Kolejna grupa będzie jeździć komunikacją miejską w Warszawie za darmo. Trzeba mieć te dokumenty
Bilet przestaje być potrzebny dla całej grupy warszawiaków, którzy do tej pory musieli za przejazdy płacić albo korzystać tylko z częściowych ulg. Zmianę wprowadziła uchwała stołecznych radnych, a nowe zasady już weszły w życie.
Dawcy przeszczepów pojadą bez biletu
Zgodnie z uchwałą Rady m.st. Warszawy przyjętą na sesji 11 czerwca, prawo do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym przysługuje teraz dawcom przeszczepu oraz zasłużonym dawcom przeszczepu – czyli osobom, które oddały szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki, a także dawcom narządu.
Podstawą do korzystania z darmowych przejazdów jest legitymacja Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość. Bez okazania obu dokumentów jednocześnie kontroler może potraktować przejazd jako przejazd bez ważnego biletu.
Wszyscy weterani, nie tylko poszkodowani
Druga zmiana dotyczy weteranów. Do tej pory darmowe przejazdy przysługiwały wyłącznie weteranom poszkodowanym w działaniach poza granicami państwa. Po wejściu w życie nowych przepisów uprawnienie obejmuje już wszystkich weteranów, niezależnie od tego, czy doznali obrażeń podczas misji.
Dokumentami potwierdzającymi to prawo są legitymacja weterana albo legitymacja weterana poszkodowanego, także wraz z dokumentem tożsamości. Legitymacje wydają: Minister Obrony Narodowej – żołnierzom, minister właściwy do spraw wewnętrznych – funkcjonariuszom, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego – funkcjonariuszom ABW, oraz Szef Agencji Wywiadu – funkcjonariuszom AW. Krąg osób uprawnionych precyzuje art. 4 pkt 16-18a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
Sprawdź, czy Tobie też przysługuje zniżka
Jeśli jesteś dawcą przeszczepu, zasłużonym dawcą przeszczepu albo weteranem, od teraz możesz jeździć metrem, autobusami i tramwajami w Warszawie bez kupowania biletu:
- Zabieraj ze sobą zawsze dwa dokumenty – legitymację potwierdzającą uprawnienie oraz dowód osobisty lub inny dokument tożsamości. Sama legitymacja bez dowodu nie wystarczy przy kontroli.
- Jeśli nie masz jeszcze legitymacji Dawcy Przeszczepu albo Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, a spełniasz warunki, warto wystąpić o jej wydanie – bez niej nie skorzystasz z nowego uprawnienia.
- Weterani, którzy wcześniej kupowali bilety, bo nie byli poszkodowani podczas misji, mogą teraz zrezygnować z ich zakupu – uprawnienie działa już dla całej grupy, bez podziału na poszkodowanych i pozostałych.
Pełną listę wszystkich ulg i zniżek obowiązujących w Warszawskim Transporcie Publicznym znajdziesz w zakładce Ulgi i zniżki na stronie wtp.waw.pl.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.