Kolejny kraj wprowadza zakaz noszenia hidżabów w szkole! Za złamanie zakazu grozi do 800 euro kary
Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego w Austrii weszły w życie bezwzględne regulacje dotyczące ubioru uczniów w placówkach oświatowych. Od poniedziałku, 7 września 2026 roku, dziewczęta poniżej 14. roku życia nie mogą nosić w szkołach tradycyjnych muzułmańskich nakryć głowy, w tym hidżabów i burek. Nowe przepisy wzbudziły ogromne emocje międzynarodowe oraz zapowiedź skarg do Trybunału Konstytucyjnego, a europejska dyskusja o świeckości szkół odbija się szerokim echem również w Polsce.
Edukacja i symbole religijne w Austrii. Procedury, kary i sprzeciw organizacji
Nowe ograniczenie ma charakter ogólnokrajowy i obejmuje wszystkie szkoły publiczne oraz prywatne na terenie Austrii. Zgodnie z ustawą przyjętą przez rządzącą koalicję, zakaz dotyczy wyłącznie uczennic, które nie ukończyły 14. roku życia. Dziewczęta i kobiety powyżej tej granicy wiekowej nadal zachowują prawo do zakrywania włosów zgodnie z własną tradycją religijną. Przedstawiciele rządu argumentują, że zmiana ma na celu ochronę nieletnich przed presją społeczną i przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć.
Egzekwowanie przepisów zostało podzielone na kilka etapów. W przypadku stwierdzenia naruszenia, nauczyciele mają w pierwszej kolejności przeprowadzić rozmowy wyjaśniające z uczennicą oraz jej prawnymi opiekunami. Jeśli sytuacja się powtórzy, szkoła powiadamia służby ochrony dzieci, a ostateczną sankcją finansową dla rodziców uporczywie uchylających się od zakazu jest grzywna w wysokości do 800 euro. Oficjalna Islamska Wspólnota Religijna w Austrii (IGGÖ) ostro skrytykowała regulacje, wskazując, że naruszają one wolność wyznania gwarantowaną w aktach międzynarodowych, i zapowiedziała wsparcie prawne przy zaskarżeniu ustawy do Trybunału Konstytucyjnego (który w 2020 r. uchylił podobny zakaz ze względu na zasadę neutralności religijnej państwa).
Debata o świeckości szkół w warszawskich placówkach. Wola, Mokotów i Śródmieście
Decyzja austriackiego rządu stała się punktem wyjścia do dyskusji na temat granic symboli religijnych w szkołach w całej Europie, w tym w stolicy Polski. Polskie Prawo oświatowe oraz Konstytucja RP gwarantują wolność sumienia i wyznania, a kwestie statutu i ubioru uczniów pozostają w gestii poszczególnych dyrekcji i rad rodziców.
W warszawskich wielokulturowych placówkach edukacyjnych – m.in. w szkołach i liceach na warszawskiej Woli oraz na Mokotowie, gdzie uczęszczają dzieci z rodzin dyplomatycznych oraz obcokrajowców pracujących w stołecznym biznesie – do kwestii ubioru podchodzi się z poszanowaniem różnorodności kulturowej. Z kolei eksperci ds. prawa oświatowego i praw człowieka z instytucji zlokalizowanych w dzielnicy Śródmieście podkreślają, że kluczem do integracji jest edukacja i dialog, a nie odgórne sankcje finansowe czy wykluczanie uczniów z przestrzeni szkolnej.
Jak krok po kroku zadbać o poszanowanie praw i zasad w placówce oświatowej
Zobacz zestaw praktycznych porad, które pomagają szkołom i rodzicom budować środowisko wolne od dyskryminacji i konfliktów:
- Zapoznaj się szczegółowo ze statutem danej szkoły – sprawdź zapisy dotyczące stroju uczniowskiego i symboli religijnych obowiązujące w konkretnej placówce na Woli czy Mokotowie.
- Prowadź otwarty dialog z dyrekcją i gronem pedagogicznym – w przypadku wątpliwości dotyczących ubioru dziecka omów sytuację bezpośrednio z wychowawcą lub pedagogiem szkolnym.
- Korzystaj z pomocy szkolnego rzecznika praw ucznia w Śródmieściu – zgłaszaj wszelkie przypadki nierównego traktowania lub presji społecznej kompetentnym organom w szkole.
- Śledź orzecznictwo sądów i Trybunału Konstytucyjnego – analizuj decyzje organów prawnych dotyczące granicy między neutralnością światopoglądową państwa a wolnością wyznania.
- Stawiaj na edukację antydyskryminacyjną od najmłodszych lat – wspieraj inicjatywy budujące wzajemny szacunek i zrozumienie dla odmienności kulturowych wśród dzieci.
Źródło: PAP
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.