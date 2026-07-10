Mężczyzna uzbrojony w maczetę zaatakował policjanta. Obława, akcja przy metrze
Miał przy sobie dwa kastety i maczetę. Funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości szedł na służbę, gdy został zaatakowany wprost pod budynkiem, w którym pracuje. Po ucieczce napastnika zaczął się pościg, który zakończył się kolejnym starciem z policją – tym razem przy stacji metra.
Napad przed siedzibą CBZC na Wąwozowej
Do zdarzenia doszło przed siedzibą CBZC przy ulicy Wąwozowej w Warszawie. Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, funkcjonariusz szedł na służbę, gdy zaatakował go uzbrojony w kastet mężczyzna. Napastnik uderzył policjanta w okolice głowy i uciekł z miejsca zdarzenia.
Do ataku nie doszło przypadkiem w dowolnym miejscu miasta – siedziba biura zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości leży w dzielnicy Ursynów, w spokojnej okolicy blisko stacji metra Kabaty.
Pościg zakończył się przy stacji metra Kabaty
Policjanci namierzyli podejrzanego w rejonie stacji metra Kabaty i podjęli próbę zatrzymania. Wtedy 29-latek zaatakował kolejnych dwóch funkcjonariuszy.
„Podczas próby zatrzymania jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę. Doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala” – podała st. asp. Monika Przestrzelska z CBZC. Jak dodała, pozostali dwaj funkcjonariusze odnieśli niegroźne obrażenia. Przy zatrzymanym znaleziono dwa kastety oraz maczetę.
Mężczyzna został zatrzymany, a na komendzie prowadzone są z jego udziałem czynności. Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, zatrzymany nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości. 29-latek wyznał policjantom, że czuje się śledzony i podsłuchiwany przez służby.
Okoliczności zdarzenia oraz dokładne motywy działania mężczyzny są nadal wyjaśniane.
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