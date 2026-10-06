Patrioty ze Szwecji trafią do Polski. Mają chronić kluczowy punkt NATO
Szwecja skieruje do Polski system obrony powietrznej Patriot oraz około 100 żołnierzy. Misja ma rozpocząć się 1 grudnia i będzie prowadzona w ramach NATO. Szwedzi przejmą ochronę jednego z najważniejszych punktów logistycznych na wschodniej flance Sojuszu – lotniska Rzeszów-Jasionka.
Decyzję ogłosił premier Szwecji Ulf Kristersson. Zadaniem szwedzkiego kontyngentu będzie ochrona lotniska i działającego przy nim hubu przed pociskami rakietowymi oraz dronami.
Około 100 szwedzkich żołnierzy przyjedzie do Polski
Do Polski mają trafić żołnierze przede wszystkim ze szwedzkiego pułku obrony przeciwlotniczej. Według informacji przekazanych przez szwedzkie źródła operacja może potrwać nawet 7 miesięcy.
Dowódca szwedzkiego pułku obrony przeciwlotniczej Sofia Westermark określiła ją jako najbardziej złożoną operację prowadzoną przez Szwecję od czasu wejścia tego kraju do NATO. System Patriot ma chronić rejon Jasionki zarówno przed zagrożeniami rakietowymi, jak i bezzałogowcami.
Nieprzypadkowo wybrano właśnie to miejsce. POLLOGHUB w Jasionce odpowiada za koordynację i tranzyt ogromnej części zachodniej pomocy wojskowej dla Ukrainy. Według polskiego MON przez Polskę przechodzi ponad 80 proc. donacji wojskowych kierowanych na Ukrainę.
Nie tylko Patrioty. Szwedzkie Gripeny już wspierają Polskę
To kolejna decyzja Szwecji dotycząca wzmocnienia polskiej przestrzeni powietrznej. Od 1 października szwedzkie myśliwce JAS 39 Gripen uczestniczą w natowskiej operacji nad Polską. Ich zadaniem jest wsparcie zintegrowanej obrony powietrznej i przeciwrakietowej NATO oraz ochrona transportów kierowanych na Ukrainę.
Misja Gripenów ma potrwać 2 miesiące. Szwedzkie samoloty mają działać przede wszystkim z baz znajdujących się w Szwecji, przy jednoczesnym utrzymywaniu mniejszej obecności operacyjnej w Polsce.
Jasionka ma wielowarstwową ochronę
Patrioty nie będą jedynym systemem broniącym tego rejonu. Polscy żołnierze wykorzystują tam również systemy Mała Narew, wyrzutnie iLauncher i pociski CAMM.
Razem z Patriotami tworzą one wielowarstwową obronę powietrzną obejmującą lotnisko, Rzeszów i część Podkarpacia. MON podkreśla, że jej zadaniem jest nie tylko zabezpieczenie transportów wojskowych, lecz również ochrona mieszkańców regionu.
Warszawa i Sztokholm coraz mocniej współpracują wojskowo
Decyzja o wysłaniu Patriotów wpisuje się w coraz szerszą współpracę Warszawy i Sztokholmu. Szwecja jest członkiem NATO od 2024 r., a w ostatnich miesiącach oba państwa zacieśniają kontakty wojskowe na Bałtyku i w ramach ochrony wschodniej flanki.
Polska i Szwecja podpisały również porozumienia dotyczące współpracy obronnej, a w czerwcu 2026 r. sfinalizowano umowę dotyczącą zakupu przez Polskę 3 okrętów podwodnych A26 produkowanych przez Saab.
Od grudnia do tej współpracy dojdzie kolejny element – szwedzka bateria Patriot i około 100 żołnierzy odpowiedzialnych za ochronę jednego z najbardziej strategicznych miejsc na terytorium Polski.
Magister inżynier Technologii Żywienia i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.