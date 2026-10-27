Paraliż we Francji uderza w futbol. Mecze ekstraklasy przełożone, Macron ostrzega przed „ryzykowną sobotą”
Gwałtowna fala społecznego niezadowolenia, która od tygodni paraliżuje Francję, wymusiła bezprecedensowe decyzje na najwyższych szczeblach władzy. W obliczu zapowiadanych na nadchodzący weekend masowych demonstracji i ryzyka kolejnych zamieszek, służby bezpieczeństwa podjęły decyzję o zmianie harmonogramu rozgrywek piłkarskiej Ligue 1. Zobacz, które mecze odwołano i przed czym wprost ostrzega prezydent Emmanuel Macron!
Futbol ulega presji ulicy. Profesjonalna Liga Piłkarska zmienia terminarz
Narastające niepokoje społeczne we Francji przestały być jedynie problemem policji i władz miejskich – kryzys bezpośrednio uderzył w najważniejsze wydarzenia sportowe w kraju. Francuska Profesjonalna Liga Piłkarska (LFP), działając na kategoryczny wniosek władz publicznych i służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, podjęła decyzję o pilnym przeniesieniu zaplanowanych na najbliższą sobotę meczów ekstraklasy.
Decyzje o zmianach terminów zapadały w bezpośrednim porozumieniu z przedstawicielami władz lokalnych, które przyznały otwarcie, że nie są w stanie zapewnić odpowiedniej liczby funkcjonariuszy do zabezpieczenia stadionów przy jednoczesnym zabezpieczaniu ulic. Zmiany objęły kluczowe spotkania:
- Olympique Lyon – Angers SCO – starcie pierwotnie zaplanowane na sobotni wieczór (godz. 20:45) zostało decyzją LFP przesunięte na niedzielne popołudnie,
- OGC Nice – Stade Rennais – mecz przeniesiono z soboty na piątkowy wieczór,
- FC Lorient – Stade Brestois – derby Bretanii zostaną rozegrane dopiero w poniedziałek wieczorem.
Dla francuskich kibiców i władz klubowych to jasny sygnał, że sytuacja w państwie osiągnęła punkt krytyczny, w którym priorytetem służb staje się ochrona kluczowej infrastruktury państwowej.
Macron ostrzega przed „ryzykowną sobotą”. Protesty wypychane z centrów miast
Decyzja o paraliżu rozgrywek piłkarskich zbiega się z dramatycznym apelem, jaki wystosował prezydent Emmanuel Macron. Szef państwa oświadczył publicznie, że nadchodząca sobota będzie „wyjątkowo ryzykowna” pod względem bezpieczeństwa publicznego. Służby porządkowe otrzymały wytyczne, by nadchodzące demonstracje – zorganizowane m.in. pod hasłami buntu przeciwko kosztom życia oraz katastrofalnym warunkom w szkolnictwie – były bezwzględnie kierowane poza ścisłe centra metropolii.
To odpowiedź na wydarzenia z ostatnich tygodni. Podczas październikowych marszów, uznawanych za najpoważniejsze niepokoje społeczne od lat, przez francuskie miasta przetoczyła się fala dewastacji. Agresywne grupy atakowały ratusze, podhalały budynki użyteczności publicznej oraz masowo plądrowały sklepy i punkty handlowe – tak jak podczas zniszczeń z 17 października czy minionej soboty, gdy w samym Paryżu zatrzymano 142 osoby, a siły porządku stoczyły bitwę z półtysięczną grupą agresorów. Fala protestów w formule „sit-in” zapowiadana na 31 października pod Zgromadzeniem Narodowym zmusza władze do mobilizacji dziesiątek tysięcy policjantów i żandarmów.
Bitwa o centra miast: Marsylia, Lyon i Nicea na pierwszej linii
Plan wypchnięcia manifestantów poza zabytkowe i handlowe dzielnice jest próbą uniknięcia milionowych strat w sektorze prywatnym. Władze wielu miast – w tym Marsylii, Lyonu, Nicei czy stolicy – wprowadziły już oficjalne zakazy zgromadzeń w strefach ścisłego centrum, gdzie w poprzednich tygodniach dochodziło do szabrownictwa i niszczenia witryn.
Organizatorzy protestów, nawiązujący do tradycji i taktyki ruchu „żółtych kamizelek”, zarzucają jednak rządowi próbę zdławienia prawa do manifestowania i ograniczanie wolności obywatelskich. Skumulowane niezadowolenie z rosnących opłat, inflacji oraz stanu infrastruktury oświatowej sprawia, że każda kolejna sobota zamienia francuskie metropolie w oblężone twierdze, w których zawieszane są normalne funkcje społeczne, kulturalne i sportowe.
Podsumowanie: skutki narastających protestów we Francji
Zobacz zestawienie kluczowych informacji dotyczących wpływu niepokojów na życie we Francji:
- Przełożone mecze Ligue 1 – LFP zmienia terminy starć Lyonu, Nicei i Lorient na wniosek policji.
- Ostrzeżenie Macrona – prezydent określa nadchodzącą sobotę jako „ryzykowną” dla bezpieczeństwa.
- Protesty poza centrami – policja ma nakaz blokowania manifestacji w rejonach handlowych i urzędowych.
- Setki tysięcy na ulicach – bunt przeciwko rosnącym kosztom życia i złym warunkom w szkołach.
- Bilans zniszczeń – ataki na ratusze, plądrowanie sklepów i starcia z policją w Paryżu, Lyonie, Marsylii i Nicei.
- Planowane akcje 31 października – ruch w stylu „żółtych kamizelek” szykuje blokadę parlamentu.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.