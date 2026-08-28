Czynsz nie może rosnąć co miesiąc. Ustawa wprowadza odstęp między podwyżkami – w Warszawie liczy się też inny, wyższy próg

28 sierpnia 2026 20:33 | Autor: Michał Wierzbicki | Warszawa | Brak komentarzy

Dostałeś od właściciela mieszkania kolejne pismo o podwyżce czynszu, choć poprzednia obowiązuje od niedawna? Warto sprawdzić datę – ustawa wyraźnie ogranicza, jak często może się to zdarzać. Zgodnie z ustawą z 21 czerwca 2001 roku o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2023 r. poz. 725, z późn. zm.), podwyższanie czynszu albo innych opłat za używanie lokalu, poza opłatami niezależnymi od właściciela, nie może następować częściej niż raz na sześć miesięcy.

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Skrzynki na listy w budynku wielorodzinnym w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.
Skrzynki na listy w budynku wielorodzinnym w Warszawie. | Fot. Warszawa w Pigułce.

Sześć miesięcy liczy się od startu poprzedniej podwyżki, nie od pisma

To szczegół, który regularnie budzi nieporozumienia. Sześciomiesięczny termin nie biegnie od dnia, w którym właściciel wysłał albo doręczył pismo o nowej podwyżce, tylko od dnia, w którym poprzednia podwyżka faktycznie zaczęła obowiązywać. Jeśli więc czynsz wzrósł na przykład od 1 marca, kolejna podwyżka może zacząć obowiązywać najwcześniej od 1 września tego samego roku – a nie sześć miesięcy od momentu wysłania nowego pisma, co część właścicieli błędnie zakłada.

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Trzy miesiące wypowiedzenia, zawsze na piśmie

Niezależnie od zachowania sześciomiesięcznego odstępu, każda podwyżka wymaga formalnego wypowiedzenia dotychczasowej wysokości czynszu z co najmniej trzymiesięcznym terminem – strony mogą go w umowie wydłużyć, ale nie mogą go skrócić. Wypowiedzenie musi mieć formę pisemną pod rygorem nieważności; wiadomość SMS czy e-mail bez potwierdzenia nie wywołuje żadnych skutków prawnych. Najemca, który nie zgadza się z podwyżką, ma dwa miesiące od jej wypowiedzenia na pisemną odmowę, co skutkuje rozwiązaniem umowy z upływem okresu wypowiedzenia, albo na wniesienie pozwu do sądu o ustalenie, że podwyżka jest nieuzasadniona albo zbyt wysoka. W ewentualnym procesie to na właścicielu, a nie na najemcy, spoczywa obowiązek udowodnienia, że podwyżka w takiej wysokości była usprawiedliwiona.

Opłaty niezależne od właściciela to wyjątek od reguły

Zasada sześciu miesięcy nie obejmuje opłat, na których wysokość właściciel nie ma wpływu – chodzi o dostawy energii, gazu, wody oraz odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych. Te mogą się zmieniać częściej, bo wynikają z cenników zewnętrznych dostawców, a nie z decyzji wynajmującego. Przy tego rodzaju podwyżkach właściciel ma jednak obowiązek przedstawić najemcy pisemne zestawienie opłat wraz z przyczyną ich wzrostu, a najemca zobowiązany jest płacić wyłącznie tyle, ile rzeczywiście potrzeba na pokrycie kosztów dostarczenia tych mediów do lokalu – nie więcej.

W Warszawie inny, znacznie wyższy próg dotyczy wysokości samego czynszu

Niezależnie od częstotliwości podwyżek, ustawa wprowadza też osobny mechanizm związany z całkowitą wysokością czynszu. Jeśli roczna suma czynszu i innych opłat zależnych od właściciela przekracza 3 procent tak zwanej wartości odtworzeniowej lokalu, każda kolejna podwyżka wymaga już szczegółowego, pisemnego uzasadnienia, które właściciel musi przedstawić na żądanie najemcy w ciągu 14 dni pod rygorem nieważności podwyżki. Wartość odtworzeniową ustala dwa razy w roku wojewoda – dla Warszawy Wojewoda Mazowiecki ogłosił 29 marca 2026 roku wskaźnik obowiązujący do 30 września 2026 roku w wysokości 12 149,38 zł za metr kwadratowy, czyli znacznie więcej niż dla pozostałej części województwa mazowieckiego.

Obszar Wskaźnik przeliczeniowy (1 m²) Roczny próg 3% dla 50 m²
Warszawa 12 149,38 zł ok. 18 224 zł (ok. 1519 zł miesięcznie)
Województwo mazowieckie bez Warszawy 7 828,57 zł ok. 11 743 zł (ok. 979 zł miesięcznie)

W praktyce oznacza to, że w Warszawie właściciel może swobodniej podnosić czynsz bez szczegółowego uzasadnienia niż w mniejszych miejscowościach regionu – próg, po którego przekroczeniu wymagana jest pełna kalkulacja kosztów, jest tu wyraźnie wyższy niż gdzie indziej na Mazowszu, co odzwierciedla różnicę w kosztach budowy i utrzymania nieruchomości w stolicy.

Ochrona zależy od rodzaju umowy najmu

Opisane wyżej zasady dotyczą zwykłej umowy najmu, zawartej na czas określony lub nieokreślony. Nie mają natomiast zastosowania do najmu okazjonalnego ani najmu instytucjonalnego – w tych przypadkach ustawa wprost wyłącza stosowanie przepisów o sześciomiesięcznym odstępie i o progu 3 procent wartości odtworzeniowej. Zasady podwyższania czynszu w takich umowach określa wyłącznie treść samej umowy – jeśli zawiera klauzulę waloryzacyjną, właściciel może z niej korzystać na warunkach tam opisanych, a jeśli takiej klauzuli brak, zmiana wysokości czynszu wymaga zgody obu stron. Zanim najemca podpisze umowę najmu okazjonalnego, warto więc dokładnie sprawdzić, co dokument mówi o przyszłych podwyżkach, bo ustawowa siatka bezpieczeństwa w tym przypadku po prostu nie działa.

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