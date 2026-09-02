Dawna Victoria ma nowego właściciela. Historyczna transakcja na rynku hoteli. Sprawdź szczegóły w Warszawie
Na warszawskim rynku nieruchomości komercyjnych doszło do jednej z najbardziej znaczących transakcji ostatnich lat. Legendarny, pięciogwiazdkowy hotel Sofitel Warsaw Victoria, zlokalizowany przy ul. Królewskiej w ścisłym centrum stolicy, zmienił właściciela. Dotychczasowy dysponent obiektu, firma Essendi (działająca w przeszłości pod marką Orbis), sfinalizowała umowę sprzedaży nieruchomości na rzecz polskiej Grupy DeSilva. Przejęcie obiektu stanowiącego przez dekady symbol luksusu i warszawskiej gościnności wywołało szerokie echo wśród inwestorów oraz menedżerów branży Horeca na terenie warszawskich dzielnic Śródmieście, Wola i Mokotów.
Reprezentacyjny obiekt w centrum stolicy. Wartość transakcji i marka Sofitel
Hotel Sofitel Warsaw Victoria, dysponujący 368 pokojami oraz rozbudowanym zapleczem konferencyjnym, został otwarty w latach 70. XX wieku i przez lata pozostawał pierwszym pięciogwiazdkowym obiektem w Polsce. Szacunkowa wartość rynkowa tej historycznej nieruchomości oscyluje wokół 120-130 mln euro. Zgodnie z ustaleniami pomiędzy stronami transakcji, zmiana właściciela nieruchomości nie oznacza rewolucji dla gości – obiekt zachowa dotychczasową prestiżową markę Sofitel i w dalszym ciągu będzie zarządzany przez międzynarodowego operatora Accor.
Sprzedaż wpisuje się w długofalową strategię restrukturyzacji aktywów prowadzoną przez Essendi, która koncentruje się na portfelu obiektów klasy ekonomicznej i średniej. Z kolei dla Grupy DeSilva, będącej jednym z największych rodzimych podmiotów na rynku hotelarskim, zakup przy ul. Królewskiej stanowi kluczowy krok w umacnianiu pozycji rynkowej. Podstawą prawną regulującą transakcje sprzedaży nieruchomości komercyjnych oraz praw do obiektów turystycznych są przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2024 r. poz. 1061 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników terenowych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1944 z późn. zm.).
Rynek nieruchomości hotelowych w stolicy. Śródmieście, Wola i Mokotów
Warszawski sektor hotelarski odnotowuje bardzo dobre wyniki obłożenia, napędzane powrotem turystyki biznesowej i imprez targowych. Lokalizacja hotelu przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w dzielnicy Śródmieście sprawia, że obiekt od lat cieszy się niezmiennym popytem ze strony zagranicznych delegacji rządowych, biznesmenów oraz turystów indywidualnych.
Przejęcie Victorii przez DeSilvę stanowi kolejny etap konsolidacji rynku premium w stolicy. Eksperci z sektora nieruchomości komercyjnych zlokalizowani w zagłębiach biurowych na Woli oraz na Mokotowie wskazują, że polskie grupy hotelowe coraz odważniej konkurują o najbardziej prestiżowe aktywa z zagranicznymi funduszami inwestycyjnymi. Transakcja pokazuje również wysoką płynność i atrakcyjność warszawskiego rynku nieruchomości komercyjnych mimo zmiennego otoczenia makroekonomicznego.
Jak krok po kroku ocenić wpływ transakcji na rynku nieruchomości i turystyki
Zobacz zestaw praktycznych wniosków i kroków, które pozwolą Ci przeanalizować skutki tak dużych przejęć na rynku hotelarskim:
- Przeanalizuj ciągłość umów operacyjnych – upewnij się, jak zmiana właściciela wpływa na obowiązujące umowy najmu powierzchni komercyjnych i rezerwacje grupowe.
- Śledź synergie polskiego kapitału i międzynarodowych marek – obserwuj model, w którym polski inwestor (DeSilva) współpracuje ze światowym operatorem (Accor).
- Weryfikuj status wpisu do ewidencji obiektów hotelarskich – sprawdzaj wymogi prawne i standardy kategoryzacji obiektów w urzędzie marszałkowskim.
- Monitoruj wyceny nieruchomości w ścisłym centrum Warszawy – porównuj stawkę za pokój i metr kwadratowy w Śródmieściu, na Woli czy Mokotowie.
- Uwzględnij wymogi umów franczyzowych i zarządzania (Management Agreement) – pamiętaj, że zmiana właściciela budynku nie musi oznaczać zmiany operatora ani standardu obsługi.
Źródło: businessinsider
Prawnik, menedżer i ekspert ds. prawa nowych technologii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz prestiżowych studiów menedżerskich Executive MBA. Posiada unikalne kompetencje cyfrowe potwierdzone dyplomem SGH i Google w programie „Umiejętności Jutra AI”. Wieloletni praktyk samorządowy, który doskonale zna mechanizmy legislacyjne. W redakcji zajmuje się najtrudniejszymi tematami na styku regulacji prawnych, strategii biznesowych i sztucznej inteligencji, wyjaśniając, jak nowoczesne przepisy wpływają na przedsiębiorców i obywateli.