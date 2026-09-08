Darmowa komunikacja miejska w Warszawie. Kto może skorzystać i na jakich warunkach?
Bezpłatne przejazdy warszawską komunikacją nie są zarezerwowane wyłącznie dla osób po 70. roku życia. Od 8 lipca 2026 r. obowiązują również przepisy obejmujące weteranów i dawców przeszczepu. Przy kontroli trzeba jednak potwierdzić swoje uprawnienie, a wymagane dokumenty zależą od tego, na jakiej podstawie pasażer podróżuje bez biletu.
Od 8 lipca obowiązują zasady dla weteranów i dawców przeszczepu
Podstawą lipcowej zmiany jest uchwała nr XXXVI/1465/2026 Rady m.st. Warszawy z 11 czerwca 2026 r. Dotyczy ona zasad korzystania z lokalnego transportu zbiorowego organizowanego przez stolicę. Nie jest to projekt ani zapowiedź przyszłego rozwiązania. Przepisy obowiązują od 8 lipca 2026 r.
W aktualnym miejskim wykazie wskazano zarówno weteranów, jak i weteranów poszkodowanych w działaniach poza granicami państwa. Osobno wymieniono Dawców Przeszczepu oraz Zasłużonych Dawców Przeszczepu. Każda z tych grup ma określony sposób potwierdzania prawa do bezpłatnego przejazdu.
Weteran musi potwierdzić status. Sama służba nie jest dokumentem uprawniającym
W przypadku weteranów potrzebne są legitymacja weterana albo weterana poszkodowanego oraz dokument potwierdzający tożsamość. Nie wystarczy więc ogólna informacja o wcześniejszej służbie w wojsku czy innej formacji. Miejski wykaz wskazuje konkretne dokumenty poświadczające uprawnienie.
Legitymacje mogą być wydane przez ministra obrony narodowej w odniesieniu do żołnierzy, ministra właściwego do spraw wewnętrznych w odniesieniu do funkcjonariuszy, a także przez szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu. Uprawnienie nie ogranicza się zatem wyłącznie do weteranów wojskowych.
Centrum Weterana Działań poza Granicami Państwa potwierdza, że rozwiązanie obejmuje również uprawnionych odwiedzających Warszawę. Weterani regularnie korzystający z komunikacji mogą zapisać uprawnienie na karcie miejskiej, zamiast za każdym razem posługiwać się wyłącznie dokumentami będącymi podstawą zwolnienia.
Dawcy przeszczepu też mogą podróżować bez biletu
Bezpłatne przejazdy przysługują osobom posiadającym legitymację Dawcy Przeszczepu lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu. W obu przypadkach trzeba mieć również dowód osobisty albo inny dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości.
Warto zwrócić uwagę na nazwy dokumentów. Aktualny wykaz obejmuje obie kategorie dawców. Nie należy więc zakładać, że prawo do bezpłatnego przejazdu ma wyłącznie osoba z legitymacją Zasłużonego Dawcy Przeszczepu.
Jak wyjaśnia państwowy portal Pacjent, legitymację Dawcy Przeszczepu wydaje placówka, która pobrała szpik, inne regenerujące się komórki lub tkanki. Legitymację Zasłużonego Dawcy Przeszczepu wydaje minister zdrowia. Są to dokumenty potwierdzające status dawcy, a nie zwykłe oświadczenia o chęci pomocy.
Honorowy dawca krwi musi osiągnąć określony próg
Inaczej wyglądają zasady dotyczące honorowych dawców krwi. W Warszawie samo oddanie krwi i uzyskanie statusu honorowego dawcy nie wystarcza do korzystania z opisywanego zwolnienia z opłat.
Wymagane jest bezpłatne oddanie co najmniej 18 litrów krwi pełnej przez mężczyznę albo 15 litrów przez kobietę. Uprawnienie można uzyskać również po oddaniu odpowiadającej tym objętościom ilości innych składników krwi.
Podczas kontroli prawo do przejazdu można potwierdzić legitymacją przyznania odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia” albo „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Dopuszczony jest również odpowiedni wpis w legitymacji Honorowego Dawcy Krwi. Do tego potrzebny jest dokument potwierdzający tożsamość.
mDowód jest honorowany podczas kontroli biletów. W tym przypadku potwierdza jednak tożsamość pasażera – nie zastępuje dokumentu lub wpisu poświadczającego uprawnienie krwiodawcy. Przy zgłaszaniu się po zapisanie lub przedłużenie uprawnienia również trzeba każdorazowo okazać dokument będący jego podstawą.
