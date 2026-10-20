Dostałeś przelew na konto? Bank może zażądać wyjaśnień! Nie chodzi wyłącznie o przedsiębiorców
Otrzymałeś większą sumę pieniędzy od rodziny, sprzedałeś samochód albo przelałeś oszczędności między rachunkami? W niektórych sytuacjach bank może zapytać, skąd pochodzą środki i jaki jest cel transakcji. Takie procedury dotyczą nie tylko przedsiębiorców, ale również osób prywatnych. Co ważne, nie istnieje jedna kwota przelewu, poniżej której bank nigdy nie zada pytań.
Bank może zainteresować się przelewem. Nawet jeśli pieniądze są legalne
Dla wielu Polaków przelew bankowy jest zwykłą czynnością. Pieniądze trafiają na rachunek, a właściciel konta może nimi swobodnie dysponować.
Nie zawsze jednak transakcja przebiega bez dodatkowych formalności.
Banki są zobowiązane do stosowania procedur wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Ich zadaniem jest między innymi identyfikowanie klientów, analizowanie określonych transakcji oraz ustalanie źródła pochodzenia środków w sytuacjach wymagających dodatkowej weryfikacji.
Oznacza to, że bank może poprosić klienta o wyjaśnienie, dlaczego na jego konto wpłynęła określona kwota.
Samo pytanie o pochodzenie pieniędzy nie oznacza jednak podejrzenia popełnienia przestępstwa. Może być elementem standardowych obowiązków instytucji finansowej.
Nie tylko przedsiębiorcy. Zwykły klient też może zostać poproszony o dokumenty
Kontrole i weryfikacja transakcji często kojarzą się z dużymi firmami, międzynarodowymi przelewami czy obrotem gotówkowym.
W rzeczywistości procedury AML obejmują również osoby fizyczne korzystające z prywatnych rachunków.
Bank może zainteresować się między innymi nietypowym wpływem środków, serią przelewów, transakcjami niepasującymi do dotychczasowej aktywności klienta albo operacjami, których cel nie jest jasny.
Przykładowo osoba, która zwykle otrzymuje na konto wynagrodzenie w wysokości kilku tysięcy złotych, może zostać poproszona o wyjaśnienie nagłego wpływu znacznie większej sumy.
Nie oznacza to, że taki przelew jest nielegalny.
Pieniądze mogą pochodzić ze sprzedaży mieszkania, darowizny, spadku, wypłaty oszczędności czy rozliczenia rodzinnego.
Bank może jednak potrzebować informacji pozwalających potwierdzić charakter transakcji.
15 tysięcy euro. Ważny próg, ale nie oznacza automatycznej blokady
W kontekście przepisów AML często pojawia się kwota 15 tys. euro.
To ważny próg ustawowy, ale należy prawidłowo rozumieć jego znaczenie.
Polskie przepisy przewidują obowiązki dotyczące przekazywania Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej informacji o określonych transakcjach ponadprogowych, w szczególności przyjętych wpłatach lub dokonanych wypłatach środków pieniężnych o równowartości przekraczającej 15 tys. euro oraz niektórych transferach środków.
Nie oznacza to jednak, że każdy zwykły przelew krajowy powyżej tej kwoty jest automatycznie zgłaszany na identycznych zasadach.
Zakres raportowania zależy od rodzaju operacji i przepisów dotyczących danej transakcji.
Co równie ważne, 15 tys. euro nie jest granicą, poniżej której bank nie może zainteresować się przelewem.
Obowiązki związane z analizą ryzyka i podejrzeniem prania pieniędzy mogą powstać niezależnie od wartości transakcji.
Bank może zapytać, skąd masz pieniądze
Jeżeli instytucja finansowa uzna, że potrzebuje dodatkowych informacji, może poprosić klienta o wyjaśnienie źródła środków.
Zakres wymaganych dokumentów zależy od konkretnej sytuacji.
Przykładowo, przy dużym przelewie związanym ze sprzedażą samochodu przydatna może być umowa sprzedaży.
Jeżeli pieniądze pochodzą ze sprzedaży nieruchomości, dokumentem potwierdzającym transakcję może być akt notarialny.
W przypadku darowizny pomocne mogą być dokumenty wskazujące darczyńcę, wysokość darowizny i podstawę przekazania środków.
Przy spadku znaczenie mogą mieć dokumenty potwierdzające nabycie spadku.
Nie oznacza to, że bank przy każdym większym przelewie zażąda kompletu dokumentów.
Instytucja powinna stosować środki bezpieczeństwa finansowego odpowiednio do rozpoznanego ryzyka.
Przelew od rodziców albo dziadków? Bank również może zapytać
Szczególną uwagę warto zwrócić na przelewy rodzinne.
Rodzice często pomagają dorosłym dzieciom przy zakupie mieszkania, samochodu czy remoncie domu.
Zdarza się również, że dziadkowie przekazują wnukom większe oszczędności.
Takie operacje mogą być całkowicie legalne, ale bank nadal może zapytać o ich charakter.
Trzeba przy tym odróżnić procedury bankowe od obowiązków podatkowych.
Darowizny w najbliższej rodzinie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn, jednak w określonych przypadkach konieczne jest spełnienie warunków ustawowych, w tym terminowe zgłoszenie darowizny na formularzu SD-Z2.
