Uwaga, kierowcy! Wielkie zmiany na ulicach Warszawy. Zamknięte przejazdy, objazdy i kilkanaście linii na innych trasach
Kierowcy poruszający się po Pradze-Południe muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Trwa kolejny etap przebudowy Ronda Wiatraczna, jednego z najważniejszych węzłów komunikacyjnych prawobrzeżnej Warszawy. Zamknięte zostały wewnętrzne pasy ronda oraz przejazdy przez torowisko, a część relacji jest niemożliwa. Zmiany dotknęły również pasażerów komunikacji miejskiej – objazdami kursuje kilkanaście linii autobusowych. Utrudnienia mają potrwać do połowy września.
Wielkie zmiany na Rondzie Wiatraczna
Drogowcy wrócili na Rondo Wiatraczna w sobotę, 5 września. O godzinie 7:00 rozpoczął się kolejny etap robót.
Prace obejmują wymianę krawężników oraz nawierzchni. Zgodnie z informacją Warszawskiego Transportu Publicznego ten etap ma potrwać do połowy września.
Zmiany są istotne, ponieważ Rondo Wiatraczna łączy m.in. Grochowską, Wiatraczną oraz aleję Waszyngtona i każdego dnia korzystają z niego tysiące kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.
Dwa pasy zostały zamknięte
Drogowcy wyłączyli z ruchu dwa wewnętrzne pasy południowej, biegnącej łukiem części ronda.
Konsekwencja jest bardzo ważna dla kierowców:
nie można skręcić w stronę Dworca Wschodniego.
To jednak niejedyna zmiana.
Zamknięte zostały również oba przejazdy przez torowisko tramwajowe biegnące wzdłuż Grochowskiej – jeden w pobliżu pętli autobusowej, a drugi na przedłużeniu ulicy Wiatracznej.
Grochowska również zwężona
Kolejne utrudnienie czeka kierowców nadjeżdżających Grochowską od strony Dworca Wschodniego.
Wyjazd z zachodniej części Grochowskiej na Rondo Wiatraczna został zwężony.
Zmiana jest na tyle duża, że autobusy nie mogą przejechać tamtędy dotychczasową trasą. Właśnie dlatego WTP wprowadził szereg objazdów.
Kilkanaście linii autobusowych na zmienionych trasach
Lista jest długa. Pasażerowie przed wyjściem z domu powinni sprawdzić trasę swojej linii.
123 w kierunku Dworca Wschodniego – autobus z Wiatracznej skręca w prawo w Grochowską, następnie w lewo w Międzyborską i wjeżdża na Rondo Wiatraczna od strony alei Waszyngtona.
142, 145, 183, 521, 702, 704, 720, 722 i 730 w kierunku Wiatracznej – jadą prosto Grochowską, następnie skręcają w Międzyborską i wjeżdżają na pętlę od strony alei Waszyngtona.
141 w kierunku P+R Al. Krakowska oraz 143 w kierunku Pomnika Lotnika – zostały skierowane przez Zamieniecką i Ostrobramską.
148 w kierunku Wiatracznej – kursuje objazdem przez Ostrobramską, Grenadierów oraz aleję Stanów Zjednoczonych.
173 w kierunku Starej Miłosny – Granicznej – omija utrudnienia Podskarbińską, Międzyborską i aleją Waszyngtona.
Duże objazdy linii 188 i 523
Większe zmiany dotyczą również dwóch bardzo popularnych linii.
188 w kierunku PKP Gocławek oraz 523 w kierunku PKP Olszynka Grochowska skręcają w Grenadierów, przejeżdżają przez skrzyżowanie z Grochowską, następnie jadą Podskarbińską i skręcają w prawo w Dwernickiego.
W przeciwnym kierunku autobusy kursują ulicami:
Dwernickiego – Podskarbińską – Międzyborską – aleją Waszyngtona.
Zmiany również nocą
Objazdy dotyczą także komunikacji nocnej.
125 w kierunku Międzylesia oraz N03 w kierunku Ursynowa jadą przez Międzyborską i aleję Waszyngtona.
Natomiast 521 oraz N24 w kierunku Dworca Centralnego zostały skierowane przez Grochowską i Międzyborską.
Kierowcy powinni przygotować się na dłuższy przejazd
Zmiany na Rondzie Wiatraczna mogą wpływać nie tylko na samo rondo, ale również na ruch na okolicznych ulicach.
Objazdy autobusów prowadzą między innymi przez Międzyborską, Podskarbińską, Grenadierów, Ostrobramską, Dwernickiego oraz aleję Waszyngtona. W godzinach największego ruchu należy więc liczyć się z większą liczbą pojazdów także na tych trasach.
Szczególną uwagę powinni zachować kierowcy, którzy jeżdżą przez Rondo Wiatraczna „z pamięci”. Organizacja ruchu jest obecnie inna niż przed rozpoczęciem tego etapu robót.
To jeszcze nie koniec. Utrudnienia potrwają do połowy września
Obecny etap rozpoczął się 5 września i według zapowiedzi WTP potrwa do połowy miesiąca.
W tym czasie drogowcy mają wymieniać krawężniki oraz nawierzchnię.
Dla mieszkańców Pragi-Południe oznacza to kolejne dni zmienionej organizacji ruchu. Przed podróżą przez Rondo Wiatraczna warto sprawdzić aktualne komunikaty i – szczególnie w godzinach szczytu – zarezerwować więcej czasu na przejazd.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.