ZUS sprawdza dorabiających emerytów i rencistów! Przekroczenie limitu może oznaczać utratę części pieniędzy
Dodatkowa praca na emeryturze lub rencie może poprawić domowy budżet, ale nie wszyscy mogą dorabiać bez ograniczeń. Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozlicza przychody osób pobierających wcześniejsze emerytury i niektóre renty. Przekroczenie ustawowych progów może skutkować zmniejszeniem świadczenia, a w określonych przypadkach nawet zawieszeniem jego wypłaty. Co ważne, limity zmieniają się co trzy miesiące, a ich nieznajomość może prowadzić do konieczności zwrotu części otrzymanych pieniędzy.
ZUS rozlicza dodatkowe zarobki. Nie każdy emeryt może pracować bez limitu
Wielu Polaków po przejściu na emeryturę nadal pozostaje aktywnych zawodowo. Jedni podejmują dodatkową pracę, aby poprawić swoją sytuację finansową, inni kontynuują zatrudnienie u dotychczasowego pracodawcy.
Samo pobieranie emerytury lub renty nie oznacza zakazu pracy. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku części świadczeniobiorców dodatkowe przychody mogą wpływać na wysokość wypłat z ZUS.
Najważniejsze ograniczenia dotyczą osób pobierających wcześniejsze emerytury, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, oraz osób pobierających określone renty.
ZUS stosuje dwa progi przychodów, których przekroczenie może prowadzić do zmniejszenia albo zawieszenia świadczenia.
Dwa limity decydują o wypłacie. Pierwszy wynosi 70 procent
Zasady dorabiania są powiązane z przeciętnym miesięcznym wynagrodzeniem ogłaszanym przez Główny Urząd Statystyczny.
Pierwszy próg wynosi 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Jeżeli przychód świadczeniobiorcy przekroczy ten poziom, ale nie osiągnie drugiego progu, ZUS może zmniejszyć wypłacaną emeryturę lub rentę.
Zmniejszenie nie jest jednak nieograniczone. Obowiązują maksymalne kwoty zmniejszenia świadczeń, aktualizowane zgodnie z przepisami.
Drugi próg wynosi 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.
Osiągnięcie lub przekroczenie tego poziomu może oznaczać zawieszenie wypłaty świadczenia objętego ograniczeniami.
To istotna różnica: przekroczenie pierwszego limitu nie oznacza automatycznie utraty całej emerytury lub renty.
Limity zmieniają się co trzy miesiące
Kwoty graniczne nie są ustalone raz na cały rok.
ZUS aktualizuje je cztery razy w roku: od 1 marca, 1 czerwca, 1 września i 1 grudnia.
Dlatego osoba, która jeszcze kilka miesięcy wcześniej mieściła się w dopuszczalnym limicie, powinna sprawdzić, czy nadal spełnia warunki.
Znaczenie ma przychód uwzględniany zgodnie z przepisami ubezpieczeniowymi, a nie po prostu kwota otrzymana na rękę.
Przy zatrudnieniu na umowę o pracę istotne jest więc wynagrodzenie brutto, a nie przelew po potrąceniu podatku i składek.
Kogo mogą dotyczyć ograniczenia?
Limity dorabiania dotyczą przede wszystkim osób pobierających wcześniejszą emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego.
Obejmują także między innymi osoby otrzymujące rentę z tytułu niezdolności do pracy oraz rentę rodzinną, jeżeli znajdują do nich zastosowanie przepisy o zmniejszaniu i zawieszaniu świadczeń.
Nie wszystkie świadczenia podlegają jednak identycznym zasadom.
Przykładowo szczególne rozwiązania obowiązują w przypadku niektórych rent i świadczeń przyznanych na podstawie odrębnych ustaw.
Dlatego przed podjęciem dodatkowej pracy warto ustalić, jakie przepisy dotyczą konkretnego rodzaju świadczenia.
Emeryci po 60. i 65. roku życia mogą zazwyczaj dorabiać bez ograniczeń
Dla wielu seniorów najważniejsza jest zasada dotycząca powszechnego wieku emerytalnego.
Kobiety, które ukończyły 60 lat, oraz mężczyźni, którzy ukończyli 65 lat, mogą co do zasady dorabiać do emerytury bez ograniczeń wynikających z progów 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.
Nie oznacza to jednak, że nie istnieją żadne wyjątki.