Po 70. urodzinach wystarczy potwierdzić wiek
Osoby, które ukończyły 70 lat, mogą korzystać z Warszawskiego Transportu Publicznego bez kupowania biletu. Podczas kontroli wystarczy dowód osobisty albo inny dokument ze zdjęciem i datą urodzenia. Można też korzystać z Warszawskiej Karty Miejskiej z zapisanym uprawnieniem.
W tej kategorii podstawą zwolnienia jest wiek. Nie trzeba dodatkowo wykazywać, że pobiera się emeryturę. Jednocześnie sam status emeryta, bez osiągnięcia wymaganego wieku, nie daje prawa do bezpłatnego przejazdu na tej podstawie.
Miejski serwis podaje, że uprawnienie dla osób 70+ jest zapisywane na WKM do 31 grudnia 2050 r. Nie trzeba odnawiać go w tym okresie. To informacja dotycząca ważności zapisu na karcie, a nie zapowiedź likwidacji bezpłatnych przejazdów w 2050 r.
Nie masz karty miejskiej? Do metra można wejść inaczej
Posiadanie uprawnienia i otwarcie bramki w metrze to dwie różne kwestie. Senior uprawniony do bezpłatnej podróży nie musi kupować biletu tylko dlatego, że nie ma Warszawskiej Karty Miejskiej.
Warszawa 19115 wskazuje, że osoby takie mogą dostać się na peron windą albo skorzystać ze specjalnej wejściówki dostępnej w Punkcie Obsługi Pasażerów. Posiadacze WKM z zapisanym uprawnieniem otwierają bramkę kartą.
Wejściówka służy do przejścia przez bramkę. Dokument potwierdzający prawo do bezpłatnego przejazdu pozostaje istotny podczas ewentualnej kontroli. Podobne rozwiązanie dotyczące wejścia do metra opisuje Centrum Weterana dla uprawnionych weteranów odwiedzających stolicę.
Lista obejmuje także inne grupy. Nie wszystkie zasady są jednakowe
Miejski wykaz przypomina również o uprawnieniach obowiązujących od 25 grudnia 2019 r. Obejmują one dzieci z odroczonym rozpoczęciem nauki w szkole podstawowej – do 30 września w roku kalendarzowym, w którym rozpoczynają odroczoną naukę.
Wskazano też osoby, które ukończyły 26 lat i mają orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu zaburzeń głosu, mowy i chorób słuchu. Uprawnienie potwierdza odpowiednie orzeczenie albo ważna legitymacja dokumentująca stopień oraz przyczynę niepełnosprawności, zgodnie z wymaganym wzorem. Nie oznacza to automatycznego zwolnienia z opłat każdej osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.
Od 29 czerwca 2019 r. miejskie uprawnienia obejmują również osoby ze statusem działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych. W tych przypadkach podstawą jest odpowiednia legitymacja.
Wykaz uwzględnia ponadto określone osoby pracujące na rzecz nielegalnych w PRL organizacji politycznych i związków zawodowych oraz osoby pozbawione pracy wskutek represji politycznych. Ich uprawnienia potwierdzają wskazane w przepisach decyzje Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.
Osobną kategorię stanowią uprawnienia wynikające z ustaw szczególnych. Korzystają z nich między innymi posłowie i senatorowie, inwalidzi wojenni i wojskowi oraz cywilne niewidome ofiary działań wojennych.
W przypadku inwalidy wojennego lub wojskowego zaliczonego do I grupy inwalidzkiej zwolnienie obejmuje również towarzyszącego mu przewodnika. Każda z tych kategorii ma własne wymagania dotyczące dokumentów.
Uprawnienie na kartę można wgrać od ręki
Zapisanie prawa do bezpłatnych przejazdów na Warszawskiej Karcie Miejskiej nie wymaga wcześniejszego rezerwowania wizyty. Od 3 sierpnia 2021 r. uprawnienia są wgrywane od ręki w każdym Punkcie Obsługi Pasażerów. Trzeba zabrać dokument potwierdzający prawo do zwolnienia z opłat.
Weterani i dawcy przeszczepu mogą wybrać także zapis na Cyfrowej Karcie Miejskiej w aplikacji mobiWAWA. Formalności również załatwia się w POP. Samo posiadanie plastikowej karty albo zainstalowanie aplikacji nie jest jednak równoznaczne z posiadaniem zapisanego uprawnienia.
Inżynier gastronomii i szef kuchni. Absolwent Gastronomii i Sztuki Kulinarnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie. W redakcji łączy inżynierskie podejście do technologii żywności z wieloletnią praktyką za „sterami” profesjonalnej kuchni. Specjalizuje się w prześwietlaniu składów produktów, tropieniu „paragonów grozy” oraz wyjaśnianiu standardów sanitarnych. Jego teksty pomagają czytelnikom nie tylko lepiej gotować, ale przede wszystkim świadomie kupować i jeść bezpiecznie.