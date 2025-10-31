Dramat na drodze. Nie żyje 56-letni funkcjonariusz. Policja bada sprawę

31 października 2025 14:36

W piątkowy poranek na obwodnicy Brzegu w województwie opolskim doszło do tragicznego wypadku drogowego, w wyniku którego zginął 56-letni funkcjonariusz policji. Mężczyzna, jadąc do pracy na rowerze, został potrącony przez samochód osobowy. Pomimo natychmiastowej pomocy, życia policjanta nie udało się uratować.

Policjant zginął na miejscu

Do zdarzenia doszło 31 października około godziny 7:20. Według wstępnych ustaleń policji, ruch odbywał się płynnie, a warunki pogodowe były dobre. Rowerzysta jechał w kierunku miasta, gdy w pewnym momencie został potrącony przez 29-letnią kierującą samochodem marki Skoda. Siła uderzenia była ogromna – funkcjonariusz poniósł śmierć na miejscu.

Na miejscu tragedii natychmiast pojawiły się służby ratunkowe, policja oraz prokurator dyżurny. Teren wypadku został zabezpieczony, a droga przez kilka godzin była całkowicie zablokowana.

Policja i prokuratura badają okoliczności tragedii

Jak poinformowała Komenda Wojewódzka Policji w Opolu, śledztwo w sprawie prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Brzegu. Śledczy analizują m.in. prędkość, z jaką poruszała się kierująca pojazdem, stan nawierzchni oraz widoczność w momencie wypadku.
Zebrano również materiał dowodowy, przesłuchano świadków i zabezpieczono nagrania z okolicznych kamer monitoringu.

Na ten moment nie wiadomo, czy 29-latka była trzeźwa w chwili zdarzenia, jednak zgodnie z procedurą została przebadana na obecność alkoholu i środków odurzających.

Na polecenie prokuratury ciało policjanta zabezpieczono do sekcji, która ma pomóc w ustaleniu dokładnych przyczyn śmierci.
Śledczy zapowiadają, że będą wnikliwie badać każdy szczegół wypadku, by odpowiedzieć na pytanie, czy zawinił człowiek, nieuwaga czy może błąd infrastruktury drogowej.

Tragiczne wydarzenie z Brzegu to kolejny wypadek w ostatnich tygodniach, w którym śmierć poniósł funkcjonariusz służb mundurowych. Policja apeluje do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności wobec rowerzystów i pieszych, zwłaszcza w godzinach porannych i przy ograniczonej widoczności.

