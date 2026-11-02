Czy sklepy są otwarte 2 listopada w Zaduszki? Ważna informacja dla klientów Biedronki, Lidla i innych sieci
Poniedziałek 2 listopada 2026 roku to Dzień Zaduszny. Po zamkniętych sklepach we Wszystkich Świętych wielu Polaków zastanawia się, czy będzie można normalnie zrobić zakupy. Odpowiedź jest jednoznaczna: Biedronka, Lidl, Kaufland, Dino, Carrefour i galerie handlowe mogą być otwarte. Zaduszki nie są bowiem dniem ustawowo wolnym od pracy.
W tym roku kalendarz może powodować dodatkowe zamieszanie. Wszystkich Świętych przypadło w niedzielę 1 listopada, natomiast Zaduszki obchodzone są dzień później, w poniedziałek.
Oba dni mają szczególne znaczenie w polskiej tradycji, ale pod względem przepisów dotyczących handlu obowiązują zupełnie inne zasady.
Czy 2 listopada 2026 sklepy są otwarte?
Tak. W poniedziałek 2 listopada sklepy mogą działać normalnie.
Dzień Zaduszny, nazywany również Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych, nie znajduje się na liście świąt ustawowo wolnych od pracy.
Oznacza to, że nie obowiązuje zakaz handlu związany ze świętami i niedzielami.
Klienci mogą więc zrobić zakupy spożywcze, odwiedzić drogerię, sklep odzieżowy czy centrum handlowe.
Poszczególne placówki powinny działać według swoich standardowych poniedziałkowych harmonogramów, chyba że właściciel zdecydował inaczej.
Biedronka i Lidl 2 listopada. Czy można zrobić zakupy?
W poniedziałek 2 listopada 2026 roku zakupy można zrobić w popularnych sieciach handlowych.
Dotyczy to między innymi:
- Biedronki – sklepy mogą pracować według zwykłych poniedziałkowych godzin.
- Lidla – placówki wracają do standardowego trybu handlu.
- Kauflandu – nie obowiązują ustawowe ograniczenia związane z Zaduszkami.
- Dino – sklepy mogą być czynne jak w zwykły dzień roboczy.
- Carrefoura – hipermarkety i supermarkety mogą prowadzić normalną sprzedaż.
- Auchan – sklepy mogą działać według regularnych harmonogramów.
- Aldi – zakupy również można zaplanować na poniedziałek.
- Żabki – sklepy franczyzowe mogą funkcjonować w swoich standardowych godzinach.
Nie oznacza to jednak, że każda placówka będzie otwarta dokładnie w tych samych godzinach.
Godziny zależą od konkretnego sklepu i jego lokalizacji.
O której otwierają się sklepy 2 listopada?
Wiele dyskontów rozpoczyna pracę już około godziny 6:00 lub 7:00, a kończy ją późnym wieczorem.
Nie ma jednak jednego harmonogramu dla wszystkich placówek.
Przykładowo dwa sklepy tej samej sieci w Warszawie mogą mieć różne godziny zamknięcia.
Dlatego przed wyjazdem warto sprawdzić informacje w oficjalnej wyszukiwarce sklepów, aplikacji danej sieci albo bezpośrednio na stronie wybranej placówki.
Jest to szczególnie istotne w przypadku sklepów zlokalizowanych w galeriach handlowych.
Czy galerie handlowe będą otwarte w Zaduszki?
Tak. 2 listopada galerie handlowe mogą funkcjonować normalnie.
Dotyczy to również centrów handlowych w Warszawie, takich jak Westfield Arkadia, Westfield Mokotów, Złote Tarasy czy Wola Park.
Sklepy odzieżowe, obuwnicze, elektroniczne i drogerie mogą prowadzić sprzedaż na standardowych zasadach.
Podobnie działają punkty usługowe, restauracje i kawiarnie.
Trzeba jednak pamiętać, że poszczególne lokale mogą mieć własne godziny otwarcia, niezależne od godzin funkcjonowania całego centrum.
Dlaczego 1 listopada sklepy były zamknięte, a 2 listopada są otwarte?
Różnica wynika bezpośrednio z polskich przepisów.
1 listopada, czyli Wszystkich Świętych, jest dniem ustawowo wolnym od pracy.
Tego dnia obowiązuje zakaz handlu, z określonymi wyjątkami dotyczącymi między innymi stacji paliw, aptek czy niektórych małych sklepów.
Natomiast 2 listopada nie jest świętem ustawowym.
Choć Zaduszki są ważnym dniem w kalendarzu religijnym i wiele osób odwiedza wtedy groby bliskich, przepisy nie przewidują automatycznego dnia wolnego.
Dlatego pracownicy większości firm wracają do swoich obowiązków, a sklepy mogą obsługiwać klientów.
Czy za Wszystkich Świętych należy się wolny poniedziałek?
To kolejne pytanie, które pojawia się w związku z tegorocznym układem kalendarza.
W 2026 roku 1 listopada przypadł w niedzielę.
Nie oznacza to jednak, że pracownicy automatycznie otrzymują wolny poniedziałek 2 listopada.
Zgodnie z Kodeksem pracy święto przypadające w niedzielę nie obniża wymiaru czasu pracy w taki sposób jak święto przypadające na przykład w sobotę.
Nie ma więc ogólnego obowiązku wyznaczania dodatkowego dnia wolnego za tegoroczne Wszystkich Świętych.
Pracodawca może oczywiście udzielić pracownikom urlopu lub ustalić inny harmonogram, ale nie wynika to automatycznie z daty 1 listopada.
Czy 2 listopada otwarte są również banki, urzędy i poczta?
Ponieważ Zaduszki nie są dniem ustawowo wolnym, normalnie mogą funkcjonować także instytucje publiczne i usługowe.
Dotyczy to między innymi urzędów, banków, placówek pocztowych oraz punktów obsługi klientów.
W przypadku szkół sytuacja może wyglądać inaczej.
Dyrektorzy mają możliwość wyznaczenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dlatego część uczniów może nie mieć lekcji 2 listopada, mimo że dla większości pracowników będzie to zwykły poniedziałek.
Planujesz zakupy 2 listopada? Sprawdź jedną rzecz
Najważniejsza informacja dla klientów jest prosta: w Zaduszki nie obowiązuje zakaz handlu, a duże sieci sklepów mogą działać normalnie.
Przed wyjściem warto jednak sprawdzić godziny konkretnej placówki, szczególnie jeśli planujemy zakupy późnym wieczorem.
W Warszawie i pozostałych miastach nie wprowadzono ogólnokrajowych ograniczeń handlu na poniedziałek 2 listopada.
Oznacza to powrót do normalnego funkcjonowania sklepów po dniu Wszystkich Świętych.
Źródła: ustawa o dniach wolnych od pracy; ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni; informacje dotyczące handlu 2 listopada 2026 roku.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.