Dramat na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzna stanął w płomieniach. Ruszyła pomoc
W środę, 25 listopada, na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie doszło do dramatycznego zdarzenia. Mężczyzna dokonał samopodpalenia w bezpośrednim sąsiedztwie Pałacu Prezydenckiego. Na sytuację natychmiast zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa, którzy przystąpili do udzielania pomocy poszkodowanemu. Na miejsce skierowano służby ratunkowe.
Dramatyczne zdarzenie w samym sercu stolicy
Do zdarzenia doszło w godzinach popołudniowych na Krakowskim Przedmieściu, przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znajdującą się po przeciwnej stronie ulicy względem Pałacu Prezydenckiego.
Informację o zdarzeniu potwierdził rzecznik Służby Ochrony Państwa, płk Bogusław Piórkowski. Funkcjonariusze znajdujący się w pobliżu niezwłocznie podjęli interwencję i rozpoczęli udzielanie pomocy mężczyźnie.
Na miejsce wezwano ratowników medycznych oraz straż pożarną.
Funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa natychmiast podjęli interwencję
Krakowskie Przedmieście jest jednym z najbardziej reprezentacyjnych miejsc Warszawy. W jego obrębie znajdują się najważniejsze instytucje państwowe, a każdego dnia ulicą przemieszczają się mieszkańcy stolicy oraz turyści.
Dzięki obecności funkcjonariuszy SOP pomoc mogła zostać podjęta bezpośrednio po zauważeniu zdarzenia, jeszcze przed przybyciem pozostałych służb ratunkowych.
Nieznane są motywy działania mężczyzny
Na obecnym etapie nie ma potwierdzonych informacji dotyczących powodów, dla których mężczyzna zdecydował się na tak desperacki krok.
Nie wiadomo również, czy jego zachowanie miało jakikolwiek związek z instytucjami państwowymi znajdującymi się przy Krakowskim Przedmieściu. Sama lokalizacja zdarzenia nie pozwala na wyciąganie takich wniosków.
Nie ujawniono dotychczas tożsamości poszkodowanego ani szczegółowych informacji dotyczących jego sytuacji osobistej.
Oczekiwanie na kolejne informacje ze strony służb
Okoliczności zdarzenia wymagają szczegółowego wyjaśnienia. Na razie nie dysponujemy potwierdzonymi informacjami dotyczącymi aktualnego stanu zdrowia mężczyzny.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.