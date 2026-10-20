Dostałeś pieniądze od rodziny? Jeden termin może zdecydować o podatku! Fiskus może zażądać nawet 20 procent
Rodzice przekazali pieniądze na mieszkanie, dziadkowie pomogli wnukowi kupić samochód, a rodzeństwo wsparło się finansowo większym przelewem. Takie sytuacje są powszechne, ale nie wszyscy wiedzą, że darowizny rodzinne podlegają określonym przepisom podatkowym. Najbliższa rodzina może korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku, nawet przy bardzo dużych kwotach. Trzeba jednak pamiętać o ważnym terminie: w określonych przypadkach na zgłoszenie darowizny do urzędu skarbowego jest tylko sześć miesięcy. Przegapienie tego terminu może oznaczać utratę prawa do pełnego zwolnienia.
Pieniądze od rodziców lub dziadków. Nie zawsze są wolne od formalności
Pomoc finansowa w rodzinie często odbywa się bez większych formalności. Rodzice przelewają dzieciom pieniądze na wkład własny do mieszkania, dziadkowie przekazują oszczędności wnukom, a rodzeństwo pomaga sobie w trudniejszych sytuacjach.
Wiele osób zakłada, że skoro pieniądze pochodzą od najbliższej rodziny, nie trzeba informować o nich urzędu skarbowego.
To jednak nie zawsze prawda.
Polskie przepisy przewidują szczególne zwolnienie z podatku od spadków i darowizn dla najbliższych członków rodziny. Aby z niego skorzystać przy darowiznach przekraczających ustawowy limit, należy spełnić określone warunki.
Jednym z nich jest terminowe zgłoszenie darowizny.
W niektórych przypadkach brak jednego formularza może sprawić, że darowizna, która mogłaby być całkowicie zwolniona z podatku, zostanie opodatkowana.
Sześć miesięcy na zgłoszenie. Ten termin ma ogromne znaczenie
Najważniejszym dokumentem jest formularz SD-Z2.
Służy on do zgłoszenia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych przez osoby należące do najbliższej rodziny, które chcą skorzystać ze szczególnego zwolnienia podatkowego.
Co do zasady zgłoszenia należy dokonać w ciągu sześciu miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego.
Przy typowej darowiźnie pieniężnej dokonanej bez aktu notarialnego obowiązek podatkowy powstaje zasadniczo z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia, czyli przekazania pieniędzy.
Przykładowo, jeżeli rodzice przekazali dorosłemu dziecku 100 tys. zł 20 października 2026 roku, termin sześciu miesięcy na zgłoszenie upływa co do zasady 20 kwietnia 2027 roku.
Trzeba jednak pamiętać, że termin liczy się zgodnie z zasadami prawa podatkowego. Jeśli jego koniec przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, zastosowanie mogą mieć przepisy przesuwające termin na kolejny dzień roboczy.
Kto może otrzymać darowiznę bez podatku?
Szczególne zwolnienie przewidziane w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn dotyczy tak zwanej grupy zerowej.
Należą do niej:
- małżonek;
- zstępni, czyli między innymi dzieci, wnuki i prawnuki;
- wstępni, czyli rodzice, dziadkowie i pradziadkowie;
- pasierb;
- rodzeństwo;
- ojczym;
- macocha.
Osoby należące do tej grupy mogą korzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny, jeśli spełnią ustawowe warunki.
Nie ma przy tym górnej kwoty darowizny, która automatycznie wyłączałaby zwolnienie dla tej grupy.
Oznacza to, że również przekazanie 100 tys., 300 tys. czy nawet większej sumy może być zwolnione z podatku.
Nie wystarczy jednak samo pokrewieństwo. W określonych przypadkach trzeba odpowiednio udokumentować przekazanie pieniędzy i złożyć zgłoszenie w terminie.
Jest ważny wyjątek. Nie każdą darowiznę trzeba zgłaszać
Przepisy przewidują kwotę, do której zgłoszenie SD-Z2 nie jest wymagane.
