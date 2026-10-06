Czy do jazdy rowerem i hulajnogą potrzebny jest dokument? Jakie są przepisy, mandaty i wiedza Polaków?
Co trzeci Polak deklaruje posiadanie karty rowerowej, jednak część obywateli wciąż nie ma pewności, czy do jazdy jednośladem wymagane są jakiekolwiek uprawnienia. Tymczasem przepisy jasno definiują obowiązki w zależności od wieku. Kto musi posiadać ten dokument, jakie kary grożą za jego brak i co na ten temat mówią najnowsze badania opinii?
Obowiązek wyłącznie dla nieletnich. Przepisy dotyczące karty rowerowej i e-hulajnóg
Karta rowerowa to dokument obligatoryjny dla osób, które ukończyły 10 lat, ale nie osiągnęły jeszcze pełnoletności (18. roku życia). Posiadanie uprawnień jest wymagane nie tylko do kierowania tradycyjnym rowerem po drogach publicznych, strefach zamieszkania czy strefach ruchu, ale także do poruszania się hulajnogą elektryczną oraz urządzeniami transportu osobistego (UTO). Dokument wydawany jest bezpłatnie przez dyrektora szkoły podstawowej po zaliczeniu egzaminu teoretycznego i praktycznego.
Z kolei dzieci poniżej 10. roku życia w świetle Prawa o ruchu drogowym traktowane są jak piesi. Mogą one poruszać się rowerem wyłącznie pod opieką dorosłego i jedynie po chodniku lub drodze dla pieszych. Osoby pełnoletnie są z kolei zwolnione z tego obowiązku – do poruszania się jednośladem wystarczy im dowód osobisty lub dowolna kategoria prawa jazdy, a pełnoletniość samoczynnie daje prawo do jazdy rowerem.
Statystyki, luka wiedzy i kontrola na trasach Mokotowa, Woli i Śródmieścia
Z najnowszych badań wynika, że kartę rowerową posiada 31 procent Polaków, a prawo jazdy deklaruje 41 procent badanych. Co niepokojące, aż 5 procent ankietowanych przyznaje, że w ogóle nie wie, czy do poruszania się rowerem potrzebny jest jakikolwiek dokument. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej 50–59 lat (9 procent) oraz wśród mieszkańców dużych aglomeracji miejskich (8 procent). Posiadanie karty rowerowej ma charakter pokoleniowy – w grupie 16–29 lat deklaruje ją 48 procent osób, podczas gdy wśród seniorów po sześćdziesiątce zaledwie 21 procent.
Szybki wzrost liczby rowerzystów i użytkowników e-hulajnóg jest szczególnie widoczny w stolicy. Na popularnych ścieżkach rowerowych przechodzących przez Śródmieście, Wolę oraz Mokotów policja regularnie prowadzi akcje profilaktyczno-kontrolne.
Funkcjonariusze sprawdzają uprawnienia nieletnich kierujących e-hulajnogami i rowerami m.in. w rejonie szkół i parków na Mokotowie, Woli i w Śródmieściu. W przypadku braku karty rowerowej u nastolatka w wieku 10–18 lat taryfikator przewiduje mandat w wysokości 100 złotych za kierowanie bez wymaganych uprawnień. Ponieważ nieletni poniżej 17 lat nie są karani mandatami bezpośrednio, grzywna trafia do ich rodziców lub opiekunów prawnych, a brak dokumentu w razie kolizji komplikuje proces wypłaty odszkodowania z OC.
Jak krok po kroku wyglądają zasady dotyczące karty rowerowej
Zobacz zestaw najważniejszych faktów i wytycznych prawnych dla rowerzystów:
- Obowiązek dla osób w wieku 10–18 lat – konieczność posiadania karty rowerowej na rowerze, e-hulajnodze i UTO.
- Dzieci poniżej 10 lat jako piesi – obowiązek jazdy pod opieką dorosłego wyłącznie po chodnikach.
- Pełnoletni bez żadnych dokumentów – po ukończeniu 18 lat brak wymogu posiadania karty rowerowej czy prawa jazdy.
- Mandat 100 zł dla rodziców – kara za dopuszczenie nastolatka do jazdy bez uprawnień.
- Wzmożone kontrole w Śródmieściu, Woli i na Mokotowie – stołeczny patrol weryfikuje uprawnienia młodzieży na ścieżkach.
Żródło: infor
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.