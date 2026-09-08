Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Ostrzeżenie właśnie zaczęło obowiązywać. Temperatura może sięgnąć 31 stopni
Mieszkańcy dużej części województwa mazowieckiego otrzymali w poniedziałek, 8 września, ostrzeżenie dotyczące upału. Komunikat zaczął obowiązywać o godz. 12:17 i pozostanie ważny aż do wtorku, 9 września, do godz. 18:00. Prognozowana temperatura maksymalna ma wynieść od 29 do nawet 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obejmuje długą listę powiatów Mazowsza.
Ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza
Komunikat został zaktualizowany 8 września 2026 roku o godz. 12:22.
Dotyczy upału, który ma występować na znacznym obszarze województwa mazowieckiego.
Zgodnie z treścią ostrzeżenia:
„Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 29°C do 31°C”.
Komunikat obowiązuje od 8 września, godz. 12:17, do 9 września, godz. 18:00.
Długa lista powiatów objętych komunikatem
Ostrzeżenie nie dotyczy jednego czy dwóch miejsc. Obejmuje znaczną część regionu.
Na liście znalazły się powiaty:
- białobrzeski,
- garwoliński,
- grodziski,
- grójecki,
- kozienicki,
- lipski,
- łosicki,
- miński,
- otwocki,
- piaseczyński,
- pruszkowski,
- przysuski,
- Radom,
- radomski,
- Siedlce,
- siedlecki,
- sokołowski,
- szydłowiecki,
- Warszawa,
- węgrowski,
- wołomiński,
- zwoleński,
- żyrardowski.
Oznacza to, że komunikat obejmuje również Warszawę i wiele powiatów bezpośrednio otaczających stolicę.
Temperatura może przekroczyć 30 stopni
Jak na początek września będzie wyjątkowo gorąco.
Według komunikatu miejscami termometry mogą pokazać 31 stopni Celsjusza.
Tak wysokie temperatury mogą być szczególnie uciążliwe dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz pracujących na zewnątrz.
IMGW wskazuje, że podczas upału należy przede wszystkim chronić organizm przed przegrzaniem i odwodnieniem, ograniczać ekspozycję na słońce, regularnie uzupełniać płyny i unikać niepotrzebnego wysiłku fizycznego.
Warszawę czeka jeszcze gorętsza środa
Bieżące dane IMGW dla Warszawy pokazują interesującą zmianę.
Na 8 września model wskazuje temperaturę maksymalną około 28 stopni, ale już na środę, 9 września – 31 stopni Celsjusza.
To oznacza, że największe obciążenie wysoką temperaturą w stolicy może pojawić się właśnie w środę.
Warto więc przygotować się wcześniej, szczególnie jeśli planujemy dłuższy pobyt poza domem.
Jedna rzecz jest szczególnie niebezpieczna
Podczas wysokich temperatur absolutnie nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie – nawet na krótko.
W nasłonecznionym aucie temperatura może wzrastać bardzo szybko.
W czasie upałów warto również pamiętać o osobach starszych mieszkających samotnie. Objawy przegrzania czy odwodnienia mogą u nich pojawić się szybciej.
IMGW zaleca także ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz w najgorętszej części dnia oraz przebywanie, jeśli jest to możliwe, w miejscach zacienionych i przewiewnych.
Gorąco utrzyma się do wtorkowego wieczora
Według otrzymanego przez mieszkańców komunikatu ostrzeżenie jest ważne do 9 września do godz. 18:00.
Sytuacja pogodowa może się jednak zmieniać, dlatego warto śledzić kolejne komunikaty.
IMGW podkreśla, że wydane ostrzeżenia meteorologiczne są na bieżąco monitorowane i w zależności od rozwoju sytuacji mogą zostać zmienione albo odwołane.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.