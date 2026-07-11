Czy mając mieszkanie własnościowe musisz płacić czynsz do spółdzielni? Mieszkańcy nie wiedzą

11 lipca 2026 14:25 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Masz akt notarialny, wpis w księdze wieczystej, mieszkanie jest Twoje – a mimo to co miesiąc przychodzi rachunek od spółdzielni albo wspólnoty. Wielu właścicieli pyta, czy to w ogóle legalne. Odpowiedź brzmi: tak, choć słowo „czynsz” jest tu mylące. Bo to nie czynsz się płaci.

Bloki na jednym z osiedli w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Bloki na jednym z osiedli w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

„Czynsz” w mieszkaniu własnościowym to nie czynsz

Czynsz w ścisłym znaczeniu to opłata za korzystanie z cudzej rzeczy – płaci go najemca właścicielowi. W mieszkaniu własnościowym nikomu nie płacisz za prawo do przebywania we własnym lokalu. W spółdzielni wnosi się opłatę eksploatacyjną, we wspólnocie – zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Dla portfela efekt bywa podobny, ale zasady naliczania, terminy i Twój wpływ na wysokość stawki są zupełnie inne.

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Wnętrze lokalu należy wyłącznie do Ciebie, ale klatka schodowa, winda, dach, elewacja czy piony instalacyjne są współwłasnością wszystkich mieszkańców budynku. Ich utrzymanie kosztuje, a obowiązek partycypowania w tych kosztach jest bezwarunkowy – niezależnie od tego, czy mieszkanie jest spłacone gotówką, czy obciążone kredytem.

Podstawa prawna: dwie różne ustawy

Obowiązek opłat w spółdzielni wynika z art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 558) i dotyczy czterech grup: członków spółdzielni ze spółdzielczymi prawami do lokali, osób niebędących członkami z własnościowym prawem do lokalu, członków będących właścicielami lokali oraz właścicieli niebędących członkami spółdzielni.

We wspólnocie mieszkaniowej podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388). Wspólnota powstaje automatycznie, z mocy prawa, gdy w budynku wyodrębniona zostanie choć jedna odrębna własność lokalowa. Każdy właściciel pokrywa koszty proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej, czyli stosunku powierzchni swojego lokalu do powierzchni wszystkich lokali w budynku.

Ważne: sama odrębna własność nie oznacza automatycznego uwolnienia od spółdzielni. Jeśli nie wszyscy właściciele w budynku dokonali przekształcenia, a wspólnota nie przejęła zarządu, to spółdzielnia nadal zarządza nieruchomością i nadal nalicza opłaty. Warto sprawdzić w księdze wieczystej swojego lokalu, czy widnieje tam zapis „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” czy „odrębna własność” – to decyduje, w jakim reżimie prawnym faktycznie funkcjonujesz.

W Warszawie opłaty rosną najszybciej

Opłaty w warszawskich spółdzielniach wzrosły w ostatnich pięciu latach niemal dwukrotnie. Mieszkanie na Bielanach, za które w 2020 roku płacono 350 złotych miesięcznie samej eksploatacji, dziś kosztuje ponad 600 złotych – jeszcze bez mediów rozliczanych osobno. Wiosną 2026 roku kolejna fala podwyżek objęła spółdzielnie i wspólnoty w całej Polsce, nie tylko w stolicy.

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Nowe prawo od stycznia 2026: ciężar dowodu na spółdzielni

9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z 4 grudnia 2025 roku, Dz.U. 2026 poz. 39), która weszła w życie 28 stycznia 2026 roku. Jej sednem jest uporządkowanie walnych zgromadzeń: pełnomocnikiem członka może być co do zasady wyłącznie osoba bliska, co ma ukrócić masowe zbieranie pełnomocnictw i zwiększyć przejrzystość głosowań nad budżetem i opłatami.

Najmocniejszym narzędziem dla mieszkańca jest jednak art. 4 ust. 8. Zasadność podwyżki można zakwestionować bezpośrednio w sądzie, a w czasie trwania sporu wnosi się opłaty w dotychczasowej, niższej wysokości. Co istotne, ustawa wprost przenosi ciężar dowodu na spółdzielnię – to nie mieszkaniec musi wykazać, że podwyżka jest zawyżona, tylko spółdzielnia musi udowodnić, że jest uzasadniona. Dla kogoś, kto dostał zawiadomienie o podwyżce bez żadnej kalkulacji, to bardzo mocna pozycja wyjściowa.

We wspólnocie mechanizm obrony wyglada inaczej. Wysokość zaliczek ustala się uchwałą właścicieli podjętą większością głosów liczoną udziałami, a nie decyzją zarządu. Jeśli uchwała jest niezgodna z prawem albo narusza Twój interes, masz sześć tygodni na jej zaskarżenie do sądu.

Jak sprawdzić i ewentualnie zaskarżyć opłatę

Sprawdź w księdze wieczystej, czy Twój lokal to odrębna własność, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – to determinuje, którą ustawę stosować i jakie masz narzędzia obrony.

Jeśli mieszkasz w spółdzielni i dostałeś zawiadomienie o podwyżce bez uzasadnienia, pamiętaj, że to spółdzielnia musi udowodnić zasadność zmiany – możesz zaskarżyć ją do sądu i do czasu rozstrzygnięcia płacić stawkę dotychczasową.

Jeśli mieszkasz we wspólnocie, sprawdź, czy podwyżka zaliczek została przegłosowana uchwałą właścicieli – jeśli nie, formalnie nie obowiązuje, a jeśli tak, masz sześć tygodni na jej zaskarżenie.

Nie licz na to, że brak formalnego członkostwa w spółdzielni zwolni Cię z opłat – obowiązek dotyczy też właścicieli lokali niebędących członkami, o ile spółdzielnia nadal zarządza budynkiem.

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