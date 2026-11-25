PILNE! Mężczyzna podpalił się w przed Pałacem Prezydenckim
Dramatyczne zdarzenie w samym centrum Warszawy. W środę, 25 listopada, około godziny 17:00 na Krakowskim Przedmieściu doszło do samopodpalenia mężczyzny. Natychmiast na pomoc poszkodowanemu ruszyli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. Na miejsce wezwano pogotowie ratunkowe, straż pożarną oraz policję.
Dramat na Krakowskim Przedmieściu
Do zdarzenia doszło przed siedzibą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, znajdującą się naprzeciwko Pałacu Prezydenckiego.
Na dramatyczną sytuację natychmiast zareagowały osoby znajdujące się w pobliżu. Rozpoczęto udzielanie pomocy poszkodowanemu i wezwano służby ratunkowe.
Prowadzimy czynności – mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji w rozmowie z Warszawą w Pigułce
Służba Ochrony Państwa potwierdza zdarzenie
Informację o samopodpaleniu potwierdził w rozmowie z „Faktem” rzecznik Służby Ochrony Państwa, płk Bogusław Piórkowski.
Funkcjonariusze SOP zauważyli zdarzenie i niezwłocznie przystąpili do udzielania pomocy mężczyźnie. Powiadomili również straż pożarną oraz ratowników medycznych.
Rzecznik doprecyzował, że do zdarzenia doszło po przeciwnej stronie ulicy względem siedziby prezydenta.
Stan zdrowia mężczyzny pozostaje nieznany
Na chwilę obecną nie przekazano szczegółowych informacji dotyczących obrażeń poszkodowanego ani jego stanu zdrowia. Nie są również znane okoliczności i przyczyny jego zachowania.
Informacje o zdarzeniu mają charakter wstępny.
Artykuł będzie aktualizowany.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.