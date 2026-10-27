PILNE! Alarm na stacji metra Centrum w Warszawie. Pasażerowie nie są wpuszczani na perony
Niepokojące informacje docierają do redakcji Warszawy w Pigułce. Czytelnicy alarmują, że na stacji metra Centrum w Warszawie pasażerowie nie są wpuszczani na perony. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną utrudnień ani jak długo potrwają ograniczenia.
Alarm na stacji metra Centrum. Pasażerowie zgłaszają utrudnienia
We wtorek, 27 października, do redakcji Warszawy w Pigułce zaczęły docierać informacje o niecodziennej sytuacji na jednej z najważniejszych stacji warszawskiego metra.
Według relacji naszych czytelników na stacji Centrum pasażerowie nie są wpuszczani na perony.
Sytuacja może powodować utrudnienia dla osób korzystających z pierwszej linii metra M1, szczególnie w godzinach popołudniowych.
Co dzieje się na stacji Centrum?
Na ten moment nie mamy oficjalnego potwierdzenia przyczyny ograniczeń.
Nie wiadomo, czy sytuacja ma związek z alarmem bezpieczeństwa, interwencją służb, czy innym zdarzeniem wymagającym czasowego ograniczenia dostępu do peronów.
Nie ma również potwierdzenia, że wstrzymano ruch pociągów na całej pierwszej linii metra.
Potwierdzenia wymagają zarówno zakres utrudnień, jak i przewidywany czas ich zakończenia.
Co powinni zrobić pasażerowie?
Osoby planujące podróż przez stację Centrum powinny liczyć się z możliwością utrudnień i sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.
W przypadku utrzymania ograniczeń warto rozważyć alternatywne połączenia komunikacją miejską.
Do sprawy wrócimy, gdy pojawią się oficjalne informacje.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.