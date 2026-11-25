Makabryczne odkrycie w lesie na Mazowszu. W samochodzie znaleziono dwa ciała
Tragiczne odkrycie w lesie w okolicach Węgrowa na Mazowszu. W samochodzie znaleziono ciała dwóch mężczyzn. O zdarzeniu poinformował „Fakt”. Na razie nie wiadomo, w jakich okolicznościach doszło do ich śmierci.
Tragiczne odkrycie w miejscowości Słuchocin
Do zdarzenia doszło w środę, 25 listopada, w miejscowości Słuchocin w powiecie węgrowskim. Jak ustalił „Fakt”, samochód, w którym znajdowali się dwaj nieżyjący mężczyźni, był zaparkowany na terenie leśnym.
Na miejscu od kilku godzin pracują służby. Czynności prowadzone są pod nadzorem prokuratury.
Policja ustala tożsamość zmarłych
Komenda Powiatowa Policji w Węgrowie potwierdziła dziennikarzom informację o tragicznym odkryciu.
– Trwa potwierdzanie tożsamości zmarłych – przekazała policja w rozmowie z „Faktem”.
Dotychczas nie ujawniono wieku mężczyzn ani informacji dotyczących przyczyn ich śmierci.
Sprawą zajmuje się prokuratura
Na obecnym etapie nie wiadomo, czy do śmierci mężczyzn przyczyniły się osoby trzecie. Służby nie przekazały również informacji dotyczących okoliczności, w jakich samochód znalazł się w lesie.
Dziennikarka ekonomiczna i specjalistka od tekstów prawnych, była wykładowczyni akademicka Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka newsów gospodarczych i tekstów o prawie. Posiada dyplom z zakresu tłumaczeń prawnych i ekonomicznych. Warsztat naukowy wykorzystuje w codziennej pracy redakcyjnej, tworząc precyzyjne artykuły oparte na twardych danych. Jako jedna z nielicznych dziennikarek w branży, swoje teksty opiera na bezpośredniej pracy z zagranicznymi raportami finansowymi i aktami prawnymi, bez pośredników.