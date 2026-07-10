Mężczyzna uzbrojony w maczetę zaatakował policjanta. Obława, akcja przy metrze

10 lipca 2026 14:57 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Miał przy sobie dwa kastety i maczetę. Funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości szedł na służbę, gdy został zaatakowany wprost pod budynkiem, w którym pracuje. Po ucieczce napastnika zaczął się pościg, który zakończył się kolejnym starciem z policją – tym razem przy stacji metra.

Radiowóz na sygnale. Fot. Shutterstock.
Radiowóz na sygnale. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Napad przed siedzibą CBZC na Wąwozowej

Do zdarzenia doszło przed siedzibą CBZC przy ulicy Wąwozowej w Warszawie. Jak ustaliła reporterka RMF FM Magdalena Grajnert, funkcjonariusz szedł na służbę, gdy zaatakował go uzbrojony w kastet mężczyzna. Napastnik uderzył policjanta w okolice głowy i uciekł z miejsca zdarzenia.

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Do ataku nie doszło przypadkiem w dowolnym miejscu miasta – siedziba biura zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości leży w dzielnicy Ursynów, w spokojnej okolicy blisko stacji metra Kabaty.

Pościg zakończył się przy stacji metra Kabaty

Policjanci namierzyli podejrzanego w rejonie stacji metra Kabaty i podjęli próbę zatrzymania. Wtedy 29-latek zaatakował kolejnych dwóch funkcjonariuszy.

„Podczas próby zatrzymania jeden z policjantów został uderzony kastetem w nogę. Doznał poważniejszego urazu i został przewieziony do szpitala” – podała st. asp. Monika Przestrzelska z CBZC. Jak dodała, pozostali dwaj funkcjonariusze odnieśli niegroźne obrażenia. Przy zatrzymanym znaleziono dwa kastety oraz maczetę.

Mężczyzna został zatrzymany, a na komendzie prowadzone są z jego udziałem czynności. Jak nieoficjalnie dowiedziało się RMF FM, zatrzymany nie szukał konkretnej osoby, ale zależało mu na zaatakowaniu policjanta zajmującego się zwalczaniem cyberprzestępczości. 29-latek wyznał policjantom, że czuje się śledzony i podsłuchiwany przez służby.

Okoliczności zdarzenia oraz dokładne motywy działania mężczyzny są nadal wyjaśniane.

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