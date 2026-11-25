Pilne ostrzeżenie dla klientów Deichmann. Doszło do wycieku danych. Robiłeś zakupy? Uważaj na wiadomości i telefony
Popularna sieć sklepów obuwniczych Deichmann informuje klientów o incydencie bezpieczeństwa informatycznego. Osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do danych związanych z zakupami w sklepie internetowym. Wśród ujawnionych informacji znalazły się między innymi imiona i nazwiska, adresy zamieszkania i dostawy, numery telefonów oraz faktury. O sprawie poinformował serwis Niebezpiecznik. Klienci powinni zachować szczególną ostrożność, ponieważ takie informacje mogą zostać wykorzystane przez oszustów do przygotowania wyjątkowo wiarygodnych wiadomości.
Deichmann potwierdza incydent. Klienci otrzymują wiadomości
Informacje o naruszeniu bezpieczeństwa pojawiły się 24 listopada 2026 roku. W środę, 25 listopada, sprawę nagłośniły polskie i niemieckie media. Firma rozpoczęła bezpośrednie informowanie klientów, których dane mogły zostać objęte incydentem.
Sprawa ma charakter międzynarodowy. Według niemieckiego serwisu TechGefrickel komunikaty dotyczące naruszenia bezpieczeństwa opublikowano na stronach internetowych Deichmann w co najmniej 17 krajach, w tym w Polsce.
Informacje o cyberataku potwierdziła również niemiecka agencja prasowa DPA. Incydent dotyczy także należącej do grupy Deichmann sieci Snipes.
Te dane mogły trafić w niepowołane ręce
Z informacji przekazywanych klientom wynika, że osoby nieuprawnione uzyskały dostęp do wybranych danych dotyczących zakupów internetowych.
Naruszenie może obejmować:
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imiona i nazwiska klientów,
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adresy rozliczeniowe,
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adresy dostawy zamówień,
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faktury,
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adresy poczty elektronicznej,
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numery telefonów,
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informacje o wybranej metodzie płatności, np. kartą kredytową lub za pośrednictwem PayPal.
Jednocześnie Deichmann zapewnia, że hasła, dane logowania do kont klientów, numery kart płatniczych oraz dane dostępowe do kont PayPal nie zostały naruszone.
Unbekannte stehlen Kundendaten aus Onlineshop
Złożono zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
Firma poinformowała, że po wykryciu incydentu uruchomiono procedury reagowania na zagrożenia informatyczne. Luka w zabezpieczeniach została usunięta, a nieuprawniony dostęp zablokowano.
O sprawie powiadomiono właściwe organy i złożono zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. W wyjaśnianiu okoliczności zdarzenia uczestniczą również zewnętrzni eksperci ds. cyberbezpieczeństwa.
Na razie nie podano dokładnej liczby klientów objętych incydentem. Przedsiębiorstwo deklaruje, że zakres naruszenia był ograniczony i obecnie nie posiada informacji wskazujących na wykorzystanie danych przez przestępców.
Oszuści mogą znać twój adres i szczegóły zamówienia
Największe zagrożenie dla klientów może pojawić się dopiero teraz. Informacje dotyczące rzeczywistych zamówień pozwalają bowiem przygotować niezwykle przekonujące próby oszustwa.
Przestępcy mogą podszywać się pod pracowników sklepu, wysyłać fałszywe faktury, informować o rzekomej niedopłacie do zamówienia lub przekonywać klientów, że przysługuje im zwrot pieniędzy.
Jeżeli wiadomość zawiera prawdziwe imię i nazwisko, adres dostawy oraz szczegóły wcześniejszych zakupów, jej odbiorca może uznać ją za autentyczną.
W rzeczywistości nawet znajomość prawidłowych danych zamówienia nie jest dowodem na to, że kontaktuje się z nami rzeczywisty pracownik sklepu.
Szczególnie niebezpieczny moment. Właśnie trwa Black Week
Informacja o naruszeniu bezpieczeństwa pojawiła się w wyjątkowo intensywnym okresie zakupowym. W piątek, 27 listopada, przypada Black Friday, a wiele sklepów internetowych już rozpoczęło sezon największych promocji.
Klienci zamawiają towary, oczekują na przesyłki i otrzymują liczne wiadomości od sklepów oraz firm kurierskich. W takich warunkach łatwiej przeoczyć podejrzaną wiadomość lub bez zastanowienia kliknąć przesłany link.
Fałszywe powiadomienia o problemach z dostawą, konieczności dopłaty do przesyłki czy zwrocie pieniędzy za zamówienie mogą być szczególnie skuteczne właśnie w tym okresie.
Nie ma obecnie potwierdzenia, że przestępcy rozpoczęli wykorzystywanie danych klientów Deichmann w takich kampaniach. Jest to jednak realne zagrożenie wynikające z charakteru ujawnionych informacji.
Robiłeś zakupy w Deichmann? Teraz powinieneś zrobić kilka rzeczy
Osoby korzystające ze sklepu internetowego powinny dokładnie sprawdzać otrzymywane wiadomości. Nie należy otwierać podejrzanych załączników, klikać linków prowadzących do rzekomych rozliczeń ani przekazywać danych karty płatniczej.
Deichmann podkreśla, że nie prosi klientów o podawanie haseł ani danych płatniczych za pośrednictwem wiadomości e-mail, SMS-ów lub rozmów telefonicznych.
Firma zaznacza również, że jej numer rachunku bankowego nie został zmieniony. Oryginalne faktury nadal można znaleźć na swoim koncie klienta.
W przypadku otrzymania podejrzanej wiadomości najlepiej samodzielnie wejść na oficjalną stronę sklepu i sprawdzić status zamówienia.
Podejrzane SMS-y można przekazywać do CERT Polska pod bezpłatny numer 8080. Próby wyłudzenia danych można zgłaszać również za pośrednictwem strony incydent.cert.pl.
Jeżeli doszło już do przekazania danych bankowych lub zatwierdzenia podejrzanej transakcji, należy niezwłocznie skontaktować się ze swoim bankiem.
Czy trzeba zmieniać hasło do konta?
Z komunikatu przedsiębiorstwa wynika, że hasła klientów nie zostały objęte naruszeniem. Nie ma zatem podstaw, aby twierdzić, że wszystkie osoby korzystające ze sklepu muszą natychmiast zmienić swoje dane logowania.
Warto jednak pamiętać, że stosowanie identycznego hasła w kilku sklepach internetowych i innych serwisach zwiększa ryzyko przejęcia kont.
Ewentualnej zmiany hasła należy dokonać bezpośrednio na oficjalnej stronie sklepu, a nie za pomocą linku przesłanego w wiadomości.
Czy twoje dane zostały ujawnione? Sprawdź skrzynkę pocztową
Deichmann informuje osoby potencjalnie dotknięte incydentem za pośrednictwem poczty elektronicznej. Warto sprawdzić zarówno główną skrzynkę odbiorczą, jak i folder ze spamem.
W sprawach dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych firma udostępniła adres kontaktowy: dsb@deichmann.com.
Robiliście zakupy w sklepie internetowym Deichmann? Czy otrzymaliście już wiadomość dotyczącą wycieku danych? Dajcie nam znać.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.