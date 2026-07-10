Wojsko wyprzedaje mieszkania. Ceny zaczynają się od 88 tys. zł, a chętnych nie brakuje
Wysokie ceny nieruchomości sprawiają, że coraz więcej osób szuka okazji poza tradycyjnym rynkiem. Jedną z nich są mieszkania sprzedawane przez Agencję Mienia Wojskowego, gdzie ceny wywoławcze niektórych lokali zaczynają się już od 88 tys. zł.
Mieszkania w atrakcyjnych cenach
W ofercie AMW znajdują się lokale o różnym standardzie i metrażu – od mieszkań w dużych miastach po nieruchomości w mniejszych miejscowościach. To właśnie te ostatnie przyciągają największą uwagę ze względu na wyjątkowo niskie ceny.
Jednym z przykładów jest mieszkanie w Mirosławcu Górnym na Pomorzu Zachodnim. Lokal o powierzchni blisko 49 mkw. został wystawiony z ceną wywoławczą wynoszącą 88 tys. zł, co daje mniej niż 2 tys. zł za metr kwadratowy.
Mieszkanie składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, toalety i przedpokoju. Do lokalu przynależy również piwnica. Niska cena wynika m.in. z lokalizacji oraz konieczności przeprowadzenia remontu.
Warszawa najdroższa
Znacznie wyższe ceny obowiązują w stolicy. Mieszkania oferowane przez Agencję Mienia Wojskowego w Warszawie osiągają ceny wywoławcze od około 14 do nawet 20 tys. zł za metr kwadratowy.
Przykładowo:
- kawalerka o powierzchni 18 mkw. na Woli została wystawiona za 300 tys. zł,
- lokal o powierzchni 43 mkw. na Białołęce ma cenę wywoławczą 600 tys. zł.
Oba mieszkania wymagają jednak gruntownego remontu.
Zakup odbywa się na licytacji
Nieruchomości nie są sprzedawane w tradycyjny sposób. Agencja organizuje przetargi, dlatego cena podana w ogłoszeniu jest jedynie kwotą wywoławczą. Ostateczna wartość mieszkania zależy od liczby uczestników i przebiegu licytacji.
Aby wziąć udział w przetargu, trzeba wpłacić wadium, które zazwyczaj wynosi od 5 do 10 proc. ceny wywoławczej. Jeśli uczestnik wygra licytację, kwota zostaje zaliczona na poczet zakupu. W przypadku rezygnacji z podpisania umowy wadium przepada.
Nie każda okazja będzie opłacalna
Eksperci rynku nieruchomości przypominają, że atrakcyjna cena nie zawsze oznacza korzystny zakup. Przed przystąpieniem do przetargu warto dokładnie sprawdzić stan techniczny mieszkania, zapoznać się z dokumentacją oraz oszacować koszty ewentualnego remontu.
Agencja Mienia Wojskowego umożliwia zainteresowanym wcześniejsze obejrzenie lokali oraz udostępnia zdjęcia nieruchomości, dzięki czemu można lepiej ocenić, czy dana oferta rzeczywiście jest okazją.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.