W przypadku najbliższej rodziny chodzi o 36 120 zł od jednej osoby, z uwzględnieniem wartości majątku nabytego od tej samej osoby w roku ostatniego nabycia i w pięciu latach poprzedzających ten rok.
To oznacza, że limitu nie można traktować jako osobnej kwoty przysługującej przy każdym przelewie.
Przykładowo, jeżeli matka przekazała córce 20 tys. zł, a następnie w okresie objętym ustawowym sumowaniem kolejne 25 tys. zł, łączna wartość darowizn wyniesie 45 tys. zł.
W takiej sytuacji przekroczony zostaje próg, poniżej którego zgłoszenie nie jest wymagane.
Jeżeli córka chce skorzystać z pełnego zwolnienia dla najbliższej rodziny, powinna dopełnić formalności dotyczących darowizny powodującej przekroczenie limitu.
Przelew bankowy może być kluczowy. Gotówka komplikuje sytuację
Przy darowiznach pieniężnych przekraczających limit szczególnego znaczenia nabiera sposób przekazania środków.
Ustawa wymaga udokumentowania otrzymania pieniędzy dowodem przekazania ich na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek w banku lub SKOK albo przekazem pocztowym.
Dlatego najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest przelew bankowy pozwalający ustalić darczyńcę, obdarowanego oraz kwotę.
W tytule przelewu warto wskazać rzeczywisty charakter transakcji, na przykład „darowizna dla córki”.
Sam tytuł przelewu nie zastępuje jednak zgłoszenia SD-Z2, jeżeli jest ono wymagane.
Przekazanie dużej darowizny w gotówce, bez dokumentu spełniającego ustawowe wymagania, może uniemożliwić skorzystanie ze szczególnego zwolnienia.
Nie należy zakładać, że późniejsze wpłacenie otrzymanej gotówki na własne konto zawsze rozwiąże problem.
Darowizna od rodziców. Czy każde z nich ma osobny limit?
Tak, przy ocenie kwoty wolnej znaczenie ma to, od kogo pochodzi darowizna.
Jeżeli pieniądze przekazują oboje rodzice, należy ustalić, kto jest darczyńcą i jaka część darowizny pochodzi od każdego z nich.
Przykładowo, jeżeli matka przekazuje 30 tys. zł, a ojciec kolejne 30 tys. zł, przy braku innych darowizn od tych osób w odpowiednim okresie każda kwota mieści się w limicie 36 120 zł.
W takim przypadku co do zasady nie trzeba składać SD-Z2.
Inaczej może wyglądać sytuacja, gdy jeden rodzic przekazuje całą kwotę 60 tys. zł.
Wówczas limit zostaje przekroczony i dla uzyskania pełnego zwolnienia konieczne może być zgłoszenie darowizny oraz udokumentowanie przekazania pieniędzy.
W przypadku darowizn z majątku wspólnego małżonków znaczenie mają rzeczywiste ustalenia dotyczące darczyńców i treść czynności prawnej.
Co się stanie, jeśli nie zgłosisz darowizny w terminie?
Przekroczenie sześciomiesięcznego terminu może oznaczać utratę prawa do szczególnego zwolnienia przewidzianego dla najbliższej rodziny.
Nie oznacza to jednak, że od całej otrzymanej kwoty automatycznie trzeba zapłacić 20 proc. podatku.
W takim przypadku zastosowanie mogą znaleźć ogólne zasady opodatkowania darowizn, w tym kwota wolna oraz skala podatkowa właściwa dla I grupy podatkowej.
Wysokość należności zależy od wartości darowizny i okoliczności sprawy.
Stawka 20 proc. dotyczy szczególnej sytuacji, gdy obowiązek podatkowy powstaje wskutek powołania się na nieopodatkowaną darowiznę przed organem podatkowym w toku określonych czynności, a należny podatek nie został zapłacony.
Nie jest to więc standardowa kara za samo spóźnienie się z formularzem SD-Z2.
To rozróżnienie ma ogromne znaczenie dla podatników.
