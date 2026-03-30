Dopłaty do czynszu i rachunków dla seniorów w 2026 roku. Co możesz dostać i jak złożyć wniosek?
Rachunki za prąd i ogrzewanie rosną, a wielu seniorów nie wie, że może liczyć na realne wsparcie finansowe – nawet kilkaset złotych miesięcznie. W 2026 roku działają 3 świadczenia, o które warto się ubiegać: dodatek mieszkaniowy, bon ciepłowniczy oraz ryczałt energetyczny z ZUS. Sprawdziliśmy kryteria i kwoty, które obowiązują w Warszawie i Krakowie. W innych miastach są zbliżone.
Dodatek mieszkaniowy – od lutego wyższe limity, do 600 zł miesięcznie
To podstawowe i najszerzej dostępne świadczenie – wypłacane co miesiąc przez cały rok, nie jednorazowo. Jego wysokość zależy od faktycznych kosztów utrzymania lokalu i dochodów gospodarstwa, więc nie ma jednej, sztywnej kwoty. W Warszawie i Krakowie, gdzie czynsze i opłaty są wysokie, wypłaty najczęściej mieszczą się w przedziale 250-450 zł miesięcznie, a przy dużych kosztach ogrzewania mogą przekroczyć 600 zł.
Od 9 lutego 2026 r. obowiązują nowe, wyższe limity dochodowe – podniesione automatycznie po publikacji komunikatu Prezesa GUS o przeciętnym wynagrodzeniu (8 903,56 zł brutto). Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2224 ze zm.) kryterium dochodowe wynosi:
- Gospodarstwo jednoosobowe – dochód netto do 3 561,42 zł miesięcznie
- Gospodarstwo wieloosobowe – dochód netto do 2 671,07 zł na osobę miesięcznie
Poza dochodem trzeba spełnić 2 dodatkowe warunki: posiadać tytuł prawny do lokalu (najem, własność, spółdzielcze prawo do mieszkania) oraz zajmować lokal nieprzekraczający normatywnej powierzchni o więcej niż 30%. Dla 1 osoby normatyw to 35 m², dla 2 osób – 40 m², dla 3 – 45 m². Obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę” – nieznaczne przekroczenie limitu dochodowego nie likwiduje prawa do świadczenia, tylko je pomniejsza o kwotę nadwyżki.
Wniosek składa się w urzędzie właściwym dla miejsca zamieszkania. W Warszawie – w wydziale obsługi mieszkańców urzędu dzielnicy lub przez portal warszawa19115.pl. W Krakowie – w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Józefińska 14. Do wniosku trzeba dołączyć deklarację dochodową za ostatnie 3 miesiące (zaświadczenie z ZUS lub od pracodawcy) oraz dokumenty potwierdzające miesięczne wydatki na lokal: czynsz, opłaty za wodę, ogrzewanie, wywóz śmieci. Decyzja zapada w ciągu 30 dni. Świadczenie trafia bezpośrednio do zarządcy budynku lub spółdzielni i pomniejsza miesięczne opłaty wnioskodawcy. Przyznawane jest na 6 miesięcy.
Bon ciepłowniczy – nawet 3500 zł, ale tylko dla podłączonych do sieci
Świadczenie skierowane do gospodarstw domowych ogrzewanych ciepłem systemowym – czyli dostarczanym przez przedsiębiorstwo energetyczne przez sieć ciepłowniczą. Osoby z własnym kotłem, piecem gazowym lub pompą ciepła nie mają do niego prawa.
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła w lokalnej taryfie – im droższa, tym wyższa dopłata. Na rok 2026 stawki są wyższe niż w poprzednim sezonie i mogą sięgać nawet 3 500 zł. Wnioski przyjmowane są od 1 do 31 sierpnia 2026 r. w urzędzie gminy lub miasta. Kryterium dochodowe: do 3 272,69 zł netto w gospodarstwie jednoosobowym i do 2 454,52 zł na osobę w wieloosobowym – obowiązuje zasada „złotówka za złotówkę”.
Ryczałt energetyczny z ZUS – 336 zł miesięcznie bez względu na dochód
Od 1 marca 2026 r. ryczałt energetyczny wynosi 336,16 zł miesięcznie (ok. 4 034 zł rocznie). Jest wypłacany razem z emeryturą lub rentą, nie podlega opodatkowaniu i trafia do uprawnionego w pełnej kwocie. W odróżnieniu od pozostałych świadczeń – nie zależy od dochodu.
Przysługuje jednak wyłącznie konkretnym grupom: kombatantom i osobom represjonowanym, inwalidom wojennym i wojskowym, żołnierzom przymusowo zatrudnianym w kopalniach i kamieniołomach, a także wdowom i wdowcom po tych osobach, jeśli pobierają emeryturę lub rentę. Wniosek składa się jednorazowo w ZUS, dołączając zaświadczenie z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. ZUS nie przyznaje tego świadczenia automatycznie – bez wniosku pieniędzy nie będzie.
Zacznij od sprawdzenia kryterium dochodowego
Jeśli jesteś seniorem z emeryturą poniżej 3 561 zł netto i mieszkasz sam – masz szansę na dodatek mieszkaniowy. Progi podwyższone w lutym 2026 r. oznaczają, że część osób, które dotychczas nie spełniały kryterium, teraz może się zakwalifikować – warto złożyć wniosek nawet jeśli wcześniej odmówiono.
Jeśli Twoje mieszkanie jest ogrzewane przez miejską sieć ciepłowniczą – pilnuj terminu sierpniowego i złóż wniosek o bon ciepłowniczy. Jeśli masz lub miałeś status kombatanta albo osoby represjonowanej, zadzwoń do ZUS i zapytaj, czy ryczałt energetyczny jest już naliczany do Twojej emerytury. Wielu uprawnionych nie złożyło wniosku, bo po prostu nie wiedziało o tym świadczeniu.
