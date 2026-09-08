Dziś w nocy duże zmiany na S8 w Warszawie. Zamkną dłuższy fragment, 8 linii autobusowych ominie przystanek
Kolejna noc z utrudnieniami na jednej z najważniejszych tras w Warszawie. We wtorek, 8 września, wieczorem drogowcy zamkną dłuższy fragment bocznej jezdni trasy S8 w rejonie ulicy Modlińskiej. Zmiany odczują nie tylko kierowcy – autobusy 8 linii pojadą objazdem i nie zatrzymają się na przystanku Żerań FSO 03. To jednak nie koniec. W następnych 2 nocach roboty przeniosą się w rejon Wisłostrady.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad remontuje trasę S8 pomiędzy węzłami Marki i Powązkowska. Obecnie drogowcy układają asfalt na kolejnych fragmentach jezdni bocznej prowadzącej w kierunku Poznania. Roboty zaplanowano wyłącznie nocami, w godzinach 20:00-5:00, żeby ograniczyć wpływ prac na ruch w ciągu dnia. Poszczególne zamknięcia zmieniają się jednak każdej nocy, dlatego kierowca, który bez problemu przejechał tędy dzień wcześniej, następnego wieczoru może trafić już na zupełnie inną organizację ruchu.
Dziś w nocy zamkną jezdnię nad Modlińską. Autobusy pojadą inaczej
Najbliższe zmiany zaczną obowiązywać w nocy z 8 na 9 września. Drogowcy zamkną dłuższy fragment bocznej jezdni trasy S8 i kierowcy nie przejadą nią nad ulicą Modlińską. Dojazd w kierunku Mostu Grota-Roweckiego pozostanie możliwy, ale trzeba będzie skorzystać z objazdu uliczkami w rejonie hipermarketu i elektrociepłowni. Taką samą trasą zostaną skierowane autobusy komunikacji miejskiej.
Zmiana będzie szczególnie istotna dla pasażerów korzystających z rejonu Żerania. W nocy z wtorku na środę autobusy linii 112, 114, 132, 134, 145, 156, 414 i N02 nie będą zatrzymywały się na przystanku Żerań FSO 03. Osoby planujące nocny przejazd powinny więc sprawdzić trasę jeszcze przed wyjściem na przystanek, szczególnie w przypadku linii N02, gdy możliwości szybkiej zmiany połączenia są znacznie mniejsze niż w ciągu dnia.
Pierwszy etap robót został przeprowadzony minionej nocy, z 7 na 8 września. Wtedy kierowcy nie mogli przejechać prosto boczną jezdnią w stronę mostu na fragmencie pomiędzy zjazdem na Jagiellońską a łącznicą prowadzącą z Jagiellońskiej i Modlińskiej. Objazdy prowadziły między innymi przez zawrotkę na Jagiellońskiej oraz drogami przy hipermarkecie i elektrociepłowni. Ten etap zakończył się we wtorek rano, ale kolejne zamknięcia potrwają jeszcze przez 3 noce.
Potem zamkną zjazd na Wisłostradę w kierunku centrum
W nocy z 9 na 10 września oraz ponownie z 10 na 11 września prace przesuną się na zachodnią stronę Mostu Grota-Roweckiego, w rejon Wisłostrady. Po przejechaniu mostu kierowcy korzystający z bocznej jezdni będą mogli pojechać tylko w kierunku Gdańska. Zamknięty zostanie przejazd boczną jezdnią na wprost oraz zjazd na Wisłostradę prowadzącą w kierunku centrum Warszawy.
Drogowcy wyznaczyli objazd Wybrzeżem Gdyńskim. Kierowcy będą musieli pojechać w kierunku północnym i zawrócić w rejonie ulicy Gwiaździstej, a następnie wrócić Wisłostradą w stronę centrum. Dla osób, które zwykle po przejechaniu Mostu Grota-Roweckiego zjeżdżają bezpośrednio w kierunku Żoliborza i centrum, oznacza to nadłożenie drogi i możliwość pojawienia się lokalnych zatorów szczególnie na początku robót.
Jedna zmiana będzie obowiązywała podczas wszystkich etapów remontu. Kierowcy jadący trasą S8 od strony Marek nie zjadą w półtunelu na jezdnię boczną. Dojazd do niej będzie możliwy od ulicy Łabiszyńskiej. Główne jezdnie trasy pozostają dostępne, dlatego osoby jadące tranzytem przez Warszawę, które nie planują korzystać ze zjazdów w rejonie Modlińskiej lub Wisłostrady, będą mogły kontynuować podróż główną nitką S8.
Prace kończą się o 5 rano. Przed nocnym przejazdem trzeba sprawdzić konkretną datę
Największym problemem w czasie tego remontu jest zmieniający się każdej nocy zakres zamknięć. We wtorek wieczorem utrudnienia będą dotyczyły przede wszystkim rejonu Modlińskiej i Żerania, natomiast w środę i czwartek kierowcy powinni przygotować się na zamknięcie zjazdu na Wisłostradę w kierunku centrum. Wszystkie roboty mają rozpoczynać się o godz. 20:00 i kończyć przed porannym szczytem, około godz. 5:00.
Przed przejazdem nocą warto więc sprawdzić nie tylko samą informację o remoncie S8, ale również etap przypadający na konkretną noc. Pasażerowie komunikacji miejskiej powinni szczególnie uważać w nocy z 8 na 9 września, gdy 8 linii autobusowych ominie przystanek Żerań FSO 03. Kierowcy jadący w kolejnych 2 nocach w stronę centrum powinni natomiast od razu uwzględnić objazd Wybrzeżem Gdyńskim i zawrotkę przy Gwiaździstej, zamiast dojeżdżać do zamkniętego zjazdu.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.