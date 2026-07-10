Masz mandat? W tej warszawskiej restauracji zamienią go na ogromnego sznycla! Nietypowa akcja przyciąga klientów
Mandat za przekroczenie prędkości albo brak biletu w komunikacji miejskiej zwykle oznacza spory wydatek i zepsuty humor. Jedna z restauracji postanowiła jednak podejść do tego z przymrużeniem oka i przygotowała nietypową promocję.
Mandat zamiast kuponu rabatowego
Restauracja U Szwejka ogłosiła akcję pod hasłem „Sznycel za mandat”. Zasady są bardzo proste – wystarczy przynieść mandat wystawiony w bieżącym roku, a lokal wymieni go na swojego legendarnego sznycla wiedeńskiego.
Promocja dotyczy zarówno mandatów drogowych, jak i tych wystawionych za jazdę komunikacją miejską bez ważnego biletu.
„Każdy pech może mieć smakowite zakończenie”
Organizatorzy akcji przekonują, że nawet nieprzyjemna sytuacja może zakończyć się czymś pozytywnym. Jak podkreślają, celem promocji jest wywołanie uśmiechu i zachęcenie gości do odwiedzenia restauracji.
To kolejny przykład nietypowej kampanii marketingowej, która błyskawicznie zwróciła uwagę internautów i zaczęła być szeroko udostępniana w mediach społecznościowych.
Trzeba spełnić jeden warunek
Aby skorzystać z promocji, należy okazać mandat wystawiony w bieżącym roku. Szczegółowe zasady oraz ewentualne ograniczenia warto sprawdzić bezpośrednio w restauracji przed wizytą.
Choć mandatów nikt nie lubi dostawać, tym razem mogą one okazać się przepustką do darmowego posiłku. Dla wielu osób to z pewnością jedna z bardziej oryginalnych promocji gastronomicznych tego lata.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.