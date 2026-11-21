Od stycznia wzrosną koszty utrzymania bloków. Mieszkańcy mogą odczuć to w comiesięcznych opłatach
Od 1 stycznia 2027 r. minimalne wynagrodzenie wzrośnie do 4950 zł brutto, a minimalna stawka godzinowa do 32,30 zł. Zmiana może przełożyć się na ceny sprzątania, ochrony i innych usług potrzebnych do utrzymania budynków, a następnie na opłaty mieszkańców. Część spółdzielni już uwzględniła wzrost ustawowych stawek w planach na przyszły rok, choć skala podwyżek będzie zależeć od kosztów i umów konkretnej nieruchomości.
4950 zł na etacie i 32,30 zł za godzinę. Stawki są już ustalone
Własne mieszkanie nie oznacza niezależności od cen pracy ludzi obsługujących blok. Klatki schodowe trzeba sprzątać, instalacje konserwować, a tam, gdzie zamówiono ochronę, zapewniać uzgodnioną obsadę. Jeżeli spółdzielnia zatrudnia pracowników bezpośrednio, wyższe wynagrodzenia mogą zwiększyć jej wydatki. Jeżeli korzysta z firm zewnętrznych, presja może pojawić się w nowych ofertach lub przy zmianie zawartych umów. Dla mieszkańców istotny jest końcowy koszt utrzymania nieruchomości, nawet gdy na zawiadomieniu nie ma osobnej pozycji opisanej jako podwyżka płacy minimalnej.
Podstawą zmiany jest rozporządzenie Rady Ministrów z 14 września 2026 r., opublikowane w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1213. Od początku 2027 r. ustala ono minimalne wynagrodzenie za pracę na poziomie 4950 zł brutto oraz minimalną stawkę godzinową w wysokości 32,30 zł brutto. Nie są to już kwoty z propozycji negocjacyjnej. W 2026 r. obowiązują odpowiednio 4806 zł i 31,40 zł, zgodnie z rozporządzeniem z 11 września 2025 r. Różnica wynosi więc 144 zł miesięcznie na pełnym etacie oraz 90 gr za godzinę w przypadku umów objętych minimalną stawką godzinową.
W ujęciu procentowym minimum miesięczne wzrośnie o około 3 proc., a stawka godzinowa o około 2,9 proc. Trzeba przy tym rozróżnić zasady zatrudnienia. Kwota miesięczna dotyczy pracownika zatrudnionego na pełnym etacie, natomiast minimalna stawka godzinowa odnosi się do określonych umów zlecenia i świadczenia usług. Nie jest to jednolity cennik wszystkich prac wykonywanych na osiedlu. Firma sprzątająca albo ochroniarska kalkuluje wynagrodzenie za swoją usługę, a przepisy określają minimalne wynagrodzenie osób pracujących na warunkach objętych daną regulacją.
Dla zobrazowania skali: przy pięciu pełnych etatach opłacanych dokładnie według ustawowego minimum sama suma wynagrodzeń brutto zwiększyłaby się o 720 zł miesięcznie, czyli o 8640 zł przez pełny rok. To przykład rachunkowy, a nie informacja o zatrudnieniu w konkretnej spółdzielni. Pełny koszt pracodawcy obejmuje również obciążenia finansowane po jego stronie. ZUS wskazuje między innymi jego udział w składkach emerytalnych i rentowych oraz finansowanie składki wypadkowej. Nie należy więc utożsamiać podwyżki wynagrodzenia brutto z całą zmianą kosztu zatrudnienia ani dzielić jej od razu przez liczbę mieszkań.
Sprzątanie i ochrona mogą zdrożeć, nawet jeśli mieszkańcy nie zatrudniają nikogo sami
Mechanizm wpływu na opłaty jest szczególnie czytelny w usługach wymagających regularnej pracy na miejscu. Przy niezmienionej liczbie godzin sprzątania albo dyżurów ochrony wykonawca musi uwzględnić nowe ustawowe minima dla osób, których one dotyczą. Może to mieć znaczenie przy składaniu oferty na kolejny okres lub przy stosowaniu przewidzianej w umowie waloryzacji. Podobna presja może obejmować obsługę techniczną i konserwację, ale zależy od rzeczywistych warunków zatrudnienia. Nie można zakładać, że każdy konserwator otrzymuje minimum i że cena każdej naprawy musi wzrosnąć dokładnie o ten sam procent.
Nie ma automatycznego przelicznika między podwyżką najniższej pensji a fakturą za obsługę bloku. Znaczenie mają treść kontraktu, termin jego obowiązywania, udział wynagrodzeń w cenie usługi oraz to, ile pracownicy zarabiają obecnie. Jeżeli wynagrodzenie już przekracza nowe minimum, samo rozporządzenie nie nakazuje podniesienia go o 144 zł. Jeżeli firma świadczy usługę za uzgodnioną stałą cenę, trzeba sprawdzić zasady jej zmiany. Wzrost kosztu po stronie wykonawcy i wzrost opłaty pobieranej od mieszkańca są kolejnymi etapami, które nie muszą nastąpić tego samego dnia.
