Masz 30 dni, by zawiesić na ogrodzeniu lub domu. Bez tego grozi mandat, a karetka może nie dojechać na czas
Numer na domu wygląda jak formalność. Dla dyspozytora, który w nocy próbuje skierować karetkę pod właściwy adres, to często jedyny punkt zaczepienia. Brak tabliczki oznacza nie tylko mandat, ale realne ryzyko, że pomoc dotrze za późno.
Sekundy, które się liczą, gdy dzwonisz pod 112
Gdy zgłaszasz zdarzenie zagrażające życiu, dyspozytor pyta o dokładny adres – nazwę miejscowości, ulicę, numer domu. Ta informacja trafia do zespołu karetki, straży pożarnej albo patrolu policji, który musi ją potem odnaleźć fizycznie, w terenie, często po zmroku. Nawigacja satelitarna pomaga, ale nie jest nieomylna – na nowych osiedlach, w gęstej zabudowie szeregowej czy na wsi punkt wskazany przez mapę potrafi być przesunięty o kilkaset metrów względem rzeczywistego wjazdu. W takiej sytuacji jedynym pewnym punktem odniesienia zostaje widoczna z drogi tabliczka z numerem.
Kiedy jej nie ma albo jest nieczytelna, ratownicy zawracają, pytają sąsiadów, dzwonią ponowanie do zgłaszającego. Przy zawale serca, udarze czy pożarze każda dodatkowa minuta ma znaczenie kliniczne – to nie jest niedogodność, tylko realny czynnik ryzyka.
Podstawa prawna: 30 dni od zawiadomienia, mandat do 250 zł
Obowiązek wynika z art. 47b ust. 1 ustawy z 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. 2024 poz. 1151). Właściciel nieruchomości zabudowanej ma 30 dni kalendarzowych od otrzymania zawiadomienia o nadaniu numeru porządkowego na umieszczenie tabliczki w widocznym miejscu – na ścianie frontowej budynku albo, jeśli dom stoi w głębi działki, na ogrodzeniu przy bramie lub furtce. Termin liczy się od doręczenia pisma, niezależnie od tego, czy trwa remont, brakuje elewacji czy dopiero się wprowadzasz.
Za niedopełnienie tego obowiązku grozi grzywna do 250 zł albo nagana na podstawie art. 64 § 1 Kodeksu wykroczeń. Mandat może być wystawiany wielokrotnie, przy każdej kolejnej kontroli – a jeśli sprawa trafi do sądu, kara bywa wyższa. W praktyce funkcjonariusz straży miejskiej sprawdza w systemie datę nadania numeru, robi zdjęcie budynku i wystawia grzywnę bez wcześniejszego ostrzeżenia.
Sama cyfra to za mało
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 21 czerwca 2023 roku (sygn. I OSK 73/23) rozstrzygnął, że w miejscowościach z nazwanym układem ulic tabliczka z samą cyfrą jest wadliwa – musi zawierać też nazwę ulicy lub placu. Dodatkowo, na podstawie art. 47b ust. 3 tej samej ustawy, rada gminy może w uchwale narzucić dodatkowe wymogi co do treści, koloru czy materiału tabliczki, dlatego warto sprawdzić lokalne przepisy na stronie swojego urzędu, zanim się zdecydujesz na konkretny wzór.
Jak zrobić to raz, dobrze?
Zamontuj tabliczkę zaraz po otrzymaniu zawiadomienia z gminy, a nie tuż przed upływem terminu – kontrola może pojawić się wcześniej, niż zakładasz.
Sprawdź czytelność numeru po zmroku, stojąc na ulicy – jeśli nie widać go bez latarki, dodaj oświetlenie albo tabliczkę solarną z LED (koszt rzędu 80-150 zł). To nie tylko zabezpieczenie przed mandatem, ale realna pomoc dla karetki, która przyjedzie w środku nocy.
Upewnij się, że na tabliczce jest też nazwa ulicy, jeśli mieszkasz w miejscowości z nazwanym układem komunikacyjnym – sama cyfra nie spełnia wymogów prawnych.
Jeśli od lat masz tabliczkę, ale zasłania ją rozrośnięty żywopłot albo farba jest wytarta, potraktuj to jak brak oznakowania – kontrolujący i tak to tak zakwalifikują.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.