Dramat milionów Polaków. Wszyscy już to odczuwamy. Co miesiąc zjada to kilkaset złotych w każdym polskim domu
Żadna pojedyncza podwyżka nie wygląda dramatycznie. Prąd drożeje o kilka złotych. Śmieci o kilkanaście. Fundusz remontowy o 20 procent – ale to „tylko” 30 zł więcej. Telefon o 5 zł. Ubezpieczenie mieszkania o 40 zł rocznie. Problem polega na tym, że te „tylko kilka złotych” nakładają się na siebie we wszystkich kategoriach jednocześnie – i razem dają 1500 do ponad 2000 zł rocznie więcej z każdego polskiego budżetu domowego. Sprawdzamy, gdzie dokładnie uciekają pieniądze i ile to wynosi dla przeciętnej rodziny.
Prąd: miało być taniej, jest drożej – i to nie jest pomyłka
Rok 2026 zaczął się od komunikatu, który wielu odebrało z ulgą: ceny energii elektrycznej na papierze nieznacznie spadły. Dla taryfy G11 stawka za zakup energii obniżyła się średnio o ok. 1 proc. względem dotowanej stawki z 2025 roku. Tyle że to tylko połowa rachunku. Druga połowa – dystrybucja – wzrosła o ok. 7 proc., więc cały rachunek wzrósł o ok. 3 proc.
Wynik końcowy dla gospodarstw domowych: 4-osobowa rodzina zużywająca ok. 6000 kWh rocznie płaci za prąd o ok. 6-10 zł miesięcznie więcej niż rok temu. Skąd wzrost skoro energia potaniała? URE szacuje, że stawki dystrybucyjne wzrosły średnio o 9,36 proc., czyli ok. 28 zł za 1 MWh. Do tego dochodzi zniesienie tarcz antyinflacyjnych z końcem 2025 roku – 31 grudnia 2025 zakończył się okres korzystania z zamrożonej ceny 500 zł/MWh, co oznacza powrót do standardowych rozliczeń.
Rosnące opłaty składowe widać w każdej fakturze: opłata mocowa wzrośnie w 2026 roku do 288,60 zł rocznie dla typowego gospodarstwa, a oprócz niej rosną opłata OZE i opłata kogeneracyjna. To trzy pozycje, które razem podbijają rachunek niezależnie od tego, ile prądu zużyjesz.
Ile więcej płacisz miesięcznie za prąd w 2026 roku: mieszkanie o niskim zużyciu – ok. 5-10 zł więcej; przeciętna rodzina – ok. 10-20 zł więcej; dom jednorodzinny – nawet kilkadziesiąt złotych więcej.
Gaz: jedyna kategoria gdzie jest minimalnie lepiej – ale nie mylmy tego z ulgą
Gaz to w 2026 roku wyjątek potwierdzający regułę. Taryfa dystrybucyjna gazu na 2026 rok jest niższa o 1,7 proc., a cena samego paliwa pozostaje zamrożona co najmniej do 30 czerwca 2026 roku. W praktyce dla przeciętnego gospodarstwa przy standardowym zużyciu rachunek za gaz może spaść z ok. 193 zł do ok. 192 zł miesięcznie – czyli kosmyczna oszczędność 1 złotego.
Ten symboliczny spadek niczego nie rekompensuje. Służy głównie temu, żeby rząd mógł powiedzieć, że „gaz potaniał” – co jest prawdą, ale nie ma żadnego znaczącego wpływu na budżet domowy.
Ogrzewanie: tu jest największa dziura w domowym budżecie
Ciepło systemowe – czyli ogrzewanie z sieci miejskiej, najpopularniejszy typ w polskich blokach – to kategoria, gdzie wzrosty są najdotkliwsze. Po zniesieniu tarcz antyinflacyjnych i wzroście opłaty mocowej wiele gospodarstw domowych płaci za prąd i ogrzewanie o 12-22 proc. więcej niż rok wcześniej. W blokach z ogrzewaniem systemowym różnica między styczniem 2025 a styczniem 2026 potrafi wynosić 180-350 zł miesięcznie w sezonie grzewczym, w zależności od metrażu i taryfy.
