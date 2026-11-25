Masz miejsce postojowe w garażu podziemnym? Możesz dostać mandat. Nawet jeśli zapłaciłeś za miejsce kilkadziesiąt tysięcy złotych
Komplet opon zimowych, rowery, szafka narzędziowa, kartony czy regał ustawiony tuż za samochodem. Wielu mieszkańców bloków traktuje wykupione miejsce postojowe w garażu podziemnym jak dodatkową przestrzeń do przechowywania rzeczy. Tymczasem takie zagospodarowanie miejsca parkingowego może naruszać przepisy przeciwpożarowe. Zarządca budynku może zażądać usunięcia przedmiotów, a w uzasadnionych przypadkach zawiadomić straż pożarną. Sprawa może zakończyć się nawet grzywną w wysokości 5000 zł.
Zapłaciłeś za miejsce postojowe, ale nie możesz trzymać na nim wszystkiego
Ceny miejsc postojowych w warszawskich garażach podziemnych sięgają kilkudziesięciu tysięcy złotych. Nic więc dziwnego, że właściciele chcą maksymalnie wykorzystać przestrzeń, za którą zapłacili. Za samochodami pojawiają się metalowe regały, komplety opon, rowery, narzędzia, a nawet stare meble.
Garaż podziemny nie jest jednak komórką lokatorską ani magazynem. Jego podstawowym przeznaczeniem jest postój pojazdów, a sposób użytkowania musi uwzględniać wymagania dotyczące bezpieczeństwa pożarowego całego budynku.
Nawet prawo własności nie zwalnia mieszkańca z obowiązku przestrzegania tych przepisów.
Państwowa Straż Pożarna zabrała głos w sprawie metalowych szaf w garażach
Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała oficjalne wyjaśnienia dotyczące przechowywania przedmiotów w metalowych szafach ustawianych w garażach podziemnych.
Strażacy zwracają uwagę, że podczas projektowania garażu wielostanowiskowego uwzględnia się jego konkretne przeznaczenie. Na tej podstawie dobierane są między innymi systemy przeciwpożarowe oraz rozwiązania techniczne mające zapewnić bezpieczeństwo mieszkańców.
Przekształcenie miejsc postojowych w dodatkowe powierzchnie magazynowe może zaburzyć te założenia.
Co istotne, nawet zamknięta metalowa szafa nie zapewnia takiego zabezpieczenia przeciwpożarowego jak odpowiednio wydzielone pomieszczenie magazynowe lub gospodarcze. Dodatkowym problemem jest brak możliwości sprawdzenia, jakie przedmioty znajdują się wewnątrz szafy.
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Trzymasz opony za samochodem? Administracja może zażądać ich usunięcia
Szczególnie aktualny w okresie sezonowej wymiany ogumienia jest problem przechowywania opon samochodowych.
Wielu kierowców pozostawia komplet nieużywanych opon bezpośrednio przy miejscu postojowym. Pozwala to uniknąć opłat za przechowywanie ogumienia w serwisie, jednak zwiększa ilość materiałów palnych znajdujących się w garażu.
W przypadku pożaru płonące opony mogą wydzielać duże ilości gęstego, toksycznego dymu. W zamkniętej przestrzeni podziemnej ma to szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa osób znajdujących się w budynku.
Nie istnieje jednak odrębny, bezwarunkowy ogólnopolski zakaz przechowywania każdego kompletu opon na miejscu postojowym. Znaczenie mają warunki techniczne garażu, jego przeznaczenie oraz obowiązujące zasady bezpieczeństwa.
Te przedmioty mogą sprowadzić na właściciela miejsca postojowego kłopoty
Szczególną uwagę należy zwrócić na przedmioty zwiększające zagrożenie pożarowe lub utrudniające dostęp do urządzeń zabezpieczających budynek.
Problematyczne mogą być między innymi:
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komplety opon samochodowych,
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kartony i opakowania z tworzyw sztucznych,
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drewniane regały i stare meble,
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kanistry z benzyną oraz innymi łatwopalnymi cieczami,
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farby, lakiery i rozpuszczalniki,
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butle gazowe,
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uszkodzone akumulatory,
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rowery i hulajnogi pozostawione na drogach ewakuacyjnych,
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szafy ograniczające dostęp do urządzeń przeciwpożarowych.
W przypadku materiałów niebezpiecznych pożarowo obowiązują szczegółowe ograniczenia wynikające z rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 roku.
