Tragedia na warszawskiej Woli. Autokar uderzył w rowerzystę. Mężczyzna nie przeżył

10 lipca 2026 22:21 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Kierowca wykonywał zwykły manewr skrętu z jednej ulicy w drugą. Na przejeździe dla rowerów doszło do potrącenia, które zakończyło się śmiercią mężczyzny na miejscu. Droga w jednym kierunku jest całkowicie zablokowana.

Interwencja policji. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.
Interwencja policji. Zdjęcie poglądowe. Fot. Shutterstock.

Potrącenie na Rondzie Tybetu na Woli

Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka z Aleją Prymasa Tysiąclecia na warszawskiej Woli, znanym jako Rondo Tybetu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem skręcał z ulicy Kasprzaka w prawo, w Aleję Prymasa Tysiąclecia, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty przejeżdżającego przez ścieżkę rowerową. Mężczyzna zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Przyczyny tragedii wyjaśni policyjne dochodzenie.

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Oględziny pod nadzorem prokuratora

Na miejscu pracują straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca zdarzenia i ustalają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny wypadku. Ostateczny przebieg zdarzenia ma zostać ustalony na podstawie zabezpieczonych śladów, monitoringu oraz zeznań świadków.

Duże utrudnienia na Woli

Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim jest całkowicie zablokowana, a ruch w stronę Ochoty odbywa się objazdem górą, przez wiadukt. Utrudnienia mogą potrwać do zakończenia pracy służb. Zmiany dotknęły też komunikację miejską – z powodu zdarzenia w rejonie przystanku PKP Wola (Kasprzaka) utrudnienia mają linie autobusowe 136, 167, 178, 184, 186, 414 i 523, a same przystanki PKP Wola (Kasprzaka) i PKP Wola (Wolska) zostały czasowo zawieszone.

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