To kwoty, które naprawdę rozsadzają budżet w zimowych miesiącach – i które sprawiają, że część Polaków zaczyna oszczędzać na ogrzewaniu kosztem zdrowia. Miesięczna różnica 200-350 zł w sezonie grzewczym (październik-marzec, czyli 6 miesięcy) daje od 1200 do ponad 2000 zł rocznie tylko na tej jednej kategorii.
Śmieci: Warszawa plus 42 proc. – a reszta Polski za nią
Opłaty za gospodarkę odpadami to kategoria, gdzie podwyżki są jednoznaczne i wprowadzane uchwałami samorządów, więc można je dokładnie policzyć. W Warszawie od 1 kwietnia 2026 roku opłata za wywóz śmieci w zabudowie wielorodzinnej wzrosła do 85 zł miesięcznie za gospodarstwo domowe (poprzednio 60 zł), a właściciele domów jednorodzinnych płacą 107 zł. To wzrost o 42 proc. Ratusz tłumaczy go wygaśnięciem przejściowej obniżki z 2024 roku i wzrostem ceny odbieranych odpadów o ok. 40 proc.
Poza Warszawą sytuacja wygląda podobnie. W Jeleniej Górze stawka wynosi 53 zł od osoby. W Glinojecku na Mazowszu 28 zł od osoby – ale 84 zł przy braku segregacji. Dla 4-osobowej rodziny mieszkającej w bloku w Warszawie sama ta zmiana oznacza 25 zł więcej miesięcznie, czyli 300 zł rocznie.
Czynsz i opłaty administracyjne: fundusz remontowy pnie się w górę
Czynsz administracyjny to worko, do którego trafia kilka opłat naraz: eksploatacja, fundusz remontowy, woda w częściach wspólnych, ochrona, sprzątanie, zarządzanie. I każda z nich rośnie z innego powodu – ale wszystkie w tym samym kierunku.
Wiele zarządów spółdzielni i wspólnot już od początku 2026 roku wprowadza podwyżki rzędu 10-20 proc. Powody: wzrost płacy minimalnej (wpływa na koszty sprzątania klatek, ochrony, konserwacji wind) oraz konieczność odkładania większych kwot na fundusz remontowy, zwłaszcza w budynkach sprzed 1990 roku.
Konkretny przykład z Warszawy: jedna ze spółdzielni informuje o nowych stawkach od 1 kwietnia 2026 roku: koszty eksploatacji rosną o 2,8 proc. dla członków spółdzielni, o 4,5 proc. dla pozostałych. Fundusz remontowy wzrasta o 20 proc., a opłata za konserwację domofonów – o 39 proc.
W typowym bloku z lat 70.-80. przy metrażu 55 m² wzrost funduszu remontowego o 20 proc. oznacza zwykle ok. 20-40 zł więcej miesięcznie. Przy zbliżającym się obowiązku termomodernizacji budynków (dyrektywa EPBD) stawki będą dalej rosły – bo spółdzielnie muszą zbierać środki na przyszłe inwestycje.
Woda: podwyżki lokalne, ale skumulowane
Taryfy za wodę i ścieki zatwierdza Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie na wniosek przedsiębiorstw wodociągowych. W większości polskich miast nowe taryfy obowiązują od początku 2026 roku i przynoszą wzrosty rzędu 5-15 proc. względem roku poprzedniego.
W Warszawie Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji ma taryfę zatwierdzoną na lata 2025-2027 – dla typowego mieszkania (3-4 osoby, zużycie ok. 10 m³ miesięcznie) miesięczna opłata za wodę i ścieki wynosi ok. 90-110 zł. To wzrost o ok. 8-10 proc. względem lat wcześniejszych, czyli ok. 8-10 zł miesięcznie więcej. Wiele mniejszych gmin poza stolicą notuje wyższe procentowe podwyżki ze względu na konieczność modernizacji sieci i wyższe koszty energii w oczyszczalniach ścieków.
