Czy mając mieszkanie własnościowe musisz płacić czynsz do spółdzielni? Mieszkańcy nie wiedzą
Masz akt notarialny, wpis w księdze wieczystej, mieszkanie jest Twoje – a mimo to co miesiąc przychodzi rachunek od spółdzielni albo wspólnoty. Wielu właścicieli pyta, czy to w ogóle legalne. Odpowiedź brzmi: tak, choć słowo „czynsz” jest tu mylące. Bo to nie czynsz się płaci.
„Czynsz” w mieszkaniu własnościowym to nie czynsz
Czynsz w ścisłym znaczeniu to opłata za korzystanie z cudzej rzeczy – płaci go najemca właścicielowi. W mieszkaniu własnościowym nikomu nie płacisz za prawo do przebywania we własnym lokalu. W spółdzielni wnosi się opłatę eksploatacyjną, we wspólnocie – zaliczkę na koszty zarządu nieruchomością wspólną. Dla portfela efekt bywa podobny, ale zasady naliczania, terminy i Twój wpływ na wysokość stawki są zupełnie inne.
Wnętrze lokalu należy wyłącznie do Ciebie, ale klatka schodowa, winda, dach, elewacja czy piony instalacyjne są współwłasnością wszystkich mieszkańców budynku. Ich utrzymanie kosztuje, a obowiązek partycypowania w tych kosztach jest bezwarunkowy – niezależnie od tego, czy mieszkanie jest spłacone gotówką, czy obciążone kredytem.
Podstawa prawna: dwie różne ustawy
Obowiązek opłat w spółdzielni wynika z art. 4 ustawy z 15 grudnia 2000 roku o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity Dz.U. 2024 poz. 558) i dotyczy czterech grup: członków spółdzielni ze spółdzielczymi prawami do lokali, osób niebędących członkami z własnościowym prawem do lokalu, członków będących właścicielami lokali oraz właścicieli niebędących członkami spółdzielni.
We wspólnocie mieszkaniowej podstawą jest ustawa z 24 czerwca 1994 roku o własności lokali (Dz.U. 1994 nr 85 poz. 388). Wspólnota powstaje automatycznie, z mocy prawa, gdy w budynku wyodrębniona zostanie choć jedna odrębna własność lokalowa. Każdy właściciel pokrywa koszty proporcjonalnie do udziału w nieruchomości wspólnej, czyli stosunku powierzchni swojego lokalu do powierzchni wszystkich lokali w budynku.
Ważne: sama odrębna własność nie oznacza automatycznego uwolnienia od spółdzielni. Jeśli nie wszyscy właściciele w budynku dokonali przekształcenia, a wspólnota nie przejęła zarządu, to spółdzielnia nadal zarządza nieruchomością i nadal nalicza opłaty. Warto sprawdzić w księdze wieczystej swojego lokalu, czy widnieje tam zapis „spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu” czy „odrębna własność” – to decyduje, w jakim reżimie prawnym faktycznie funkcjonujesz.
W Warszawie opłaty rosną najszybciej
Opłaty w warszawskich spółdzielniach wzrosły w ostatnich pięciu latach niemal dwukrotnie. Mieszkanie na Bielanach, za które w 2020 roku płacono 350 złotych miesięcznie samej eksploatacji, dziś kosztuje ponad 600 złotych – jeszcze bez mediów rozliczanych osobno. Wiosną 2026 roku kolejna fala podwyżek objęła spółdzielnie i wspólnoty w całej Polsce, nie tylko w stolicy.
Nowe prawo od stycznia 2026: ciężar dowodu na spółdzielni
9 stycznia 2026 roku prezydent podpisał nowelizację ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (ustawa z 4 grudnia 2025 roku, Dz.U. 2026 poz. 39), która weszła w życie 28 stycznia 2026 roku. Jej sednem jest uporządkowanie walnych zgromadzeń: pełnomocnikiem członka może być co do zasady wyłącznie osoba bliska, co ma ukrócić masowe zbieranie pełnomocnictw i zwiększyć przejrzystość głosowań nad budżetem i opłatami.
Najmocniejszym narzędziem dla mieszkańca jest jednak art. 4 ust. 8. Zasadność podwyżki można zakwestionować bezpośrednio w sądzie, a w czasie trwania sporu wnosi się opłaty w dotychczasowej, niższej wysokości. Co istotne, ustawa wprost przenosi ciężar dowodu na spółdzielnię – to nie mieszkaniec musi wykazać, że podwyżka jest zawyżona, tylko spółdzielnia musi udowodnić, że jest uzasadniona. Dla kogoś, kto dostał zawiadomienie o podwyżce bez żadnej kalkulacji, to bardzo mocna pozycja wyjściowa.
We wspólnocie mechanizm obrony wyglada inaczej. Wysokość zaliczek ustala się uchwałą właścicieli podjętą większością głosów liczoną udziałami, a nie decyzją zarządu. Jeśli uchwała jest niezgodna z prawem albo narusza Twój interes, masz sześć tygodni na jej zaskarżenie do sądu.
Jak sprawdzić i ewentualnie zaskarżyć opłatę
Sprawdź w księdze wieczystej, czy Twój lokal to odrębna własność, czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – to determinuje, którą ustawę stosować i jakie masz narzędzia obrony.
Jeśli mieszkasz w spółdzielni i dostałeś zawiadomienie o podwyżce bez uzasadnienia, pamiętaj, że to spółdzielnia musi udowodnić zasadność zmiany – możesz zaskarżyć ją do sądu i do czasu rozstrzygnięcia płacić stawkę dotychczasową.
Jeśli mieszkasz we wspólnocie, sprawdź, czy podwyżka zaliczek została przegłosowana uchwałą właścicieli – jeśli nie, formalnie nie obowiązuje, a jeśli tak, masz sześć tygodni na jej zaskarżenie.
Nie licz na to, że brak formalnego członkostwa w spółdzielni zwolni Cię z opłat – obowiązek dotyczy też właścicieli lokali niebędących członkami, o ile spółdzielnia nadal zarządza budynkiem.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.