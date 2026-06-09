Dostałeś mieszkanie w spadku lub darowiźnie? Możesz stracić – masz 3 miesiące. Sprawdź pocztę, bo prawdopodobnie o tym nie wiesz
Miliony Polaków przejmują co roku mieszkania po rodzicach, dziadkach, w ramach darowizny albo umowy dożywocia. Większość myśli, że dostanie klucze, wpisze się do księgi wieczystej – i po sprawie. Tymczasem system prawny zaczyna naliczać czas od dnia śmierci lub podpisania aktu – niezależnie od tego, czy o tym wiesz, czy nie. Zaległości narastają pod nieobecny adres. Pisma sądowe wracają jako „nieodebrane”. A fikcja doręczenia robi resztę.
Pięć sposobów na przejęcie mieszkania – i pięć zestawów pułapek
Mieszkanie może trafić w Twoje ręce na kilka sposobów – i każdy z nich ma inny zestaw ryzyka. Problem polega na tym, że w każdym przypadku zegar zaczyna tykać wcześniej, niż większość nowych właścicieli zdaje sobie sprawę.
- Dziedziczenie ustawowe to najczęstszy scenariusz. Rodzic umiera, mieszkanie przechodzi na dzieci z mocy prawa – automatycznie, bez żadnego działania z ich strony. Brzmi prosto. Problem: wspólnota mieszkaniowa nadal wysyła faktury i wezwania pod adres lokalu. Nikt ich nie odbiera – bo nikt tam nie mieszka. Po dwóch awizach pismo uznawane jest za doręczone. Terminy biegną. Nakaz zapłaty się uprawomocnia. A spadkobierca dowiaduje się o wszystkim, gdy komornik zajmuje rachunek.
- Dziedziczenie testamentowe komplikuje sprawę dodatkowo – może minąć kilka miesięcy, zanim testament zostanie odczytany i ogłoszony. W tym czasie długi narastają, a korespondencja idzie pod martwy adres.
- Darowizna między żyjącymi to pozornie najprostsza forma. Rodzice przekazują mieszkanie dziecku aktem notarialnym. Ale jeśli dziecko nie poinformuje wspólnoty o zmianie właściciela – a przepisy tego formalnie nie wymagają – zarządca nadal wysyła wezwania do rodziców. I tu pojawia się drugi problem: rodzice mogą mieć zaległości, które faktycznie ich dotyczą, ale korespondencja idzie pod stary adres, bo nie zmienili go w dokumentach.
- Umowa dożywocia to szczególnie niebezpieczny scenariusz. Nowy właściciel na papierze – zazwyczaj dziecko – jest wpisany do KW, ale faktycznie w lokalu nadal mieszka poprzedni właściciel. Korespondencja sądowa trafia pod adres lokalu, gdzie jest poprzedni właściciel – który może jej nie przekazywać, nie rozumieć jej wagi albo być w złym stanie zdrowia.
- Zniesienie współwłasności po podziale majątku (np. po rozwodzie lub po podziale spadku między rodzeństwo) to sytuacja, gdzie jeden ze współwłaścicieli przejmuje lokal. Jeśli drugi ze współwłaścicieli miał zaległości – nawet jeśli prawnie nie przechodzą na nowego właściciela – wspólnota może przez długi czas kierować wezwania do starego adresata. I robić to skutecznie, bo stary adresat wciąż figuruje w jej aktach.
Fikcja doręczenia: system, który uderza w nieobecnych
Każdy z tych scenariuszy łączy jeden wspólny element ryzyka: korespondencja sądowa lub windykacyjna trafia pod adres, gdzie nikt jej faktycznie nie odbiera. I tu wchodzi mechanizm zwany fikcją doręczenia – instytucja prawa procesowego, która w założeniu miała chronić przed celowym unikaniem pism sądowych, a w praktyce często uderza w nieświadomych.
