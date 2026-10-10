Czy od poniedziałku szkoły przejdą na naukę zdalną? Premier Tusk zwołuje pilną odprawę z ministrami i szefami służb
Seria aktów przemocy w polskich szkołach i fala dezinformacji wywołały reakcję na najwyższym szczeblu państwowym. Premier Donald Tusk weźmie udział w specjalnej odprawie z ministrami i szefami służb. Spotkanie zaplanowano na niedzielę, 11 października, na godzinę 8:30. W związku ze zbliżającym się początkiem tygodnia szkolnego pojawia się pytanie, czy rząd może zdecydować o czasowym przejściu na naukę zdalną. Na razie nie ma oficjalnej zapowiedzi takiego rozwiązania.
Pilna odprawa w Kancelarii Premiera. Tematem bezpieczeństwo szkół
Na niedzielny poranek zaplanowano spotkanie przedstawicieli rządu i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo państwa. Jak wynika z komunikatu Centrum Informacyjnego Rządu, odprawa odbędzie się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów przy Alejach Ujazdowskich w Warszawie.
Powodem spotkania są akty przemocy w placówkach oświatowych oraz towarzysząca im fala dezinformacji.
W oficjalnej zapowiedzi wskazano:
„11 października o godz. 8.30 premier Donald Tusk weźmie udział w odprawie z udziałem ministrów i szefów służb w związku z aktami przemocy w szkołach i falą dezinformacji”.
Sam fakt zwołania spotkania na niedzielny poranek pokazuje, że sprawa wymaga pilnej koordynacji działań administracji państwowej.
Nie oznacza jednak automatycznie, że rząd zamierza zamykać szkoły lub wprowadzać nauczanie na odległość.
Czy od poniedziałku, 12 października, możliwa jest nauka zdalna?
Polskie przepisy przewidują możliwość zawieszenia zajęć stacjonarnych w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa lub zdrowia uczniów. Oznacza to, że przejście na naukę zdalną jest prawnie możliwe, ale nie następuje automatycznie po wystąpieniu incydentów przemocy.
Zgodnie z art. 125a Prawa oświatowego zajęcia mogą zostać zawieszone między innymi w przypadku nadzwyczajnego zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu uczniów.
Jeżeli zawieszenie zajęć trwa dłużej niż dwa dni, dyrektor organizuje nauczanie na odległość nie później niż od trzeciego dnia zawieszenia.
Na sobotni wieczór, 10 października, nie znaleziono oficjalnego komunikatu rządu ani Ministerstwa Edukacji Narodowej zapowiadającego ogólnopolskie przejście na naukę zdalną od poniedziałku.
Rząd już wcześniej zapowiedział zwiększenie bezpieczeństwa
Niedzielna odprawa nie będzie pierwszym spotkaniem władz po ostatnich wydarzeniach.
Już 8 października premier Donald Tusk uczestniczył w naradzie poświęconej przemocy w placówkach oświatowych.
Po spotkaniu Kancelaria Premiera poinformowała o działaniach mających zwiększyć bezpieczeństwo dzieci i pracowników szkół.
Wśród zapowiedzianych rozwiązań znalazły się zwiększenie liczby patroli policyjnych w rejonie placówek oświatowych oraz kontrole prowadzone wewnątrz szkół. Zwrócono również uwagę na potrzebę ochrony młodzieży przed nielegalnymi treściami w internecie.
Rząd wskazał także, że w szkołach powinny być łatwo dostępne informacje o numerze alarmowym 112 oraz telefonie zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.
Fala dezinformacji dodatkowym problemem
W komunikacie dotyczącym niedzielnej odprawy Centrum Informacyjne Rządu wymienia nie tylko akty przemocy w szkołach, ale również falę dezinformacji.
To istotny element całej sytuacji. W okresie zwiększonego niepokoju informacje o rzekomych kolejnych zagrożeniach mogą szybko rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych.
Dlatego rodzice i uczniowie powinni zwracać uwagę na źródło informacji, szczególnie gdy dotyczą one bezpieczeństwa konkretnej placówki, odwołania lekcji lub zmiany organizacji nauczania.
Niepotwierdzone doniesienia o zamykaniu szkół nie powinny być traktowane jak oficjalne decyzje.
Co czeka uczniów w poniedziałek?
Na ten moment nie ma podstaw, aby informować rodziców, że od 12 października wszystkie szkoły w Polsce przejdą na naukę zdalną.
Niedzielna odprawa może przynieść kolejne ustalenia dotyczące bezpieczeństwa placówek oświatowych. Nie wiadomo jednak, jakie decyzje zostaną podjęte.
Kluczowe będą oficjalne komunikaty wydane po spotkaniu premiera z ministrami i szefami służb.
Rodzice powinni śledzić informacje przekazywane przez dyrekcje szkół, dzienniki elektroniczne oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej.
Na obecnym etapie nauka zdalna od poniedziałku pozostaje jedynie możliwością przewidzianą w przepisach, a nie ogłoszoną decyzją władz.
Źródła: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – zapowiedź odprawy 11 października, KPRM – działania rządu z 8 października, Prawo oświatowe – art. 125a.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.