Dino rusza z wielkimi promocjami. Mięso za 10,99 zł, ceny innych produktów spadają nawet o 46 proc.
Dino rozpoczyna nową falę promocji. Od 5 do 10 października klienci mogą kupić taniej m.in. mięso, warzywa, owoce i kawę. Łopatka wieprzowa bez kości kosztuje 10,99 zł za kilogram, cytryny 5,99 zł, a cena pieczarek spada do 7,99 zł za kilogram. W przypadku dwóch ostatnich produktów obniżki sięgają odpowiednio 45 i 46 proc.
Nowa oferta Dino obowiązuje już od poniedziałku, 5 października, i potrwa do soboty, 10 października. W gazetce znalazło się kilka produktów, które mogą zainteresować osoby planujące większe zakupy spożywcze na cały tydzień.
Łopatka wieprzowa za 10,99 zł
Jedną z głównych promocji jest łopatka wieprzowa bez kości.
Cena promocyjna wynosi:
10,99 zł/kg.
Wcześniejsza cena wskazana przez sieć to 14,49 zł/kg. Oznacza to obniżkę o 3,50 zł na każdym kilogramie, czyli około 24 proc.
Przy zakupie 2 kg mięsa klient zapłaci 21,98 zł zamiast 28,98 zł według wcześniejszej ceny. Oszczędność wyniesie więc 7 zł.
Cytryny przecenione o 45 proc.
Dino mocno obniża również ceny produktów z działu owocowo-warzywnego.
Cytryny kosztują 5,99 zł/kg. Sieć oznaczyła ofertę jako obniżkę o 45 proc.
To może być szczególnie atrakcyjna propozycja na początku października, kiedy cytryny częściej trafiają do herbaty, domowych napojów czy przetworów.
Pieczarki 46 proc. taniej
Jeszcze większa procentowo przecena obejmuje pieczarki.
W czasie promocji kilogram kosztuje:
7,99 zł.
Dino informuje o obniżce wynoszącej aż 46 proc.
To jedna z największych przecen w tej części nowej oferty sieci.
Kawa Woseba za 25,69 zł. Jest warunek
W promocji znalazła się również kawa Woseba Mocca Fix Gold w opakowaniu 550 g.
Promocyjna cena wynosi 25,69 zł za opakowanie, ale obowiązuje przy zakupie dwóch sztuk.
Za dwa opakowania klient zapłaci więc 51,38 zł. Łącznie otrzyma 1,1 kg kawy.
Przy tej promocji trzeba zatem zwrócić uwagę nie tylko na cenę widoczną na etykiecie, ale również na warunek dotyczący liczby kupowanych opakowań.
Promocje tylko do soboty
Nowa oferta obowiązuje od 5 do 10 października 2026 roku. Wśród najmocniejszych propozycji znalazły się:
|Produkt
|Cena promocyjna
|Łopatka wieprzowa bez kości
|10,99 zł/kg
|Cytryny
|5,99 zł/kg (-45%)
|Pieczarki
|7,99 zł/kg (-46%)
|Woseba Mocca Fix Gold 550 g
|25,69 zł/szt. przy zakupie 2
Aktualną ofertę i warunki poszczególnych promocji publikuje bezpośrednio Dino.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.