Nawet jeżeli wszystkie przedmioty mieszczą się w granicach wykupionego miejsca postojowego, nie oznacza to automatycznie, że można je tam legalnie przechowywać.
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Nawet 5000 zł grzywny. Przepisy przewidują poważne konsekwencje
Podstawą odpowiedzialności za naruszanie określonych przepisów przeciwpożarowych jest art. 82 Kodeksu wykroczeń.
Przepis obejmuje między innymi nieprawidłowe przechowywanie materiałów niebezpiecznych pożarowo, blokowanie dostępu do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych oraz utrudnianie ewakuacji.
W zależności od rodzaju wykroczenia i okoliczności sprawy sąd może wymierzyć grzywnę do 5000 zł. Aktualne przepisy przewidują również możliwość orzeczenia kary ograniczenia wolności lub aresztu.
Nie oznacza to, że samo ustawienie roweru obok samochodu automatycznie skutkuje karą. Konieczne jest stwierdzenie konkretnego naruszenia przepisów.
Kodeks wykroczeń
Zarządca może wezwać straż pożarną. Czy sam może wystawić karę?
Jeżeli administracja stwierdzi nieprawidłowości w garażu podziemnym, może wezwać mieszkańca do usunięcia przedmiotów i zaprzestania użytkowania miejsca postojowego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem.
W uzasadnionych przypadkach może również zawiadomić Państwową Straż Pożarną lub właściwy organ nadzoru budowlanego.
Należy jednak pamiętać, że zarządca nieruchomości nie posiada ogólnych uprawnień do wystawiania mandatów karnych. Nie może dowolnie ustalić, że za pozostawienie czterech opon mieszkaniec musi zapłacić na przykład 1000 zł.
Ewentualne roszczenia finansowe administracji muszą mieć odpowiednią podstawę prawną.
Jeżeli dojdzie do pożaru, konsekwencje mogą być znacznie poważniejsze
Grzywna nie musi być największym problemem właściciela miejsca postojowego.
Jeżeli nieprawidłowo przechowywane przedmioty przyczynią się do powstania pożaru lub zwiększenia rozmiarów szkody, może pojawić się kwestia odpowiedzialności odszkodowawczej.
W garażu wielostanowiskowym znajdują się niekiedy dziesiątki lub setki samochodów. Uszkodzeniu mogą ulec również instalacje elektryczne, wentylacja, urządzenia przeciwpożarowe oraz elementy konstrukcyjne budynku.
W takim przypadku potencjalne straty mogą wielokrotnie przekroczyć wartość samego miejsca parkingowego.
Odpowiedzialność mieszkańca zależy jednak od ustalenia przyczyn zdarzenia, jego zachowania oraz związku pomiędzy naruszeniem przepisów a powstałą szkodą.
Masz rower na miejscu postojowym? Nie wszędzie obowiązują identyczne zasady
Przepisy nie ustanawiają generalnego zakazu pozostawiania każdego roweru w garażu podziemnym. Inaczej należy jednak ocenić rower ustawiony w odpowiednio przewidzianej przestrzeni, a inaczej taki, który blokuje przejście, dostęp do hydrantu lub wyjście ewakuacyjne.
Państwowa Straż Pożarna podkreśla, że elementy rowerów mogą być palne, a pozostawianie tych pojazdów na drogach komunikacyjnych może utrudniać akcję ratowniczą.
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Dlatego przed zamontowaniem uchwytu rowerowego lub zakupem specjalnej szafy garażowej warto sprawdzić dokumentację i regulamin nieruchomości.
Sprawdź regulamin, zanim wydasz pieniądze na wyposażenie garażu
Właściciel miejsca postojowego powinien ustalić, czy projekt budynku przewiduje możliwość montowania szaf garażowych, przechowywania akcesoriów samochodowych lub ustawiania dodatkowych konstrukcji.
Warto zwrócić się do administracji z prośbą o pisemne wyjaśnienie obowiązujących zasad.
Samo to, że sąsiedzi od kilku lat przechowują opony i rowery przy samochodach, nie stanowi gwarancji, że administrator nie zakwestionuje takiego sposobu użytkowania garażu w przyszłości.
Warszawiacy, czy w waszych garażach podziemnych można przechowywać opony, rowery i szafki narzędziowe? Czy administracja nakazała wam kiedyś usunięcie przedmiotów z wykupionego miejsca postojowego? Czekamy na wiadomości od mieszkańców stołecznych osiedli.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.