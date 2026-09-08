Pilny komunikat dla mieszkańców Mazowsza. Ostrzeżenie właśnie zaczęło obowiązywać. Temperatura może sięgnąć 31 stopni

8 września 2026 12:38 | Autor: Anna Szkutnik | Warszawa | Brak komentarzy

Mieszkańcy dużej części województwa mazowieckiego otrzymali w poniedziałek, 8 września, ostrzeżenie dotyczące upału. Komunikat zaczął obowiązywać o godz. 12:17 i pozostanie ważny aż do wtorku, 9 września, do godz. 18:00. Prognozowana temperatura maksymalna ma wynieść od 29 do nawet 31 stopni Celsjusza. Ostrzeżenie obejmuje długą listę powiatów Mazowsza.

Dodaj nas do preferowanych źródeł w Google
Dodaj

Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce
Pilny komunikat dla mieszkańców Warszawy Fot. Warszawa w Pigułce

Ostrzeżenie dla mieszkańców Mazowsza

Komunikat został zaktualizowany 8 września 2026 roku o godz. 12:22.

Zobacz również:

Dotyczy upału, który ma występować na znacznym obszarze województwa mazowieckiego.

Zgodnie z treścią ostrzeżenia:

„Prognozuje się upał. Temperatura maksymalna w dzień miejscami od 29°C do 31°C”.

Komunikat obowiązuje od 8 września, godz. 12:17, do 9 września, godz. 18:00.

Długa lista powiatów objętych komunikatem

Ostrzeżenie nie dotyczy jednego czy dwóch miejsc. Obejmuje znaczną część regionu.

Zobacz również:

Na liście znalazły się powiaty:

  • białobrzeski,
  • garwoliński,
  • grodziski,
  • grójecki,
  • kozienicki,
  • lipski,
  • łosicki,
  • miński,
  • otwocki,
  • piaseczyński,
  • pruszkowski,
  • przysuski,
  • Radom,
  • radomski,
  • Siedlce,
  • siedlecki,
  • sokołowski,
  • szydłowiecki,
  • Warszawa,
  • węgrowski,
  • wołomiński,
  • zwoleński,
  • żyrardowski.

Oznacza to, że komunikat obejmuje również Warszawę i wiele powiatów bezpośrednio otaczających stolicę.

Temperatura może przekroczyć 30 stopni

Jak na początek września będzie wyjątkowo gorąco.

Według komunikatu miejscami termometry mogą pokazać 31 stopni Celsjusza.

Tak wysokie temperatury mogą być szczególnie uciążliwe dla osób starszych, dzieci, osób przewlekle chorych oraz pracujących na zewnątrz.

IMGW wskazuje, że podczas upału należy przede wszystkim chronić organizm przed przegrzaniem i odwodnieniem, ograniczać ekspozycję na słońce, regularnie uzupełniać płyny i unikać niepotrzebnego wysiłku fizycznego.

Warszawę czeka jeszcze gorętsza środa

Bieżące dane IMGW dla Warszawy pokazują interesującą zmianę.

Na 8 września model wskazuje temperaturę maksymalną około 28 stopni, ale już na środę, 9 września – 31 stopni Celsjusza.

To oznacza, że największe obciążenie wysoką temperaturą w stolicy może pojawić się właśnie w środę.

Warto więc przygotować się wcześniej, szczególnie jeśli planujemy dłuższy pobyt poza domem.

Jedna rzecz jest szczególnie niebezpieczna

Podczas wysokich temperatur absolutnie nie wolno pozostawiać dzieci ani zwierząt w zamkniętym samochodzie – nawet na krótko.

W nasłonecznionym aucie temperatura może wzrastać bardzo szybko.

W czasie upałów warto również pamiętać o osobach starszych mieszkających samotnie. Objawy przegrzania czy odwodnienia mogą u nich pojawić się szybciej.

IMGW zaleca także ograniczenie aktywności fizycznej na zewnątrz w najgorętszej części dnia oraz przebywanie, jeśli jest to możliwe, w miejscach zacienionych i przewiewnych.

Gorąco utrzyma się do wtorkowego wieczora

Według otrzymanego przez mieszkańców komunikatu ostrzeżenie jest ważne do 9 września do godz. 18:00.

Sytuacja pogodowa może się jednak zmieniać, dlatego warto śledzić kolejne komunikaty.

IMGW podkreśla, że wydane ostrzeżenia meteorologiczne są na bieżąco monitorowane i w zależności od rozwoju sytuacji mogą zostać zmienione albo odwołane.

Obserwuj nas w Google News
Obserwuj
Capital Media S.C. ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl

Copyright © 2026 Niezależny portal warszawawpigulce.pl  ∗ 
Wydawca i właściciel: Capital Media S.C.
ul. Grzybowska 87, 00-844 Warszawa
Kontakt z redakcją: Kontakt@warszawawpigulce.pl
Polityka Redakcyjna