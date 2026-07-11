Przelewasz pieniądze między własnymi kontami? Możesz mieć problemy jeżeli nie dopełnisz jednej formalności

11 lipca 2026 03:08 | Autor: Michał Wierzbicki | Aktualności | Brak komentarzy

Przerzucanie oszczędności z konta na konto wydaje się najbardziej neutralną operacją bankową ze wszystkich – w końcu to wciąż te same pieniądze i ten sam właściciel. Problem zaczyna się wtedy, gdy ktoś zapyta, skąd te pieniądze wzięły się na pierwszym koncie.

Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.
Stos banknotów na biurku | Zdjęcie poglądowe. Fot. Warszawa w Pigułce.

Problem nie w przelewie, tylko w tym, co było wcześniej

Z podatkowego punktu widzenia przesunięcie środków między własnymi rachunkami – nawet w różnych bankach – nie jest ani darowizną, ani przychodem. Nie powstaje tu żaden obowiązek podatkowy, bo majątek nie zmienia właściciela. To odróżnia taką operację od przelewu na konto dziecka czy innej osoby, gdzie w grę wchodzi już podatek od spadków i darowizn.

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W praktyce banki i urząd skarbowy traktują takie przelewy jako jedną z najmniej podejrzanych operacji – obok opłacania rachunków czy drobnych zwrotów między znajomymi. To jednak nie znaczy, że każda kwota „między swoimi” kontami przechodzi bez śladu.

Kłopot pojawia się, gdy historia środków jest niejasna. Jeśli pieniądze krążyły między kilkoma rachunkami, wcześniej zostały wpłacone gotówką albo pochodzą ze wspólnego konta, sam fakt, że ostatni przelew idzie „na swoje”, nie kończy sprawy. Bank i tak może dopytać o pierwotne źródło – zwłaszcza jeśli któraś z wcześniejszych operacji przekroczyła próg 15 000 euro (ok. 65 000 zł), przy którym instytucje finansowe mają ustawowy obowiązek zastosować procedury AML i zgłosić transakcję do GIIF.

Rozbicie dużej kwoty na kilka mniejszych przelewów między własnymi kontami nic tu nie daje – dane o wszystkich operacjach i tak są rejestrowane i przechowywane przez 5 lat, a systemy analitcyzne banków są ustawione właśnie pod kątem wykrywania takiego rozdrabniania.

Konto wspólne to osobny temat

Osobną sytuacją są środki pochodzące z rachunku wspólnego. Jeśli konto prowadzą małżonkowie, przesunięcie pieniędzy na indywidualne konto jednego z nich zwykle nie budzi wątpliwości podatkowych – to majątek wspólny. Inaczej wygląda sytuacja, gdy współwłaścicielami są osoby niespokrewnione albo dalsza rodzina – wypłata i dalsze przekazanie środków przez jednego z posiadaczy drugiemu może zostać potraktowane jak darowizna, jeśli faktycznie oznacza przesunięcie majątku między dwiema osobami, a nie tylko techniczne rozliczenie wspólnych oszczędności.

Skarbówka też patrzy na prywatne konta

Od 1 lipca 2022 roku Krajowa Administracja Skarbowa może sprawdzać rachunki bankowe – także prywatne – w ramach tzw. czynności wyjaśniających, bez konieczności wszczynania postępowania karnego czy nadawania komuś statusu podejrzanego. W 2026 roku doszły do tego kolejne narzędzia analityczne, w tym system oparty na sztucznej inteligencji integrujący dane z wielu źródeł i typujący konta do kontroli. Uwagę przyciągają przede wszystkim anomalie: wpłaty niepasujące do deklarowanych dochodów, nietypowe tytuły przelewów albo seria transakcji sugerująca nieujawnioną działalność – a nie sam fakt przesuwania oszczędności między własnymi kontami.

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Warszawa: gdy przesunięcia środków wychodzą na jaw przy zakupie mieszkania

W Warszawie, gdzie transakcje na rynku nieruchomości liczone są w setkach tysięcy złotych, historia własnych przelewów najczęściej wraca właśnie przy notariuszu albo w banku finansującym zakup. Kupujący, który przez lata trzymał oszczędności rozrzucone na kilku kontach i lokatach, a tuż przed transakcją zebrał je na jednym rachunku, musi liczyć się z pytaniem o pochodzenie każdej większej wpłaty – nawet jeśli formalnie były to tylko przelewy do samego siebie. W takich sytuacjach banki obsługujące kredyty hipoteczne w stolicy coraz częściej proszą o wyciągi z ostatnich 6-12 miesięcy ze wszystkich kont, z których pochodziły środki na wkład własny.

Co to oznacza dla Ciebie? Jak nie zgubić historii własnych pieniędzy

Zwykłe przelewanie oszczędności między swoimi kontami nie wymaga żadnych formalności, ale warto zadbać o kilka rzeczy, zanim temat wróci przy większej transakcji, np. zakupie mieszkania:

Zachowuj dokumenty źródłowe – umowę sprzedaży auta, PIT, potwierdzenie spadku czy darowizny. To one, a nie sam przelew, tłumaczą pochodzenie pieniędzy.

Unikaj mylących tytułów przelewów – żartobliwe opisy w stylu „za towar” czy nawiązujące do nielegalnych działań mogą wywołać realną kontrolę, nawet jeśli to tylko przenosiny własnych oszczędności.

Jeśli pieniądze wcześniej trafiły na konto w gotówce, zapamiętaj albo zapisz, skąd pochodziły – sprzedaż, zwrot pożyczki, wieloletnie oszczędności. Historia rachunku i lokaty często wystarczą jako dowód.

Przy koncie wspólnym z osobą spoza najbliższej rodziny dopilnuj, żeby większe przesunięcia środków miały jasne uzasadnienie – w razie wątpliwości to właśnie tu urząd najczęściej doszukuje się ukrytej darowizny.

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