki), 10 września (czwartek), 15 września (wtorek), 18 września (piątek, zamiast przypadającej w niedzielę dwudziestki) oraz 25 września (piątek). Osoby pobierające świadczenia przedemerytalne otrzymają dodatkowe pieniądze osobno, 1 października.
Ile realnie dostaniesz – zasada złotówka za złotówkę
Pełną kwotę 1978,49 złotych brutto otrzymają osoby, których emerytura lub renta nie przekracza 2900 złotych brutto. Powyżej tego progu działa zasada złotówka za złotówkę – czternastka zmniejsza się dokładnie o tyle, o ile podstawowe świadczenie przekracza 2900 złotych. Senior pobierający emeryturę w wysokości 3500 złotych brutto, a więc przekraczającą próg o 600 złotych, otrzyma czternastkę pomniejszoną do 1378,49 złotych brutto. Mechanizm ten działa aż do granicy, po przekroczeniu której wyliczona kwota spadłaby poniżej 50 złotych brutto – a to najniższa kwota, jaką ZUS jeszcze wypłaca. W praktyce oznacza to, że prawo do czternastki w 2026 roku mają osoby, których świadczenie brutto nie przekracza 4828,49 złotych.
Kto nie dostanie czternastki niezależnie od dochodu
Poza progiem dochodowym istnieje też kilka grup wyłączonych ze świadczenia całkowicie, niezależnie od wysokości pobieranej emerytury czy renty. Prawa do czternastki nie mają sędziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku, osoby, którym zawieszono świadczenie przedemerytalne z powodu przekroczenia limitu dodatkowych zarobków, a także medaliści igrzysk olimpijskich, paraolimpijskich oraz igrzysk głuchych pobierający tak zwaną emeryturę olimpijską. Świadczenie nie przysługuje też osobom, które na dzień poprzedzający miesiąc wypłaty mają zawieszone prawo do emerytury lub renty.
Podatek i składka zdrowotna, ale bez zajęcia komorniczego
Od czternastki, tak samo jak od zwykłej emerytury czy renty, ZUS pobierze zaliczkę na podatek dochodowy oraz obowiązkową składkę zdrowotną w wysokości 9 procent. Świadczenie pozostaje jednak wolne od potrąceń i egzekucji komorniczych, a jego otrzymanie nie wpływa na prawo do innych świadczeń uzależnionych od kryterium dochodowego – dodatkowe pieniądze z czternastki nie zostaną więc doliczone przy ustalaniu prawa do zasiłków czy dodatków, dla których liczy się wysokość dochodu.
Nic nie musisz robić, ale sprawdź swój termin
Jeśli pobierasz emeryturę lub rentę, nie musisz składać żadnego wniosku ani zgłaszać się do ZUS – czternastka trafi na Twoje konto automatycznie, w tym samym terminie, w którym zwykle otrzymujesz swoje podstawowe świadczenie za wrzesień. Warto jedynie sprawdzić, na który dzień przypada Twój standardowy termin wypłaty, pamiętając o wspomnianym przesunięciu z 6 na 4 września i z 20 na 18 września – jeśli zwykle dostajesz pieniądze akurat w jednym z tych dwóch terminów, tegoroczna wypłata przyjdzie kilka dni wcześniej niż zwykle.
Jeśli Twoja emerytura lub renta oscyluje w okolicach progu 2900 złotych brutto, warto samodzielnie policzyć, ile dokładnie wyniesie Twoja czternastka po zastosowaniu zasady złotówka za złotówkę – to prosty rachunek: od 1978,49 złotych odejmij różnicę między swoim świadczeniem a progiem 2900 złotych. Jeśli wynik wyjdzie poniżej 50 złotych, niestety czternastka w tym roku Ci się nie należy.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.