Z tego samego powodu podwyżka płacy minimalnej o około 3 proc. nie oznacza, że o 3 proc. powinien wzrosnąć cały miesięczny przelew za mieszkanie. Opłata obejmuje różne składniki, a wynagrodzenia są częścią kosztów niektórych z nich. Jeśli pozostałe wydatki się nie zmieniają, wzrost jednej usługi ma mniejszy udział w zmianie łącznej należności. Jednocześnie końcowa podwyżka może być wyższa, gdy dochodzą inne koszty albo rozliczenie wcześniejszego niedoboru. Do ustalenia wpływu styczniowej zmiany potrzebny jest budżet nieruchomości, a nie samo porównanie dwóch ustawowych stawek.
Spółdzielnia już wskazała wyższe minima jako powód nowych opłat
Konkretny przykład podała jedna ze spółdzielni w Białymstoku. W komunikacie z września 2026 r. poinformowała o zatwierdzeniu planu gospodarczo-finansowego na 2027 r. Na jego podstawie ustalono nowe stawki obowiązujące od 1 stycznia 2027 r. Spółdzielnia wymieniła wśród uwzględnionych czynników wzrost minimalnego wynagrodzenia i minimalnej stawki godzinowej, obok cen materiałów, podatku od nieruchomości, usług zewnętrznych oraz kosztów administrowania i zarządzania.
Ten komunikat potwierdza, że zmiana płac może być składnikiem rzeczywistego planu opłat, ale nie pozwala przypisać jej całej podwyżki. Spółdzielnia wskazała kilka przyczyn równocześnie, a sam opis nie określa, jaką część zmiany powoduje każda z nich. Dla mieszkańców innych budynków nie jest to również zapowiedź identycznych stawek. Oznacza natomiast, że przy planowaniu wydatków na 2027 r. warto uwzględnić koszty usług wymagających pracy ludzi, zamiast ograniczać uwagę wyłącznie do cen ogrzewania czy energii. Podwyżka może pojawić się w części eksploatacyjnej rozliczenia.
W Warszawie na styczniowe opłaty mogą nałożyć się wcześniejsze niedobory
Inny powód styczniowej zmiany pokazuje jedna z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. W oświadczeniu rady nadzorczej wyjaśniono, że planowane podwyżki opłat zależnych od spółdzielni przesunięto z 1 października 2026 r. na styczeń 2027 r. Rada wskazała jednocześnie rosnące niedobory związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości oraz konieczność uwzględnienia skutków odroczenia w kolejnym okresie. Nie należy przedstawiać tego komunikatu jako wyliczenia wpływu płacy minimalnej: opisuje on również rozliczenie wcześniejszych kosztów.
Odłożenie podwyżki nie zawsze usuwa bowiem wydatek z budżetu budynku. Art. 6 ust. 1 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje, że różnica między kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z właściwych opłat zwiększa odpowiednio przychody lub koszty tej nieruchomości w roku następnym. W efekcie w nowym planie mogą spotkać się koszty bieżące i rozliczenie poprzedniego roku. Oświadczenie spółdzielni pokazuje praktyczne znaczenie tego mechanizmu: niższa wpłata przez pewien czas nie musi oznaczać, że utrzymanie nieruchomości faktycznie stało się tańsze.
W miesięcznej opłacie liczy się konkretna pozycja i data zmiany
Dla domowego budżetu najważniejsze jest porównanie starego i nowego wymiaru opłat składnik po składniku. Warto sprawdzić, czy zmienia się eksploatacja, koszt utrzymania porządku, ochrona, konserwacja czy odpis na remonty, i jaka jest różnica przypadająca na własny lokal. Przy stawce naliczanej za metr kwadratowy różnicę trzeba pomnożyć przez powierzchnię przyjętą do rozliczenia. Inne pozycje mogą być naliczane według innych zasad. Pomnożenie całego dotychczasowego przelewu przez procent wzrostu płacy minimalnej nie pokaże prawidłowej nowej należności, a może niepotrzebnie zawyżyć lub zaniżyć planowane wydatki.
Data podwyżki wynagrodzeń nie zastępuje również zasad zawiadamiania o zmianie opłat. W spółdzielniach art. 4 ust. 7 ustawy przewiduje co do zasady zawiadomienie co najmniej trzy miesiące naprzód, na koniec miesiąca kalendarzowego, oraz pisemne uzasadnienie zmiany. Dla kosztów niezależnych od spółdzielni ustawodawca ustanowił odrębny tryb. Nie należy też przenosić tych terminów automatycznie na każdą wspólnotę mieszkaniową. Z punktu widzenia mieszkańca ważne jest, od kiedy obowiązuje nowa kwota w jego budynku, a nie tylko to, że ustawowa płaca minimalna zmieni się 1 stycznia.
Jeżeli uzasadnienie odwołuje się ogólnie do wyższych wynagrodzeń, warto ustalić, która usługa i o ile drożeje oraz jak tę różnicę rozdzielono na lokale. Art. 4 ust. 6⁴ ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych przewiduje obowiązek przedstawienia kalkulacji opłat na żądanie wskazanych w nim osób uprawnionych, w tym członka spółdzielni i właściciela lokalu niebędącego jej członkiem. Taka kalkulacja pozwala odróżnić skutek nowej umowy na sprzątanie od podwyżki wynikającej z kilku innych wydatków. Dopiero różnicę w miesięcznej należności warto przeliczyć na pełny rok, pamiętając o faktycznym miesiącu wejścia zmiany. Wyższe minima płacowe są konkretną presją kosztową, ale wysokość dodatkowego obciążenia mieszkańca wynika z rozliczenia jego nieruchomości.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z blisko 20-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.