Co do zasady termin ten wynosi sześć miesięcy od powstania obowiązku podatkowego.
Istnieją także wyjątki, w których zgłoszenie nie jest wymagane.
To, że bank zaakceptował przelew, nie oznacza automatycznie, że wszystkie obowiązki podatkowe zostały dopełnione.
Czy bank może zablokować pieniądze?
W określonych sytuacjach bank może wstrzymać realizację transakcji albo zastosować inne ograniczenia przewidziane przepisami.
Nie oznacza to jednak, że każdy nietypowy przelew prowadzi do blokady rachunku.
Ustawa AML przewiduje szczególne procedury związane z podejrzeniem prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, w tym przekazywanie informacji do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
W określonych przypadkach możliwe jest wstrzymanie transakcji lub blokada rachunku na zasadach i w terminach wskazanych w ustawie.
Dalsze działania mogą należeć do właściwych organów, w tym prokuratora.
Osobną kwestią jest sytuacja, w której bank nie może zastosować wymaganych środków bezpieczeństwa finansowego, na przykład dlatego, że klient nie dostarcza niezbędnych informacji.
W takim przypadku przepisy mogą nakazywać bankowi odmowę przeprowadzenia transakcji lub podjęcie innych działań dotyczących relacji z klientem.
Czy można podzielić duży przelew na kilka mniejszych?
Niektórzy mogą zakładać, że zamiast jednego większego przelewu wystarczy wykonać kilka mniejszych operacji, aby uniknąć zainteresowania banku.
To błędne przekonanie.
Systemy monitorowania transakcji mogą analizować również operacje powiązane ze sobą, ich częstotliwość i sposób realizacji.
Sztuczne dzielenie płatności w celu uniknięcia procedur kontrolnych może samo w sobie stanowić sygnał wymagający dodatkowej analizy.
Jeżeli środki pochodzą z legalnego źródła, bezpieczniejszym rozwiązaniem jest zachowanie dokumentów potwierdzających transakcję, a nie próba obchodzenia procedur bankowych.
Bank pyta o źródło pieniędzy. Czy trzeba odpowiadać?
Bank ma ustawowy obowiązek stosowania środków bezpieczeństwa finansowego, a klient może zostać poproszony o przekazanie informacji niezbędnych do ich wykonania.
Jeżeli bank nie jest w stanie zastosować wymaganych środków, może być zobowiązany do odmowy przeprowadzenia określonej transakcji, a w niektórych sytuacjach także do zakończenia relacji z klientem.
Nie oznacza to jednak, że każda prośba o dokumenty jest automatycznie uzasadniona w dowolnym zakresie.
Klient może poprosić bank o wyjaśnienie, jakie informacje są potrzebne i w jaki bezpieczny sposób należy je przekazać.
Warto też zachować ostrożność wobec oszustów podszywających się pod banki.
Jeżeli prośba o dokumenty przychodzi SMS-em lub e-mailem z podejrzanym linkiem, najlepiej skontaktować się z bankiem przez oficjalną aplikację, infolinię lub placówkę.
Fiskus i bank to nie to samo
Warto również pamiętać, że procedury AML nie są tożsame z kontrolą podatkową.
Banki realizują obowiązki wynikające z przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Informacje o określonych transakcjach mogą trafiać do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, który działa w ramach systemu przeciwdziałania praniu pieniędzy.
Nie należy jednak utożsamiać każdej analizy bankowej z automatycznym wszczęciem kontroli przez urząd skarbowy.
Również samo otrzymanie dużego przelewu nie oznacza, że powstał obowiązek zapłaty podatku.
Znaczenie ma źródło środków i charakter prawny transakcji.
Co zrobić przed otrzymaniem większego przelewu?
Jeżeli planujemy sprzedaż nieruchomości, samochodu, przekazanie darowizny lub przeniesienie większych oszczędności, warto zadbać o odpowiednią dokumentację.
Pomocne mogą być umowy, akty notarialne, potwierdzenia przelewów i dokumenty wskazujące źródło pochodzenia pieniędzy.
W tytule przelewu warto zgodnie z prawdą wskazać jego rzeczywisty charakter, na przykład „darowizna” albo „zapłata za samochód zgodnie z umową”.
Sam opis przelewu nie zastępuje jednak wymaganych dokumentów ani nie rozstrzyga o obowiązkach podatkowych.
Jeżeli bank zwróci się z pytaniami, najlepiej udzielić rzeczowych wyjaśnień za pośrednictwem oficjalnych kanałów kontaktu.
Duży przelew nie oznacza kłopotów. Warto jednak znać zasady
Procedury AML obejmują zarówno przedsiębiorców, jak i osoby prywatne.
Bank może poprosić o wyjaśnienie źródła środków, nawet jeśli transakcja jest całkowicie legalna.
Nie istnieje przy tym jedna uniwersalna kwota, która automatycznie oznacza blokadę pieniędzy albo gwarantuje brak pytań ze strony instytucji finansowej.
Najważniejsze: bank ma prawo weryfikować nietypowe transakcje i źródło środków, ale samo otrzymanie dużego przelewu nie oznacza przestępstwa, kontroli skarbowej ani obowiązku zapłaty podatku. O konsekwencjach decydują okoliczności konkretnej operacji i obowiązujące przepisy.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.