Przykład: rodzice przekazują dziecku 200 tys. zł na mieszkanie
Załóżmy, że matka przekazuje dorosłemu synowi 200 tys. zł na zakup pierwszego mieszkania.
Pieniądze trafiają przelewem na jego konto bankowe.
Jeżeli syn złoży prawidłowo formularz SD-Z2 w ciągu sześciu miesięcy i spełni pozostałe warunki ustawowe, może skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku.
Nie zapłaci więc podatku od otrzymanej darowizny.
Jeżeli jednak nie złoży wymaganego zgłoszenia, mimo że miał taki obowiązek, może utracić prawo do szczególnego zwolnienia.
Wówczas konieczne będzie ustalenie podatku według zasad właściwych dla jego sytuacji.
Przykład pokazuje, że ta sama darowizna może mieć zupełnie inne skutki podatkowe w zależności od dopełnienia formalności.
Czy trzeba mieć umowę darowizny?
Przy zwykłej darowiźnie pieniężnej nie zawsze jest konieczne sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego.
Przepisy Kodeksu cywilnego przewidują szczególne zasady dotyczące formy oświadczenia darczyńcy, ale darowizna wykonana może być ważna mimo niezachowania formy aktu notarialnego.
W praktyce warto jednak przygotować pisemną umowę darowizny, zwłaszcza gdy chodzi o większe kwoty.
Dokument może określać strony, kwotę, datę i charakter przekazania pieniędzy.
Pomaga to w razie późniejszych pytań banku lub urzędu skarbowego.
Trzeba pamiętać, że pisemna umowa nie zastępuje potwierdzenia przelewu ani formularza SD-Z2, jeśli przepisy wymagają tych dokumentów.
Jak zgłosić darowiznę do urzędu skarbowego?
Formularz SD-Z2 można złożyć elektronicznie przez właściwe usługi administracji skarbowej albo w formie papierowej.
Zgłoszenie kieruje się do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
W formularzu należy podać między innymi dane darczyńcy i obdarowanego, rodzaj nabytego majątku oraz jego wartość.
Przy darowiźnie pieniężnej warto zachować potwierdzenie przelewu, a także kopię umowy, jeżeli została sporządzona.
Zgłoszenie SD-Z2 nie oznacza automatycznie konieczności zapłaty podatku. Służy między innymi do skorzystania z ustawowego zwolnienia.
Co jeśli dowiedziałeś się o darowiźnie później?
Ustawa przewiduje szczególne rozwiązanie dla osób, które dowiedziały się o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych po upływie podstawowego terminu.
W określonych okolicznościach możliwe jest zachowanie zwolnienia, jeżeli zgłoszenie zostanie dokonane w ciągu sześciu miesięcy od dnia powzięcia wiadomości o nabyciu, a podatnik uprawdopodobni późniejsze dowiedzenie się o nim.
Nie jest to jednak ogólne przedłużenie terminu dla osób, które wiedziały o otrzymaniu darowizny, ale zapomniały zgłosić ją do urzędu.
W przypadku zwykłego przelewu pieniężnego, o którym obdarowany wiedział w dniu otrzymania środków, nie należy zakładać, że ten wyjątek będzie miał zastosowanie.
Pieniądze od rodziny. Lepiej sprawdzić dokumenty, zanim będzie za późno
Darowizny rodzinne mogą być całkowicie zwolnione z podatku, nawet jeśli dotyczą bardzo dużych sum.
Warunkiem jest jednak przestrzeganie przepisów.
Najważniejsze jest ustalenie, czy darczyńca należy do grupy zerowej, czy przekroczony został limit 36 120 zł oraz czy darowizna pieniężna została odpowiednio udokumentowana.
Jeżeli zgłoszenie SD-Z2 jest wymagane, trzeba pilnować sześciomiesięcznego terminu.
Najważniejsze: pieniądze otrzymane od najbliższej rodziny nie muszą być opodatkowane, ale brak wymaganego zgłoszenia może pozbawić podatnika pełnego zwolnienia. Jeden przeoczony termin może więc oznaczać realny koszt finansowy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.