Dopłata za ogrzewanie może przyjść po zimie. Opłacone zaliczki nie zamykają rachunku, a taryfa ciepła w Warszawie wygasa w styczniu
Regularne opłacanie zaliczek na centralne ogrzewanie nie oznacza, że za ciepło zapłacone jest do końca. Zaliczka to tylko prognoza kosztów. Jeśli zima okaże się mroźna albo ciepło zdrożeje, po rozliczeniu sezonu przyjdzie dopłata. Mieszkańcy Warszawy przekonali się o tym po poprzedniej zimie, a obecna taryfa ciepła w stolicy kończy się na początku stycznia 2027 r.
Zaliczka to szacunek, a rachunek przychodzi po sezonie
W blokach spółdzielczych i we wspólnotach mieszkaniowych za ogrzewanie płaci się co miesiąc z góry. Zarządca szacuje, ile ciepła zużyje budynek i ile będzie ono kosztować, a potem dzieli tę kwotę na miesięczne raty. Dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego porównuje sumę wpłat z rzeczywistymi fakturami od dostawcy ciepła.
Wynik może być dwojaki. Jeśli wpłaty były wyższe od kosztów przypadających na mieszkanie, powstaje nadpłata, którą zarządca zwraca albo zalicza na poczet kolejnych opłat. Jeśli koszty były wyższe, lokator dostaje wezwanie do dopłaty. Zasady rozliczania kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych wynikają z art. 45a Prawa energetycznego i regulaminu przyjętego przez spółdzielnię lub wspólnotę.
Dlaczego zaliczki mogą nie wystarczyć
Na końcowy rachunek wpływają trzy rzeczy, których zarządca nie zna dokładnie w chwili ustalania zaliczek:
- Pogoda. Im dłuższe i silniejsze mrozy, tym więcej ciepła zużywa cały budynek.
- Ceny ciepła. Taryfa dostawcy może zmienić się w trakcie sezonu, a zaliczki są zwykle liczone według starych stawek.
- Koszty stałe. Część rachunku, np. opłata za moc zamówioną i ogrzewanie części wspólnych, nie zależy od tego, jak mocno lokator odkręca kaloryfery.
Dlatego dopłata może dotyczyć także osób, które oszczędzały ciepło. Jeśli wzrosły koszty całego budynku, wzrasta też udział każdego mieszkania.
Ostatnia zima: ciepły grudzień, a potem dwa mroźne miesiące
Zima 2025/2026 zaczęła się łagodnie. Według IMGW grudzień 2025 r. był bardzo ciepły i skrajnie suchy. Ochłodzenie przyszło dopiero w ostatnich dniach miesiąca i trzymało aż do końca lutego.
Potem było już mroźno. W styczniu 2026 r. średnia temperatura w Warszawie wyniosła -5,5 st. C, czyli o 4 stopnie mniej niż norma wieloletnia. Najzimniej było 10 stycznia: -15,5 st. C. IMGW ocenił styczeń w skali kraju jako „bardzo chłodny”. W lutym średnia dla Warszawy wyniosła -2,4 st. C, o 2 stopnie poniżej normy, a 3 lutego termometry pokazały aż -19,5 st. C.
|Miesiąc
|Średnia temperatura w Warszawie
|Odchylenie od normy
|Najniższa temperatura
|Styczeń 2026
|-5,5 st. C
|-4,0 st. C
|-15,5 st. C (10 stycznia)
|Luty 2026
|-2,4 st. C
|-2,0 st. C
|-19,5 st. C (3 lutego)
Źródło: biuletyny Państwowej Służby Hydrologiczno-Meteorologicznej IMGW-PIB za styczeń i luty 2026 r.
Dwa miesiące wyraźnie poniżej normy oznaczały większe zużycie ciepła niż w łagodniejszych sezonach. Do tego doszły wyższe ceny ciepła po wygaśnięciu osłon cenowych.
Warszawa: ciepło drożało więcej niż raz, a spółdzielnie podnosiły zaliczki
W stolicy ciepło dostarcza siecią miejską Veolia Energia Warszawa. Obecna taryfa Veolii została zatwierdzona przez Prezesa URE 17 grudnia 2025 r. na 12 miesięcy i obowiązuje od 6 stycznia 2026 r.
Rozliczenia za poprzedni rok pokazały, że w wielu budynkach zaliczki nie nadążyły za kosztami. Jedna z warszawskich spółdzielni poinformowała mieszkańców, że różnica między pobranymi zaliczkami a fakturami za ciepło za 2025 r. wyniosła 330 tys. zł. Spółdzielnia rozliczyła ją z lokatorami i podniosła zaliczki, by ograniczyć ryzyko wysokich dopłat przy kolejnym rozliczeniu.
Najważniejsza niewiadoma dotyczy początku 2027 r. Obecna taryfa Veolii wygasa w pierwszych dniach stycznia. Do czasu publikacji tego tekstu nie ogłoszono, jakie stawki będą obowiązywać później. Jeśli ciepło znów zdrożeje w środku sezonu, a zaliczki pozostaną na dotychczasowym poziomie, ryzyko dopłaty wzrośnie.
Spółdzielnia może podnieść zaliczkę na ciepło szybciej niż czynsz
Zgodnie z art. 4 ust. 7 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych o zmianie wysokości opłat spółdzielnia musi zawiadomić mieszkańców co najmniej 3 miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, z pisemnym uzasadnieniem.
Inaczej jest jednak z kosztami, na które spółdzielnia nie ma wpływu. Według art. 4 ust. 71, gdy zmiana dotyczy opłat za energię, gaz, wodę czy odbiór ścieków i odpadów, wystarczy zawiadomienie co najmniej 14 dni przed terminem wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia poprzedniego miesiąca. Podwyżka zaliczki na ciepło po zmianie taryfy może więc pojawić się w wymiarze opłat szybko.
We wspólnotach mieszkaniowych wysokość zaliczek wynika z uchwał właścicieli i decyzji zarządu lub zarządcy, zgodnie z ustawą o własności lokali.
Dopłata za ogrzewanie. Co warto wiedzieć
- Opłacone zaliczki nie oznaczają rozliczenia. Ostateczny koszt ciepła poznasz dopiero po zakończeniu okresu rozliczeniowego.
- Sprawdź w ostatnim rozliczeniu, czy miałeś dopłatę. Jeśli tak, a zaliczka się nie zmieniła, ryzyko powtórki jest duże.
- Rozważ odkładanie co miesiąc niewielkiej kwoty na ewentualną dopłatę albo zapytaj zarządcę o możliwość dobrowolnego podwyższenia zaliczki.
- Śledź komunikaty spółdzielni lub wspólnoty o nowej taryfie Veolii od stycznia 2027 r.
- Przy wysokiej dopłacie zapytaj o rozłożenie jej na raty. Część zarządców się na to zgadza.
- Jeśli rozliczenie budzi wątpliwości, poproś zarządcę o wyjaśnienie: ile ciepła zużył budynek, jaki był podział na koszty stałe i zmienne oraz jak podzielono je między mieszkania.
- Zakręcone kaloryfery nie zwalniają z kosztów stałych i ogrzewania części wspólnych.
- Bon ciepłowniczy na 2026 r. nie pomoże w tegorocznej dopłacie, bo nabór wniosków zakończył się 31 sierpnia.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.