Czy zawsze musisz płacić za grób bliskiej osoby? Przepisy przewidują ważne wyjątki. Nie każdy o nich wie
Wielu Polaków jest przekonanych, że za każdy grób na cmentarzu trzeba płacić co 20 lat. Tymczasem przepisy przewidują istotne wyjątki, a wszystko zależy od rodzaju pochówku. W niektórych przypadkach zarządca cmentarza nie może uzależniać zachowania grobu od kolejnej opłaty. Potwierdzają to również wyroki sądów administracyjnych, w tym orzeczenia wydane w 2026 roku.
Czy za grób trzeba płacić co 20 lat?
Zbliżający się dzień Wszystkich Świętych to czas, kiedy wiele osób odwiedza groby bliskich i porządkuje rodzinne mogiły. Przy tej okazji pojawiają się również pytania o opłaty cmentarne.
W Polsce powszechnie funkcjonuje zasada, zgodnie z którą za zachowanie grobu należy ponownie zapłacić po 20 latach.
Nie jest ona jednak uniwersalna.
Obowiązek ponownego wniesienia opłaty zależy przede wszystkim od rodzaju grobu. Inne zasady dotyczą tradycyjnych grobów ziemnych, inne rodzinnych grobowców murowanych, a jeszcze inne pochówków urnowych.
Podstawowe regulacje znajdują się w art. 7 ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.
Grób ziemny. Tutaj opłata po 20 latach ma znaczenie
W przypadku tradycyjnego grobu ziemnego przepisy przewidują szczególną ochronę miejsca pochówku przez pierwszych 20 lat.
W tym okresie grób nie może zostać ponownie wykorzystany do pochowania innej osoby na zasadach określonych w ustawie.
Po upływie 20 lat sytuacja się zmienia.
Jeżeli rodzina lub inna zainteresowana osoba chce zabezpieczyć grób przed ponownym wykorzystaniem, powinna zgłosić odpowiednie zastrzeżenie i wnieść przewidzianą prawem opłatę.
Takie zastrzeżenie zapewnia ochronę na kolejne 20 lat i może być odnawiane.
Co ważne, ustawa pozwala na zgłoszenie zastrzeżenia przez jakąkolwiek osobę. Nie musi to być wyłącznie najbliższy krewny zmarłego.
Grób murowany rodzinny. Nie zawsze trzeba płacić ponownie
To jeden z najważniejszych wyjątków, o których wiele osób nie wie.
Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy zasady dotyczące ponownego wykorzystania grobu po 20 latach nie mają zastosowania do grobów murowanych przeznaczonych do pochowania więcej niż jednej osoby.
Oznacza to, że w przypadku rodzinnego grobowca murowanego wieloosobowego nie ma ustawowego obowiązku odnawiania prawa do grobu co 20 lat na zasadach właściwych dla grobów ziemnych.
Nie oznacza to jednak, że wszystkie usługi związane z takim grobowcem są bezpłatne.
Opłaty mogą dotyczyć innych czynności, na przykład otwarcia i zamknięcia grobu przy kolejnym pochówku.
Kluczowe jest rozróżnienie między opłatą za konkretną usługę a opłatą pobieraną wyłącznie za przedłużenie prawa do zachowania grobu.
A co z urnami? Tutaj przepisy również przewidują wyjątek
Osobne zasady dotyczą pochówków urnowych.
Ustawa wyłącza chowanie urn zawierających prochy zmarłych spod regulacji przewidujących ponowne wykorzystanie grobu po 20 latach.
W praktyce oznacza to, że nie można automatycznie stosować do pochówków urnowych takich samych zasad odnawiania prawa do grobu jak w przypadku tradycyjnego grobu ziemnego.
Potwierdza to orzecznictwo sądów administracyjnych.
Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 14 marca 2024 roku, sygn. III OSK 1704/22, wskazał, że regulacje dotyczące dwudziestoletniego okresu i opłaty za zachowanie grobu nie mają zastosowania do pochówków urnowych objętych ustawowym wyjątkiem.
To istotna informacja dla rodzin, które zdecydowały się na kremację bliskiej osoby.
Ważny wyrok z 2026 roku. Sąd zakwestionował opłaty
Kwestia opłat cmentarnych nadal trafia na wokandę sądów administracyjnych.
W wyroku z 6 sierpnia 2026 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach, sygn. II SA/Ke 272/26, rozpatrywał sprawę dotyczącą opłat na cmentarzu komunalnym w Staszowie.
