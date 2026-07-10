Samochód uderzył w bariery na zjeździe z mostu Grota-Roweckiego. Tworzą się korki
Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na zjeździe z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę. Samochód osobowy wypadł z toru jazdy i uderzył w bariery. Rozbite auto blokuje część jezdni, dlatego w rejonie zdarzenia szybko tworzą się korki.
Jak przekazał nam Czytelnik Tomek, kierowca miał wpaść w poślizg, a następnie uderzyć w bariery energochłonne. W kolizji brał udział jeden pojazd – najprawdopodobniej jest to Ford Mustang szóstej generacji. Na filmie z miejsca kolizji widać poważnie uszkodzony przód samochodu oraz otwarty bagażnik.
Na miejscu pracuje straż pożarna. Prawy pas zjazdu jest zajęty przez uszkodzony pojazd i służby prowadzące działania. Ruch odbywa się pozostałą częścią jezdni, co powoduje narastające utrudnienia. Dodatkowo kierowcy zwalniają, by obejrzeć co się stało, co tylko potęguje utrudnienia.
Kierowcy jadący w stronę Wisłostrady powinni zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp i przygotować się na gwałtowne hamowanie przed zwężeniem. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia samochodu z jezdni.
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