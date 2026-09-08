Mieszkańcy Warszawy zostaną bez wody. Wyłączenia już dziś. W jednej dzielnicy potrwają aż 8 godzin
Mieszkańcy kilku warszawskich dzielnic powinni przygotować zapas wody. MPWiK opublikowało aktualny harmonogram planowanych wyłączeń. We wtorek, 8 września, przerwy obejmą m.in. Pragę-Południe, Mokotów, Bemowo, Rembertów i Wawer. W niektórych miejscach wody nie będzie przez pięć godzin, a w Rembertowie i Wawrze nawet przez osiem. Kolejne wyłączenia zaplanowano na 9, 10 i 11 września.
Praga-Południe. Pierwsze wyłączenie już od 7:30
We wtorek, 8 września, mieszkańcy części Pragi-Południe zostaną bez wody już od rana.
MPWiK zaplanowało wyłączenie związane z ulicą Białowieską w godzinach 7:30–11:00.
Wody nie będzie pod adresami:
- Filomatów 37, 37A i 37B,
- Gedymina 21, 24A, 26, 28, 28A i 30.
To jednak nie koniec dzisiejszych prac na Pradze-Południe.
Od 10:00 do 15:00 planowane jest wyłączenie związane z ulicą Marsa. Obejmie ono posesje przy Marsa 132A i 134 oraz Pociskowej 1, 3 i 4.
Wawer bez wody przez 8 godzin
Znacznie dłuższa przerwa czeka część mieszkańców Wawra.
Przy ulicy Żonkilowej wyłączenie zaplanowano na 8:00–16:00, czyli aż na osiem godzin.
Na liście MPWiK znajdują się:
- Włodzicka 27,
- Żonkilowa 24B, 26, 28, 30, 32, 34, 37, 39 i 43,
- Zwoleńska 108.
Mieszkańcy tych adresów powinni więc wcześniej przygotować wodę potrzebną do picia, przygotowania posiłków i podstawowych czynności domowych.
Rembertów. Tutaj również aż 8 godzin
Duże wyłączenie zaplanowano także w Rembertowie.
Przerwa związana z pracami przy ulicy Szafarzy ma rozpocząć się 8 września o godzinie 9:00 i potrwać do 17:00.
Lista jest wyjątkowo długa. Obejmuje kilkadziesiąt posesji przy ulicy Ignacego Paderewskiego – między innymi numery 80, 90, 91A, 92, 93, 96/98, 99, 108, 111, 112, 114, 117, 121, 127, 130, 133, 134, 138, 140A, 142, 143, 145, 146, 150, 151, 154, 155, 157, 158A, 159, 167 i 169 wraz z wymienionymi przez MPWiK lokalami oznaczonymi dodatkowymi literami.
To oznacza osiem godzin bez dostaw wody dla objętych wyłączeniem nieruchomości.
Bemowo. Pięć godzin bez wody
We wtorek prace obejmą również Bemowo.
Wyłączenie związane z ulicą Eugeniusza Szwankowskiego potrwa od 15:00 do 20:00.
Wody nie będzie w budynkach:
- Eugeniusza Szwankowskiego 1, 1A, 2, 3, 4, 4A, 6, 10 i 10A,
- Lazurowa 26.
Mokotów. Przerwa od 11:00
Mieszkańcy części Mokotowa również powinni zwrócić uwagę na harmonogram.
Przy ulicy Grupy AK „Północ” prace zaplanowano od 11:00 do 15:00.
Wyłączenie obejmie:
- Bartycką 115,
- Grupy AK „Północ” 4.
Znacznie większe wyłączenie w tej dzielnicy nastąpi jednak w środę, 9 września.
9 września duże wyłączenie na Mokotowie
W środę od 15:00 do 20:00 wody zabraknie pod bardzo dużą liczbą adresów w rejonie ulicy Klarysewskiej.
MPWiK wymienia nieruchomości przy ulicach:
Klarysewskiej, Morszyńskiej, Okrężnej, Orężnej, Solankowej, Zalew oraz Zaniemyskiej.
Na samej Orężnej wyłączenie obejmie wiele budynków – od numerów jednocyfrowych po posesje oznaczone numerami 32, 34 i 36.
Łącznie na oficjalnej liście znajduje się kilkadziesiąt adresów. Przerwa ma potrwać pięć godzin.
10 września kolejne wyłączenia na Pradze-Południe
Na tym harmonogram się nie kończy.
W czwartek, 10 września, MPWiK planuje dwa kolejne wyłączenia na Pradze-Południe.
Pierwsze, związane z ulicą Niekłańską, potrwa od 15:00 do 20:00 i obejmie budynki przy:
- alei Waszyngtona,
- Angorskiej,
- Niekłańskiej,
- Peszteńskiej,
- Walecznych.
Tego samego dnia, również od 15:00 do 20:00, wody nie będzie przy Grochowskiej 131 i 133.
W piątek następna grupa mieszkańców bez wody
MPWiK zaplanowało prace także na 11 września.
Na Pradze-Południe wyłączenie związane z ulicą Suchodolską potrwa od 15:00 do 20:00.
Obejmie nieruchomości przy:
- alei Stanów Zjednoczonych,
- Cyraneczki,
- Międzyborskiej,
- Spalinowej.
Wśród wskazanych adresów znajdują się m.in. al. Stanów Zjednoczonych 55 i 59 oraz Międzyborska 58, 62, 64/70, 67, 73, 75 i 78.
Są też awarie
Niezależnie od zaplanowanych prac MPWiK publikuje informacje o awariach.
W najnowszych danych widnieją m.in. wyłączenia dotyczące ulicy Xawerego Dunikowskiego na Ursynowie oraz ulicy Poezji w Wawrze. Są to jednak zdarzenia awaryjne, dlatego ich sytuacja może zmieniać się znacznie szybciej niż harmonogram prac planowych.
Lepiej przygotować zapas wcześniej
Przy kilkugodzinnym wyłączeniu warto wcześniej nalać wodę przede wszystkim do picia i przygotowania posiłków. W gospodarstwach z małymi dziećmi, osobami starszymi lub zwierzętami zapotrzebowanie może być większe.
Trzeba również pamiętać, że MPWiK może aktualizować harmonogram. Przed rozpoczęciem zapowiadanej przerwy warto więc ponownie sprawdzić oficjalną listę.
Według aktualnych danych największe zaplanowane na 8 września utrudnienia potrwają aż osiem godzin – w Wawrze oraz Rembertowie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.