Internet i telefon: klauzule inflacyjne, czyli podwyżka bez pytania o zgodę
Sektor telekomunikacyjny wypracował elegancki mechanizm automatycznych podwyżek: klauzule inflacyjne wpisane w umowy abonamentowe. Operator co roku może podnosić cenę o wskaźnik inflacji – bez wypowiedzenia umowy przez klienta, ale z prawem klienta do rezygnacji bez kary w ciągu 30 dni od powiadomienia.
Według portalu Telko.in w marcu 2025 roku średnia opłata za abonament komórkowy w Polsce wzrosła do 44,33 zł, podczas gdy jeszcze w lipcu 2024 roku wynosiła 41,89 zł. Wzrost o 2,44 zł wydaje się niewielki, ale grosz do grosza oznacza wyższy rachunek. T‑Mobile podniósł średnią cenę abonamentu z 60 zł do 65 zł, Play z 73 zł do 76 zł, a Orange z 66,25 zł do 70 zł.
Przy 3 abonamentach w rodzinie (2 dorosłych + dziecko/nastolatek) wzrost o 3-5 zł na kartę oznacza 9-15 zł miesięcznie więcej – bez żadnej realnej zmiany w usłudze. Do tego internet domowy: operatorzy szerokopasmowi stosują te same klauzule, typowy wzrost o 5-8 zł miesięcznie. Razem: ok. 15-25 zł miesięcznie więcej za łączność.
Ubezpieczenia: inflacja kosztów napraw podnosi składki
Ubezpieczenie mieszkania to kategoria, która przez lata była stabilna. Teraz rośnie z innego powodu niż pozostałe: drogie naprawy i remonty po szkodach sprawiają, że ubezpieczyciele muszą podnosić składki, żeby zbilansować wypłacane odszkodowania.
Podstawowe ubezpieczenie mieszkania 50 m² kosztuje dziś ok. 200-285 zł rocznie, rozszerzone (z kradzieżą, powodzią, ruchomościami) ok. 400-650 zł rocznie. To wzrost o ok. 15-25 proc. względem 2023 roku. W przeliczeniu na miesiąc: ok. 15-40 zł miesięcznie zależnie od zakresu polisy i wartości nieruchomości.
W 2026 roku standardem staje się rozszerzenie polis o ochronę instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła – a to kolejny element podbijający składkę. Właściciele domów jednorodzinnych z takim wyposażeniem płacą za ubezpieczenie odpowiednio więcej.
Warszawa: pełne zestawienie podwyżek w jednej tabeli
Dla warszawskiego gospodarstwa domowego – rodzina 3-4 osoby, mieszkanie 55-60 m², blok w spółdzielni – zestawienie podwyżek w 2026 roku wygląda następująco:
|Kategoria
|Zmiana w 2026 r.
|Szacunkowy wzrost miesięcznie
|Wzrost rocznie
|Prąd
|+3-4% (dystrybucja +7,6%)
|+10-20 zł
|+120-240 zł
|Ogrzewanie (ciepło systemowe)
|+12-22% (po zniesieniu tarcz)
|+30-60 zł (śr. sezonu)
|+180-350 zł
|Gaz
|-1,7% (taryfa dyst.)
|-1 zł
|-12 zł
|Śmieci
|+42% (85 zł → od 60 zł)
|+25 zł
|+300 zł
|Czynsz admin. + fundusz remontowy
|+10-20% (fundusz rem. +20%)
|+25-50 zł
|+300-600 zł
|Woda i ścieki
|+8-10%
|+8-10 zł
|+96-120 zł
|Internet + 3 abonamenty kom.
|klauzule inflacyjne
|+15-25 zł
|+180-300 zł
|Ubezpieczenie mieszkania
|+15-25% (r/r)
|+8-15 zł
|+96-180 zł
|ŁĄCZNIE
|–
|+120-200 zł/mies.
|+1 260-2 078 zł/rok
Szacunki na podstawie danych URE, taryf dystrybutorów, uchwały Rady m.st. Warszawy dot. śmieci, danych Telko.in, analiz infor.pl i miastorama.pl. Przedział zależy od metrażu, zużycia i konkretnej spółdzielni/wspólnoty. Gaz uwzględniony jako pozycja częściowo kompensująca.
