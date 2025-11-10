Dramat na przejściu dla pieszych w Płocku. 84-latek potrącił 88-letniego mężczyznę
Do niebezpiecznego wypadku doszło w poniedziałek 10 listopada po godzinie 17 na ulicy Wyszogrodzkiej w Płocku. Jak wynika ze wstępnych ustaleń funkcjonariuszy, 84-letni kierowca Nissana potrącił 88-letniego pieszego, który przechodził przez oznakowane i oświetlone przejście dla pieszych.
Starszy mężczyzna trafił do szpitala
Siła uderzenia była na tyle duża, że poszkodowany 88-latek doznał poważnych obrażeń i został natychmiast przewieziony do szpitala. Jak informuje policja, jego stan jest poważny, ale lekarze walczą o jego zdrowie.
Z relacji świadków wynika, że pieszy prawidłowo przechodził przez przejście, a samochód zbliżał się z nadmierną prędkością. Funkcjonariusze jednak podkreślają, że dokładne okoliczności wypadku będą przedmiotem szczegółowego śledztwa.
Policja zabezpieczyła monitoring i ślady
Na miejscu pracowali policjanci, technicy kryminalistyki i ratownicy medyczni. Mundurowi zabezpieczyli ślady oraz nagrania z monitoringu, które mają pomóc w ustaleniu przebiegu zdarzenia. Kierowca Nissana został przebadany na obecność alkoholu – był trzeźwy.
– Wszystko wskazuje na to, że 84-latek nie ustąpił pierwszeństwa znajdującemu się na pasach pieszemu. Będzie odpowiadał za spowodowanie wypadku drogowego – przekazała policja z Płocka.
Policja apeluje o ostrożność
Funkcjonariusze przypominają, że osoby starsze – zarówno kierowcy, jak i piesi – są szczególnie narażone na wypadki drogowe. Zmniejszona sprawność ruchowa i refleks mogą w ułamku sekundy doprowadzić do tragedii.
– Nawet jeśli droga jest dobrze oświetlona, kierowcy powinni zachować szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych, zwłaszcza po zmroku – apelują mundurowi.
Co to oznacza dla kierowców
Jesień to czas, w którym liczba potrąceń na pasach gwałtownie rośnie. Policja zapowiada zwiększoną liczbę patroli w rejonach przejść dla pieszych i kolejne akcje prewencyjne.
To tragiczne zdarzenie z Płocka ma być kolejnym przypomnieniem, że nawet chwila nieuwagi za kierownicą może kosztować ludzkie życie.
