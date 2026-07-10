Tragedia na warszawskiej Woli. Autokar uderzył w rowerzystę. Mężczyzna nie przeżył
Kierowca wykonywał zwykły manewr skrętu z jednej ulicy w drugą. Na przejeździe dla rowerów doszło do potrącenia, które zakończyło się śmiercią mężczyzny na miejscu. Droga w jednym kierunku jest całkowicie zablokowana.
Potrącenie na Rondzie Tybetu na Woli
Do zdarzenia doszło na skrzyżowaniu ulicy Kasprzaka z Aleją Prymasa Tysiąclecia na warszawskiej Woli, znanym jako Rondo Tybetu. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, kierujący autokarem skręcał z ulicy Kasprzaka w prawo, w Aleję Prymasa Tysiąclecia, gdzie doszło do potrącenia rowerzysty przejeżdżającego przez ścieżkę rowerową. Mężczyzna zmarł na miejscu. Kierowca był trzeźwy. Przyczyny tragedii wyjaśni policyjne dochodzenie.
Oględziny pod nadzorem prokuratora
Na miejscu pracują straż pożarna, zespół ratownictwa medycznego oraz policja pod nadzorem prokuratora. Funkcjonariusze wykonują oględziny miejsca zdarzenia i ustalają szczegółowe okoliczności oraz przyczyny wypadku. Ostateczny przebieg zdarzenia ma zostać ustalony na podstawie zabezpieczonych śladów, monitoringu oraz zeznań świadków.
Duże utrudnienia na Woli
Aleja Prymasa Tysiąclecia w kierunku zachodnim jest całkowicie zablokowana, a ruch w stronę Ochoty odbywa się objazdem górą, przez wiadukt. Utrudnienia mogą potrwać do zakończenia pracy służb. Zmiany dotknęły też komunikację miejską – z powodu zdarzenia w rejonie przystanku PKP Wola (Kasprzaka) utrudnienia mają linie autobusowe 136, 167, 178, 184, 186, 414 i 523, a same przystanki PKP Wola (Kasprzaka) i PKP Wola (Wolska) zostały czasowo zawieszone.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.