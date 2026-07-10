Wpłacasz pieniądze na konto dziecka? Może się zacząć i to nawet po latach
Rodzice od lat odkładają dziecku na przyszłość – przelew na konto, lokata, rachunek oszczędnościowy. Wygląda niewinnie, ale formalnie to darowizna, a ta ma swoje limity, terminy i dokumenty. Najgorszy scenariusz? Gdy po latach ktoś pyta, skąd dziecko miało pieniądze na wkład własny do mieszkania. Wtedy dopiero się zacznie.
Przelew na konto dziecka to formalnie darowizna
Z punktu widzenia prawa podatkowego nie ma znaczenia, czy rodzic wręczył dziecku kopertę z gotówką, czy zrobił zwykły przelew z dopiskiem „na wakacje” albo „na start”. Każde nieodpłatne przekazanie pieniędzy jest darowizną w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn, a fiskus sumuje wszystkie takie wpłaty od tej samej osoby z ostatnich 5 lat – niezależnie od tego, czy było to jedno przekazanie 30 tys. zł, czy dziesięć wpłat po 3 tys. zł.
Dzieci, wnuki, małżonek i rodzice należą do tzw. zerowej grupy podatkowej, która uprawnia do pełnego zwolnienia z podatku – bez względu na wysokość darowizny. Problem w tym, że zwolnienie nie jest automatyczne. Trzeba spełnić dwa warunki: zgłosić darowiznę powyżej limitu i – w przypadku pieniędzy – udokumentować, że faktycznie wpłynęły od darczyńcy.
36 120 zł – limit, po którym trzeba zgłosić darowiznę
Kwota wolna od podatku dla najbliższej rodziny wynosi obecnie 36 120 zł w ciągu 5 lat od jednej osoby. Dopóki suma wpłat od jednego rodzica mieści się w tym limicie, nie trzeba nic zgłaszać do urzędu skarbowego. Po przekroczeniu progu obdarowany ma 6 miesięcy na złożenie formularza SD-Z2 do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
Warto pamiętać, że limit liczy się osobno od każdego darczyńcy. Jeśli matka przekazuje dziecku 30 tys. zł, a ojciec kolejne 30 tys. zł, są to dwie odrębne darowizny – każda mieści się w swoim własnym limicie. To samo dotyczy dziadków, którzy mogą dorzucić się do wkładu własnego niezależnie od rodziców, każdy w ramach swojego limitu 36 120 zł.
Gotówka do ręki nie wystarczy. Fiskus chce przelewu
Największym błędem, jaki popełniają rodzice, jest przekazanie większej kwoty w gotówce – „do ręki” albo poprzez wpłatę własną dziecka na jego konto z pieniędzy, które wcześniej dostało w kopercie. Zarówno urzędy skarbowe, jak i sądy administracyjne konsekwntnie uznają, że taka wpłata własna nie jest dowodem przekazania środków przez darczyńcę, co oznacza utratę prawa do zwolnienia.
Bezpieczny sposób to zwykły przelew bankowy z rachunku rodzica na rachunek dziecka, najlepiej z tytułem jasno wskazującym cel, np. „darowizna dla córki”. Dopuszczalny jest też przekaz pocztowy. Dobrą praktyką – choć nieobowiązkową przy niewielkich kwotach – jest też krótka pisemna umowa darowizny z datą i kwotą, którą można pokazać bankowi albo urzędowi, jeśli temat wróci po latach.
Od 7 stycznia 2026 roku obowiązuje dodatkowo przepis pozwalający wnioskować o przywrócenie terminu na złożenie SD-Z2, jeśli sześciomiesięczny termin minął bez winy podatnika – na przykład z powodu poważnej choroby. Nie oznacza to jednak, że zgłoszenie można dowolnie odkładać: wniosek trzeba złożyć w ciągu 7 dni od ustania przyczyny opóźnienia, razem z zaległym formularzem.
Warszawa: kiedy bank albo urząd pyta, skąd wzięły się pieniądze
W Warszawie, gdzie ceny mieszkań należą do najwyższych w kraju, coraz więcej młodych ludzi kupuje pierwsze lokum z pomocą rodziców – właśnie w formie wkładu własnego do kredytu hipotecznego. Banki analizujące zdolność kredytową rutynowo proszą o źródło pochodzenia większych kwot na koncie kredytobiorcy, a jeśli to darowizna od rodziny, coraz częściej wymagają potwierdzenia przelewu albo prostej umowy darowizny – nie z powodów podatkowych, ale w ramach procedur przeciwdziałania praniu pieniędzy.
To właśnie przy takich transakcjach ujawniją się zaniedbania sprzed lat: rodzic, który przez dekadę wpłacał dziecku drobne kwoty na lokatę bez śledzenia sumy, może się zdziwić, że łączna wartość dawno przekroczyła limit zwolnienia, a formalności nigdy nie dopełniono. W praktyce urząd skarbowy rzadko sam z siebie sprawdza takie historyczne wpłaty, ale temat wraca właśnie wtedy, gdy dziecko chce kupić mieszkanie w stolicy i musi wykazać bankowi lub notariuszowi legalne pochodzenie środków.
Co to oznacza dla Ciebie? Sprawdź swoje przelewy, zanim zrobi to urząd
Jeśli od lat wpłacasz dziecku pieniądze na konto, warto uporządkować temat już teraz, a nie czekać na moment zakupu mieszkania czy kontrolę skarbową:
Zsumuj wpłaty z ostatnich 5 lat od każdego z rodziców i dziadków osobno – licz się z tym, że fiskus patrzy na sumę, a nie na pojedynczy przelew.
Jeśli suma przekroczyła 36 120 zł od jednej osoby, złóż formularz SD-Z2 – nawet jeśli minęło już trochę czasu od przekazania środków, warto skonsultować z doradcą podatkowym, czy termin jeszcze można uratować.
Zawsze przelewaj pieniądze bankowo, nigdy w gotówce – to jedyny sposób, żeby zwolnienie nie zostało zakwestionowane przy większej kwocie.
Zachowuj potwierdzenia przelewów – w razie pytań banku przy kredycie hipotecznym albo kontroli skarbowej to jedyny twardy dowód, że pieniądze rzeczywiście pochodzą od rodziny.
Rozważ prostą pisemną umowę darowizny przy większych kwotach – kilka zdań z datą i kwotą może oszczędzić wielu nerwów za kilka lat.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.