Tragiczny wypadek na Mazowszu. Jedna osoba nie żyje, LPR w akcji. Kierowcy wyprzedzali w tym samym czasie
Obaj kierowcy ruszyli do wyprzedzania niemal jednocześnie. Zderzenie na drodze krajowej nr 60 zakończyło się uderzeniem w drzewo. Mimo akcji ratunkowej życia jednego z pasażerów nie udało się uratować.
Obaj wyprzedzali w tym samym momencie
Do zdarzenia doszło przed godziną 15 w miejscowości Mokrzk w powiecie płockim, na drodze krajowej nr 60. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 24-letni kierujący BMW najprawdopodobniej wyprzedzał ciąg pojazdów, gdy zderzył się z 35-letnim kierowcą Peugeota, który w tym samym czasie również rozpoczął manewr wyprzedzania. Po zderzeniu Peugeot uderzył w drzewo.
Na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Nie żyje 35-latek
Ze względu na skalę obrażeń na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do szpitala trafili kierujący Peugeotem oraz jego dwaj pasażerowie. Jeden z nich, 35-letni mężczyzna, trafił do szpitala w stanie zagrażającym życiu. Mimo pomocy medycznej mężczyzna zmarł.
Utrudnienia na DK60. Gdzie jechać objazdem
Droga krajowa nr 60 na odcinku z Płocka w kierunku Drobina jest całkowicie zablokowana, na miejscu pracują służby ratunkowe i policja. Kierowcy powinni korzystać z objazdów przez miejscowości Psary oraz Łęg Probostwo.
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