Szczególna sytuacja dotyczy między innymi osób, których emerytura została podwyższona do kwoty najniższego świadczenia. Jeżeli przychód z pracy przekroczy odpowiednią kwotę, ZUS może wypłacić emeryturę bez tego podwyższenia.
Odrębne regulacje mogą dotyczyć również niektórych świadczeń związanych ze służbą lub innymi szczególnymi systemami.
Samo osiągnięcie wieku emerytalnego ma więc ogromne znaczenie, ale przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić warunki konkretnego świadczenia.
Przekroczyłeś limit? ZUS może zmniejszyć świadczenie
Jeżeli przychód przekracza pierwszy próg, ale pozostaje poniżej drugiego, ZUS może zmniejszyć emeryturę lub rentę o kwotę przekroczenia.
Obowiązuje przy tym ustawowy limit maksymalnego zmniejszenia.
Przykładowo, jeśli świadczeniobiorca przekroczy obowiązujący pierwszy próg o 300 zł, jego świadczenie może zostać zmniejszone o tę kwotę, o ile pozwalają na to szczegółowe zasady rozliczenia.
Jeżeli natomiast przychód osiągnie drugi próg, wypłata świadczenia może zostać zawieszona.
Nie oznacza to utraty samego prawa do emerytury lub renty na zawsze. Chodzi o zawieszenie wypłaty za okres, w którym występują okoliczności przewidziane przepisami.
ZUS może zażądać zwrotu pieniędzy
Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, w której świadczeniobiorca osiąga przychody przekraczające dopuszczalne limity, ale nie informuje o tym ZUS.
W takim przypadku po rozliczeniu zarobków może okazać się, że część emerytury lub renty została wypłacona nienależnie.
ZUS może wówczas wydać decyzję dotyczącą zwrotu określonych kwot, jeżeli spełnione są ustawowe warunki.
Przepisy przewidują ograniczenia okresu, za jaki można dochodzić zwrotu. W przypadku rozliczania przychodów istotne znaczenie ma również to, czy świadczeniobiorca dopełnił obowiązku poinformowania ZUS o zarobkach.
Nie każda nadpłata automatycznie oznacza obowiązek oddania pieniędzy. Znaczenie mają okoliczności sprawy, właściwe pouczenia oraz przepisy dotyczące nienależnie pobranych świadczeń.
Trzeba zgłaszać dodatkowe zarobki
Osoby pobierające świadczenia objęte limitami powinny pamiętać o obowiązkach informacyjnych.
ZUS przewiduje zgłaszanie zamiaru osiągania przychodów, między innymi na formularzu EROP.
Następnie przychody podlegają odpowiedniemu rozliczeniu, zazwyczaj na podstawie zaświadczenia od pracodawcy albo oświadczenia osoby prowadzącej działalność.
Co do zasady dokumenty dotyczące przychodów osiągniętych w poprzednim roku należy przekazać do końca lutego następnego roku.
ZUS może przeprowadzić rozliczenie miesięczne lub roczne, zależnie od okoliczności i zasad mających zastosowanie do danej osoby.
Nie każdy dodatkowy dochód wpływa na emeryturę
Warto również pamiętać, że przepisy dotyczą określonych przychodów, a nie wszystkich pieniędzy wpływających na konto.
Znaczenie mają przede wszystkim przychody z działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczeń społecznych oraz inne przychody wskazane w ustawie.
Nie należy więc automatycznie utożsamiać każdej wpłaty, darowizny czy sprzedaży prywatnego przedmiotu z zarobkiem wpływającym na zawieszenie emerytury.
Wątpliwości warto wyjaśnić bezpośrednio w ZUS, zwłaszcza gdy dana osoba uzyskuje przychody z kilku różnych źródeł.
Co powinni zrobić dorabiający emeryci i renciści?
Przede wszystkim warto sprawdzić, czy pobierane świadczenie podlega ograniczeniom przychodowym.
Następnie należy porównać zarobki z progami obowiązującymi w danym okresie i pamiętać o terminowym przekazywaniu informacji do ZUS.
Osoby, które pracują na kilku umowach, powinny szczególnie uważać na łączną wysokość przychodów uwzględnianych przy rozliczeniu.
Najważniejsze: ZUS nie zabrania dorabiania do emerytury lub renty. Jednak osoby objęte limitami muszą pilnować progów 70 i 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Ich przekroczenie może oznaczać zmniejszenie albo zawieszenie wypłaty, a brak prawidłowego rozliczenia — konieczność zwrotu nienależnie pobranych pieniędzy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.