Sąd zakwestionował regulacje, które przewidywały ograniczenie prawa do miejsc w murowanych grobach dwuosobowych i czteroosobowych do 20 lat.
W uzasadnieniu wskazano, że przepisy nie pozwalają uzależniać dalszego zachowania takich grobów od kolejnej opłaty po upływie dwudziestoletniego okresu.
To ważny sygnał dla osób, od których żąda się ponownej zapłaty za rodzinny grobowiec.
Nie każda opłata wskazana w cenniku cmentarza musi bowiem mieć wystarczającą podstawę prawną.
Co się stanie, jeśli nie zapłacisz za grób ziemny?
W przypadku grobu ziemnego brak przedłużenia ochrony po upływie 20 lat może mieć poważne konsekwencje.
Zarządca cmentarza może przeznaczyć takie miejsce do ponownego pochówku, jeżeli nie zgłoszono skutecznego zastrzeżenia i nie wniesiono wymaganej opłaty.
Nie oznacza to jednak, że dokładnie w dniu upływu 20 lat nagrobek zostanie automatycznie usunięty.
Ponowne wykorzystanie miejsca zależy od działań zarządcy cmentarza i obowiązujących procedur.
Przykładowo Zarząd Cmentarzy Komunalnych we Wrocławiu wyjaśnia, że przy likwidacji grobu usuwane mogą być zewnętrzne elementy mogiły, takie jak płyta nagrobna czy tablica, natomiast wnętrze grobu pozostaje nienaruszone.
Dlatego osoby posiadające rodzinne groby ziemne powinny sprawdzać termin ważności opłaty i odpowiednio wcześniej kontaktować się z administracją cmentarza.
Jak to wygląda w Warszawie?
Warszawski Zarząd Cmentarzy Komunalnych również rozróżnia poszczególne rodzaje grobów.
Z informacji publikowanych przez zarządcę wynika, że opłaty za zachowanie grobu na kolejne 20 lat dotyczą między innymi grobów ziemnych i pojedynczych grobów murowanych.
Jednocześnie warszawski zarządca wyraźnie wskazuje, że murowane groby rodzinne wielomiejscowe, zarówno tradycyjne, jak i urnowe, nie podlegają opłatom za kolejne okresy dwudziestoletnie.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z kancelarią konkretnego cmentarza i ustalić, jak formalnie sklasyfikowano miejsce pochówku.
Ma to szczególne znaczenie, ponieważ sam wygląd nagrobka nie zawsze pozwala stwierdzić, czy mamy do czynienia z grobem ziemnym, pojedynczym grobem murowanym czy rodzinnym grobowcem wielomiejscowym.
Czy można zakwestionować opłatę za grób?
Jeżeli administracja cmentarza żąda ponownej zapłaty, warto najpierw ustalić, czego dokładnie dotyczy należność.
Może to być opłata za zachowanie grobu ziemnego, ale również opłata za odrębną usługę cmentarną.
W przypadku wątpliwości można poprosić zarządcę o wskazanie podstawy prawnej oraz odpowiedniej pozycji w cenniku.
Jeżeli opłata dotyczy przedłużenia prawa do rodzinnego grobu murowanego wieloosobowego albo miejsca pochówku urnowego, warto zwrócić uwagę na art. 7 ust. 3 ustawy i orzecznictwo sądów administracyjnych.
Nie należy jednak automatycznie odmawiać zapłaty za każdą usługę cmentarną. Legalność konkretnej należności zależy od jej charakteru i podstawy prawnej.
Co to oznacza dla Ciebie?
Przed wniesieniem kolejnej opłaty za grób bliskiej osoby warto sprawdzić trzy rzeczy:
- Rodzaj grobu – czy jest ziemny, murowany pojedynczy, murowany wieloosobowy, czy przeznaczony na urny.
- Rodzaj żądanej opłaty – czy dotyczy zachowania miejsca na kolejne 20 lat, czy konkretnej usługi.
- Podstawę prawną – na jakim przepisie i cenniku opiera się administracja cmentarza.
Najważniejszy wniosek jest prosty: nie za każdy grób trzeba ponownie płacić co 20 lat.
Przepisy przewidują wyjątki, które mogą mieć duże znaczenie dla rodzin posiadających murowane grobowce wieloosobowe lub miejsca pochówku urnowego.
Zanim zapłacisz, sprawdź, czy opłata rzeczywiście jest wymagana.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.