Kluczowy wniosek z tabeli: największe kwoty uciekają w ogrzewaniu i czynszach administracyjnych, nie w prądzie czy telefonie. Media tworzą wrażenie, że główny problem to rachunek za prąd – bo to pozycja, o której się mówi. Tymczasem ogrzewanie i opłaty spółdzielcze w sumie dają 500-950 zł więcej rocznie, czyli ponad połowę całkowitego wzrostu.
Co to oznacza dla Ciebie? 5 rzeczy, które możesz zrobić dziś żeby odciąć część tych kosztów
1. Sprawdź, czy masz klauzulę inflacyjną w umowie na telefon i internet – i czy możesz wyjść bez kary
Jeśli dostałeś informację o podwyżce abonamentu, masz 30 dni na wypowiedzenie umowy bez opłaty za zerwanie. To prawo wynikające z art. 60a ustawy Prawo telekomunikacyjne. Pismo musi dotrzeć do operatora w terminie. Po złożeniu wypowiedzenia operator często oferuje lepsze warunki – przynajmniej warto zadzwonić i wynegocjować.
2. Sprawdź na fakturze za prąd, jaka stawka dystrybucyjna Cię obowiązuje
Możesz zmienić sprzedawcę energii elektrycznej (nie dystrybutora – sieć jest jedna), ale stawka dystrybucyjna jest identyczna niezależnie od sprzedawcy. Porównaj oferty sprzedawców na porównywarkach energii – różnica w stawce za kWh może dawać 10-30 zł oszczędności miesięcznie przy tym samym zużyciu.
3. Jeśli masz stare okna lub słabą izolację – termostat pokojowy zwróci się w jeden sezon
Inteligentny termostat pokojowy do kotła gazowego lub ciepłomierza kosztuje 150-300 zł i pozwala precyzyjnie sterować ogrzewaniem. Obniżenie temperatury o 1°C to ok. 6-8 proc. mniej zużytego ciepła. Przy rachunku 300 zł miesięcznie sezon grzewczy daje 100-150 zł oszczędności – więcej niż koszt urządzenia.
4. Sprawdź, czy Twoje ubezpieczenie mieszkania jest aktualizowane do wartości odtworzeniowej
Polisy zawarte 3-5 lat temu przy niższych cenach materiałów budowlanych mogą być niedoubezpieczone – suma ubezpieczenia nie pokrywa dzisiejszego kosztu odbudowy po szkodzie. Jednocześnie porównanie ofert przez porównywarkę może dać oszczędność 100-200 zł rocznie przy tym samym zakresie ochrony.
5. Sprawdź, czy należy Ci się ryczałt energetyczny lub bon ciepłowniczy
Ryczałt energetyczny wynosi od marca 2026 roku 336,16 zł miesięcznie i jest waloryzowany automatycznie przez ZUS – jeśli już go pobierasz, nie musisz składać nowego wniosku. Bon ciepłowniczy wymaga wniosku składanego każdorazowo – sprawdź u swojego zarządcy budynku, czy złożył stosowne oświadczenie do 31 marca, bo od tego zależy, czy lokatorzy komunalni i socjalni mają dostęp do wsparcia. Informacje o wsparciu wyłącznie na stronach gov.pl – nie klikaj w SMS-y informujące o „bonie energetycznym”.
Redaktor naczelny serwisu. Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim z ponad 15-letnim doświadczeniem w mediach. Specjalista ds. strategii informacyjnych i komunikacji kryzysowej. Wieloletni inwestor giełdowy i praktyk rynków finansowych. W swoich tekstach łączy warsztat dziennikarski z praktyczną wiedzą o podatkach, inwestowaniu i mechanizmach rynkowych, tłumacząc zawiłości ekonomii na język codzienny.