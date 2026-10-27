PILNE! Alarm na stacji metra Centrum w Warszawie. Pasażerowie nie są wpuszczani na perony

27 października 2026 17:00 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Niepokojące informacje docierają do redakcji Warszawy w Pigułce. Czytelnicy alarmują, że na stacji metra Centrum w Warszawie pasażerowie nie są wpuszczani na perony. Na razie nie wiadomo, co jest przyczyną utrudnień ani jak długo potrwają ograniczenia.

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Ogromne utrudnienia w metrze. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Fot. Warszawa w Pigułce

Alarm na stacji metra Centrum. Pasażerowie zgłaszają utrudnienia

We wtorek, 27 października, do redakcji Warszawy w Pigułce zaczęły docierać informacje o niecodziennej sytuacji na jednej z najważniejszych stacji warszawskiego metra.

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Według relacji naszych czytelników na stacji Centrum pasażerowie nie są wpuszczani na perony.

Sytuacja może powodować utrudnienia dla osób korzystających z pierwszej linii metra M1, szczególnie w godzinach popołudniowych.

Co dzieje się na stacji Centrum?

Na ten moment nie mamy oficjalnego potwierdzenia przyczyny ograniczeń.

Nie wiadomo, czy sytuacja ma związek z alarmem bezpieczeństwa, interwencją służb, czy innym zdarzeniem wymagającym czasowego ograniczenia dostępu do peronów.

Nie ma również potwierdzenia, że wstrzymano ruch pociągów na całej pierwszej linii metra.

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Potwierdzenia wymagają zarówno zakres utrudnień, jak i przewidywany czas ich zakończenia.

Co powinni zrobić pasażerowie?

Osoby planujące podróż przez stację Centrum powinny liczyć się z możliwością utrudnień i sprawdzać bieżące komunikaty Warszawskiego Transportu Publicznego.

W przypadku utrzymania ograniczeń warto rozważyć alternatywne połączenia komunikacją miejską.

Do sprawy wrócimy, gdy pojawią się oficjalne informacje.

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