Mechanizm jest prosty i bezlitosny. Listonosz przynosi przesyłkę z sądu. Nikogo nie ma. Zostawia awizo. Masz 7 dni na odbiór. Jeśli nie odbierzesz – w skrzynce ląduje drugie awizo. Kolejne 7 dni. Jeśli nadal nie odbierzesz – przesyłka wraca do sądu jako „nieodebrana”. I w tym momencie sąd uznaje ją za skutecznie doręczoną. Od tej chwili biegną terminy na sprzeciw, odwołanie, odpowiedź. Najczęściej 14 dni na sprzeciw od nakazu zapłaty. Jeśli go nie złożysz – nakaz się uprawomocnia i trafia do komornika.
Dla spadkobiercy, który nie mieszka w lokalu po rodzicu i nie wie o toczącym się postępowaniu, to pułapka niemal niemożliwa do uniknięcia bez aktywnego działania z wyprzedzeniem.
Co narastać może bez Twojej wiedzy – i jak szybko
Typowe koszty związane z lokalem, które narastają pod nieobserwowanym adresem, obejmują kilka kategorii. Opłaty eksploatacyjne i fundusz remontowy do wspólnoty lub spółdzielni – to zwykle 400-800 zł miesięcznie w zależności od metrażu i miasta. Podatek od nieruchomości – wspólnota go zwykle reguluje w imieniu właściciela, ale są przypadki, gdy właściciel opłaca go samodzielnie. Media: nawet w pustym lokalu może płynąć woda z rozszczelnionej instalacji, a licznik może naliczać opłaty stałe.
Przy stawce 600 zł miesięcznie, trzy miesiące zaległości to 1 800 zł – wystarczająco dużo, by wspólnota złożyła pozew w trybie upominawczym. Sąd wydaje nakaz zapłaty na posiedzeniu niejawnym, bez wzywania dłużnika. Nakaz zapłaty wysyłany jest pod adres lokalu – gdzie nikt go nie odbiera. Po 14 dniach fikcji doręczenia nakaz się uprawomocnia. Komornik wkracza do akcji.
Za rok zaległości to już ponad 7 000 zł należności głównej plus odsetki (10,5 proc. rocznie od każdego zaległego okresu). Do tego koszty postępowania sądowego i komorniczego. Całość może przekroczyć 10 000 zł – a wszystko to przy lokalu, który formalnie jest Twój.
Nowe przepisy spadkowe już w drodze – ale nie rozwiążą Twojego problemu jutro
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego przygotowuje nowelizację prawa spadkowego, której celem jest ułatwienie i przyspieszenie odrzucania spadków z długami. Jak wynika z materiałów opublikowanych przez rp.pl 9 czerwca 2026 roku, chodzi o skuteczniejszą ochronę rodzin przed koniecznością spłacania zobowiązań zaciągniętych przez zmarłych krewnych – szczególnie w kontekście rosnącego zadłużenia seniorów.
To ważna zmiana – ale nowelizacja dotyczy odrzucania długów, nie zarządzania mieszkaniem po przejęciu. Problem opisany w tym artykule – narastające zaległości czynszowe, fikcja doręczenia, nakazy zapłaty wysyłane pod martwy adres – dotyczy sytuacji, gdy właściciel już przejął lokal i po prostu nie dopełnił formalności. Na to żadna planowana nowelizacja nie pomoże.
Czy nowy właściciel odpowiada za długi poprzedniego – granica, o której wspólnoty wolą nie mówić
Tu wchodzi ważna, często pomijana kwestia prawna. Zgodnie z art. 548 § 1 Kodeksu cywilnego oraz utrwalonym orzecznictwem, nowy właściciel co do zasady nie odpowiada za zaległości czynszowe poprzedniego właściciela. Odpowiedzialność majątkowa ciąży na osobie, która była właścicielem lokalu w chwili, gdy płatność stała się wymagalna.
W praktyce jednak część zarządców i administratorów twierdzi, że „dług idzie za mieszkaniem”. To nieprawda – i jest to twierdzenie niezgodne z prawem. Wspólnota mieszkaniowa nie ma prawa żądać od nowego właściciela spłaty zaległości powstałych przed dniem przeniesienia własności. Nie może też zlicytować lokalu za cudze długi.
