Samochód uderzył w bariery na zjeździe z mostu Grota-Roweckiego. Tworzą się korki

10 lipca 2026 14:31 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Do groźnie wyglądającej kolizji doszło na zjeździe z mostu Grota-Roweckiego na Wisłostradę. Samochód osobowy wypadł z toru jazdy i uderzył w bariery. Rozbite auto blokuje część jezdni, dlatego w rejonie zdarzenia szybko tworzą się korki.

Kolizja na Wisłostradzie. Na zdjęciu widać rozbity przód auta i otwarty bagażnik.
Kolizja na Wisłostradzie. Fot. Czytelnik Tomek.

Jak przekazał nam Czytelnik Tomek, kierowca miał wpaść w poślizg, a następnie uderzyć w bariery energochłonne. W kolizji brał udział jeden pojazd – najprawdopodobniej jest to Ford Mustang szóstej generacji. Na filmie z miejsca kolizji widać poważnie uszkodzony przód samochodu oraz otwarty bagażnik.

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Na miejscu pracuje straż pożarna. Prawy pas zjazdu jest zajęty przez uszkodzony pojazd i służby prowadzące działania. Ruch odbywa się pozostałą częścią jezdni, co powoduje narastające utrudnienia. Dodatkowo kierowcy zwalniają, by obejrzeć co się stało, co tylko potęguje utrudnienia.

Kierowcy jadący w stronę Wisłostrady powinni zdjąć nogę z gazu, zachować większy odstęp i przygotować się na gwałtowne hamowanie przed zwężeniem. Utrudnienia mogą potrwać do czasu zakończenia działań służb i usunięcia samochodu z jezdni.

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