Ale uwaga na dwa wyjątki. Po pierwsze: dobrowolne przejęcie długu na podstawie umowy trójstronnej – jeśli przy zakupie lub przejęciu lokalu podpiszesz dokument, w którym przejmujesz dług poprzedniego właściciela, stajesz się odpowiedzialny. Czytaj każdy dokument przed podpisaniem. Po drugie: sytuacja może być nieostra, gdy między śmiercią poprzedniego właściciela a formalnym stwierdzeniem nabycia spadku mija kilka miesięcy – w tym czasie nie ma formalnego właściciela, a wspólnota może mieć trudność z ustaleniem, komu wystawiać faktury.
Warszawa: tysiące mieszkań rocznie zmienia właściciela – i znaczna część bez zgłoszenia do wspólnoty
Według danych Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie rocznie zawieranych jest kilkanaście tysięcy umów darowizny i aktów poświadczenia dziedziczenia dotyczących nieruchomości. Stolica jest też miastem z największą w Polsce liczbą wspólnot mieszkaniowych – zarządzają one setek tysięcy lokali, z czego znaczna część to budownictwo z lat 70. i 80., gdzie rotacja własnościowa po śmierci właścicieli jest najintensywniejsza.
Centrum Obsługi Podatnika m.st. Warszawy od 1 stycznia 2026 roku wysyła korespondencję podatkową (decyzje o podatku od nieruchomości) przez system e-Doręczeń. Jeśli nowy właściciel nie założył skrzynki e-Doręczeń i nie zaktualizował danych w wydziale podatków – decyzja trafia na stary adres. I znów: fikcja doręczenia, nieodebrany nakaz, konsekwencje.
Co to oznacza dla Ciebie? Lista rzeczy do zrobienia w ciągu 30 dni od przejęcia lokalu
1. Natychmiast powiadom zarządcę – nawet jeśli nie musisz prawnie
Przepisy nie wymagają formalnego zgłoszenia zmiany właściciela do wspólnoty lub spółdzielni. Ale brak zgłoszenia oznacza, że przez kolejne miesiące lub lata korespondencja trafia pod stary adres. Wyślij pismo do zarządcy z kopią aktu poświadczenia dziedziczenia lub aktu notarialnego darowizny. Podaj swój adres do korespondencji – nie adres lokalu, jeśli w nim nie mieszkasz.
2. Sprawdź działy III i IV księgi wieczystej przed przejęciem – nie po
Hipoteki przymusowe (ZUS, US, komornik) wpisane w dziale IV obciążają nieruchomość – nie osobę. Przy nabyciu lokalu z takim wpisem możesz mieć poważny problem. Wejdź na ekw.ms.gov.pl i sprawdź KW przed podpisaniem aktu. Po przejęciu – sprawdź raz na kwartał, czy nie pojawiły się nowe wpisy.
3. Załóż pełnomocnika pocztowego lub przekierowanie korespondencji dla lokalu
Jeśli nie mieszkasz w przejętym lokalu – ustanów pełnomocnika pocztowego (prosta procedura na każdej poczcie) lub zamów usługę dosyłania korespondencji z adresu lokalu na Twój adres. Koszt kilkudziesięciu złotych rocznie. Alternatywa: zarejestruj skrzynkę e-Doręczeń i poinformuj wspólnotę, sąd i urząd, że to Twój adres do korespondencji.
4. Ureguluj formalności spadkowe szybko – 6 miesięcy to nie jest dużo czasu
Masz 6 miesięcy od dowiedzenia się o nabyciu spadku na złożenie oświadczenia o jego przyjęciu lub odrzuceniu. Brak oświadczenia = przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza (od 2023 roku to domyślna forma). Ale im dłużej czekasz ze złożeniem aktu poświadczenia dziedziczenia u notariusza lub stwierdzeniem nabycia spadku przez sąd – tym dłużej trwa „szara strefa” bez formalnego właściciela.
5. Sprawdź portal E-Sądu – bez rejestracji nie zobaczysz nakazu
Załóż konto na e-sad.gov.pl (Elektroniczne Postępowanie Upominawcze). To tam trafia większość spraw o niezapłacone rachunki i czynsze. Po rejestracji będziesz otrzymywał e-mail o każdej sprawie założonej przeciwko Tobie – i będziesz mógł reagować zanim nakaz się uprawomocni.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.